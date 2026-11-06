Nàng dâu mới của Hoàng gia Anh đẹp xuất sắc trên bìa tạp chí: 46 tuổi vẫn rạng rỡ, gu thời trang khiến người ta phải ngắm mãi

Harriet Phillips gây ấn tượng trong bộ ảnh độc quyền của HELLO!, khoe vẻ đẹp đằm thắm ở tuổi 46 cùng phong cách thời trang sang trọng, tinh tế.

Hoàng gia Anh vốn không thiếu những gương mặt được ngưỡng mộ về nhan sắc và phong cách thời trang. Bên cạnh Vương phi Kate, Công nương Sophie hay Zara Tindall, Harriet Phillips - nàng dâu mới của Vương nữ Anne đang dần trở thành cái tên đáng chú ý. Mới đây, người đẹp 46 tuổi xuất hiện trên trang bìa tạp chí HELLO! với diện mạo vô cùng rạng rỡ. Không lựa chọn những bộ trang phục quá cầu kỳ hay kiểu tạo dáng sắc sảo, Harriet chinh phục ánh nhìn bằng nụ cười tự nhiên, mái tóc vàng mềm mại và phong cách thời trang vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Harriet Phillips đẹp rạng rỡ trong bộ ảnh bìa đầu tiên

Đầu tháng 11/2026, tạp chí HELLO! công bố bộ ảnh và cuộc phỏng vấn độc quyền với Harriet Phillips, người vừa kết hôn với Peter Phillips - con trai Vương nữ Anne và là cháu ngoại của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Đây là lần đầu tiên Harriet thực hiện một cuộc phỏng vấn lớn sau khi chính thức trở thành thành viên của đại gia đình hoàng gia. Bộ ảnh được thực hiện tại Calcot & Spa, vùng Cotswolds, Anh, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Dan Kennedy, với phần tạo hình do stylist Hannah Teare đảm nhận.

Ngay từ bức ảnh trang bìa, Harriet đã mang đến cảm giác khác biệt. Cô xuất hiện giữa khung cảnh đồng cỏ mùa thu, mái tóc vàng buông dài tự nhiên, đôi mắt xanh sáng và nụ cười đầy sức sống. Nhan sắc của Harriet không mang vẻ sắc lạnh, xa cách mà thiên về sự dịu dàng, gần gũi, đúng chất một quý cô Anh trưởng thành.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ trang phục. Thay vì chọn đầm dạ hội thường thấy trong các buổi chụp hình thời trang trang trọng, Harriet kết hợp áo len màu kem với áo khoác dáng rộng màu nâu nhạt và một chiếc chân váy dài ánh vàng hồng.

Sự đối lập giữa chất liệu len mềm mại, áo khoác mang tính ứng dụng và chân váy dạ hội lộng lẫy tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa nổi bật. Bộ trang phục không cố gắng khiến Harriet trẻ hơn tuổi thật, mà tôn lên vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, tự tin và có gu thẩm mỹ riêng.

Đặc biệt, mái tóc vàng được tạo kiểu uốn sóng nhẹ, lớp trang điểm tự nhiên cùng trang sức nhỏ gọn giúp mọi chi tiết trên gương mặt cô hài hòa. Harriet không cần những món phụ kiện lớn để thu hút sự chú ý, bởi chính thần thái và nụ cười đã trở thành điểm sáng của bức hình.

Chiếc chân váy ánh vàng hồng lộng lẫy chính là điểm nhấn đắt giá

Trong bộ ảnh lần này, Harriet Phillips lựa chọn mẫu Carnegie Skirt của thương hiệu thời trang Anh Suzannah London.

Theo giới thiệu của nhà mốt, đây là thiết kế chân váy dạ hội dài chấm đất, được làm từ chất liệu lamé ánh vàng hồng có các chi tiết tua sợi nổi bật. Phần vải được sản xuất tại Italy, trong khi lớp lót bên trong sử dụng lụa, tạo cảm giác sang trọng và giúp trang phục có độ rủ đẹp.

Điểm đặc biệt của Carnegie Skirt nằm ở bề mặt chất liệu. Thay vì chỉ sử dụng vải ánh kim trơn, thiết kế được phủ những sợi tua nhỏ, tạo hiệu ứng chuyển động và phản chiếu ánh sáng khi người mặc di chuyển. Dưới ánh nắng dịu của khung cảnh mùa thu, chiếc chân váy mang sắc vàng hồng trở nên mềm mại, lấp lánh nhưng không quá chói mắt.

Suzannah London cũng xác nhận Harriet đã mặc thiết kế này trong bộ ảnh độc quyền của HELLO!. Trên website chính thức, nhà mốt hiện giới thiệu bộ Carnegie Top and Skirt với giá 6.180 bảng Anh. Đây là giá của bộ trang phục được niêm yết trên website, không phải mức giá xác nhận riêng cho chiếc chân váy Harriet sử dụng.

Điều thú vị là Harriet không phối chân váy với áo dạ hội cùng bộ, mà lựa chọn một chiếc áo len cổ tròn đơn giản. Chính sự kết hợp này giúp tổng thể tránh được cảm giác quá trang trọng, đồng thời mang đến vẻ đẹp thanh lịch rất phù hợp với khung cảnh thiên nhiên.

Đây cũng là công thức thời trang đáng để phụ nữ trưởng thành tham khảo. Một món đồ nổi bật không nhất thiết phải đi cùng những thiết kế cầu kỳ. Đôi khi, áo len trơn màu trung tính và kiểu áo khoác quen thuộc lại là lựa chọn lý tưởng để cân bằng một chiếc chân váy có chất liệu đặc biệt.

Ở Harriet, sự sang trọng không đến từ việc mặc thật nhiều món đồ đắt tiền, mà nằm ở cách tiết chế màu sắc, chất liệu và phụ kiện. Cô tạo được điểm nhấn mà không khiến người xem có cảm giác trang phục đang lấn át người mặc.

Ở tuổi 46, Harriet Phillips mang đến hình ảnh mới mẻ cho gia đình hoàng gia

Harriet Phillips, trước đây được biết đến với tên Harriet Sperling, kết hôn với Peter Phillips vào ngày 6/6/2026 tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire. Hôn lễ có sự tham dự của nhiều thành viên cấp cao Hoàng gia Anh, trong đó có Vua Charles III, Vương hậu Camilla, Thân vương William và Vương phi Kate.

Trước khi kết hôn, Harriet đã có sự nghiệp riêng trong ngành y tế, với nhiều năm làm công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe tinh thần trẻ em. Cô cũng có một con gái từ cuộc hôn nhân trước. Sau khi bước vào gia đình hoàng gia, Harriet tiếp tục quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ trẻ em và gia đình, đồng thời nhận vai trò bảo trợ cho tổ chức Home-Start Cotswolds.

Trong cuộc phỏng vấn mới với HELLO!, Harriet cũng chia sẻ về cuộc sống sau hôn lễ, mối quan hệ với các thành viên hoàng gia và những thay đổi trong công việc. Cô dành những lời tích cực cho Vương phi Kate, cho biết bản thân cảm thấy thoải mái khi tìm đến Kate để xin lời khuyên nếu cần.

Không giống những thành viên hoàng gia đã quen thuộc với truyền thông từ nhiều năm trước, Harriet bước vào sự chú ý của công chúng khi đã có kinh nghiệm sống, sự nghiệp và gia đình riêng. Điều đó phần nào tạo nên nét hấp dẫn của cô: Vẻ đẹp không quá kiểu cách, phong thái bình tĩnh và sự tự tin của một phụ nữ trưởng thành.

Ở tuổi 46, Harriet cũng cho thấy thời trang không bị giới hạn bởi tuổi tác. Những gam màu dịu như kem, nâu nhạt hay vàng hồng, chất liệu mềm mại và thiết kế giàu tính nữ vẫn có thể mang đến vẻ ngoài nổi bật khi được phối hợp tinh tế.

Bộ ảnh HELLO! lần này không đủ để khẳng định Harriet sẽ trở thành một biểu tượng thời trang mới của Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, đây rõ ràng là màn xuất hiện đáng nhớ, cho thấy cô có tiềm năng thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi cuộc hôn nhân với Peter Phillips mà còn ở phong cách cá nhân.

Giữa những cuộc so sánh thời trang vốn luôn dành cho các quý cô hoàng gia, Harriet mang đến một lựa chọn khác: Không cần quá sắc sảo, không cần chạy theo xu hướng và cũng chẳng nhất thiết phải mặc thật cầu kỳ. Đôi khi, một nụ cười rạng rỡ, bộ trang phục vừa vặn và sự tự tin ở tuổi trưởng thành đã đủ tạo nên sức hút riêng.