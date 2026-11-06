Phát hiện một cỗ máy lớn nhất châu Á đang hoạt động tại Việt Nam, sở hữu công nghệ hiện đại chưa từng xuất hiện trước đó

Cỗ máy lớn nhất châu Á đang hoạt động tại Việt Nam có gì đặc biệt?

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Năm 2020, Công ty The Blue Circle và đối tác AC Energy, doanh nghiệp chuyên về mảng phát triển năng lượng của tập đoàn Ayala tại Philippines, đã ký thông báo trao thầu đầu tiên của châu Á cho GE Renewable Energy về việc cung cấp Tuabin gió Cypress mới của GE cho dự án điện gió tại Mũi Né, Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Với tám chiếc tuabin Cypress với công suất từng chiếc là 5MW cho tổng công suất đạt 40MW, là tuabin gió có đường kính rotor lớn nhất (158 m) cho một dự án điện gió trên bờ tại châu Á. Đây cũng sẽ là dự án đầu tiên áp dụng công nghệ cánh 2 phân đoạn trong quá trình vận chuyển trước khi lắp ghép hoàn thiện tại công trình.

Không chỉ sở hữu kích thước vượt trội, GE Cypress còn được trang bị công nghệ cánh quạt phân đoạn, cho phép tháo rời thành các phần để vận chuyển và lắp ráp tại công trường. Việc đưa dòng tuabin này vào vận hành đánh dấu một bước tiến trong ứng dụng công nghệ điện gió quy mô lớn tại Việt Nam.

Thực tế, với đường kính rotor 158 m, việc vận chuyển các cấu kiện của tuabin đến công trường đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật. Những cánh quạt dài hàng chục mét có thể gặp trở ngại khi đi qua đường hẹp, khúc cua hoặc khu vực có địa hình phức tạp. GE Cypress được thiết kế với công nghệ cánh quạt hai phân đoạn. Thay vì vận chuyển nguyên một cánh quạt dài, các bộ phận được chia thành từng đoạn, sau đó lắp ghép tại địa điểm xây dựng.

Công nghệ này giúp giảm những hạn chế về vận chuyển, đặc biệt đối với các dự án điện gió trên bờ. Đây cũng là một trong những yếu tố cho phép triển khai các tuabin có kích thước lớn tại những khu vực mà điều kiện hạ tầng giao thông chưa đáp ứng việc vận chuyển cấu kiện nguyên khối.

Đáng chú ý, rotor là bộ phận gồm các cánh quạt quay quanh trục, trực tiếp thu nhận năng lượng từ gió. Với kích thước lớn, diện tích quét gió của tuabin được mở rộng, tạo điều kiện khai thác nhiều năng lượng hơn khi tốc độ gió đáp ứng yêu cầu vận hành.

Việc áp dụng công nghệ cánh quạt phân đoạn tại Mũi Né cho thấy bài toán phát triển điện gió không chỉ nằm ở công suất thiết bị, mà còn ở khả năng tổ chức vận chuyển, lắp đặt và vận hành trên thực địa.