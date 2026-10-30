Quá khứ của "nàng dâu thị phi" bậc nhất Hoàng gia Anh

Từ nữ diễn viên Hollywood bước chân vào chốn hoàng gia, cuộc đời của Meghan Markle chưa bao giờ ngừng là tâm điểm chú ý với chuỗi ồn ào truyền thông cùng hàng loạt biến động quá khứ.

Trong lịch sử Hoàng gia Anh hiện đại, hiếm có nhân vật nào gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều như Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle. Bước ra từ giới giải trí Mỹ, cô từng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới trẻ trung và hiện đại cho hoàng tộc.

Tuy nhiên, quyết định cùng Hoàng tử Harry từ bỏ vai trò thành viên cấp cao vào năm 2020 để tìm kiếm tự do tài chính và đời sống riêng đã mở ra một chương hoàn toàn khác. Điều đó cũng là lý do khiến hình ảnh của cô liên tục bị giằng xé giữa hào quang thương mại và những nguyên tắc khắt khe của truyền thông Anh.

Những ồn ào mới nhất xung quanh các dự án kinh doanh xa xỉ, cùng những vết xước rạn nứt gia đình chưa thể chữa lành, một lần nữa khơi lại chặng đường đầy biến động của "nàng dâu thị phi" bậc nhất hoàng gia.

1. Làn sóng chỉ trích từ video thương mại xa xỉ và cái mác "tự coi mình là trung tâm"

Những ngày gần đây, cái tên Meghan Markle lại một lần nữa phủ kín các trang báo giải trí quốc tế sau khi cô phát hành đoạn video quảng bá cho "chương 2" thuộc bộ sưu tập Ngày lễ của thương hiệu lối sống xa xỉ As Ever. Trong đoạn phim ngắn đăng trên mạng xã hội, Nữ công tước xuất hiện trong khung cảnh lộng lẫy: Cô thắp nến thơm, tự tay rót champagne và tỉ mẩn bài trí các thỏi chocolate lên bàn tiệc sang trọng. Đoạn clip khép lại bằng hình ảnh Meghan nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười tươi và đưa tay vuốt tóc.

Các sản phẩm được cô chào bán bao gồm chiếc ấm trà trị giá £73 (khoảng 2,3 triệu VNĐ), nến thơm £73 và hũ bỏng ngô bọc chocolate có giá £48 (khoảng 1,5 triệu VNĐ), bên cạnh việc cô diện chiếc vòng cổ đắt giá lên tới £42.000. Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo được đầu tư chỉn chu này nhanh chóng nhận về phản ứng ngược từ công chúng. Dưới các bài đăng, làn sóng bình luận chỉ trích Meghan xuất hiện dày đặc.

Nhiều độc giả thẳng thắn gán cho cô nhãn xưng "tự coi mình là trung tâm" (self-absorbed), cho rằng nụ cười lặp đi lặp lại cùng cử chỉ vuốt tóc liên tục mang lại cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên và "khoe khoang quá đà".

Đáng chú ý, đoạn video xa xỉ này ra mắt đúng vào thời điểm Hoàng tử Harry trải lòng trên tạp chí GQ về mong muốn tha thiết được hòa giải mối quan hệ căng thẳng với Vua Charles III và anh trai - Thân vương William.

Sự đối lập giữa một bên là nỗ lực tìm kiếm sự gắn kết gia đình của chồng, và một bên là màn trình diễn thương mại hào nhoáng của vợ đã khiến dư luận Anh thêm phần bất bình. Chưa dừng lại ở đó, thông tin cuộc đàm phán tham gia bộ phim The Gentlemen mùa 2 trên Netflix của Meghan bị hủy bỏ cũng khiến truyền thông cho rằng cô đang gặp không ít trở ngại trên con đường xây dựng đế chế thương mại riêng.

2. Quá khứ xuất thân Hollywood và nỗ lực bám trụ hào quang truyền hình

Để hiểu được phong cách ứng xử và định hướng thương mại hiện tại của Meghan, cần nhìn lại xuất phát điểm của cô tại Mỹ. Trước khi trở thành Công tước phu nhân, Meghan là một nữ diễn viên lăn lộn nhiều năm ở Hollywood, được công chúng biết đến nhiều nhất qua vai diễn Rachel Zane trong series phim truyền hình Suits.

Bên cạnh phim ảnh, cô cũng sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực và lối sống khi từng xuất hiện trong vai trò giám khảo khách mời cho chương trình Chopped Junior trên kênh Food Network vào năm 2016. Sau khi rời khỏi đời sống hoàng gia, mảng nội dung ẩm thực và phong cách sống tiếp tục trở thành "cứu cánh" để Meghan gầy dựng lại hình ảnh cá nhân độc lập.

Cô thực hiện series With Love, Meghan trên nền tảng Netflix và từng nhận lời làm giám khảo khách mời tạo bất ngờ cho cuộc thi MasterChef Australia. Mới đây, nhà sản xuất xác nhận Meghan sẽ tiếp tục tái xuất truyền hình với vai trò cố vấn đặc biệt cho show Junior MasterChef Australia. Cô sẽ đồng hành cùng host Poh Ling Yeow để hướng dẫn các tài năng nhí trong vài tuần ghi hình. Dù dự án yêu cầu di chuyển sang Úc, đại diện của Meghan xác nhận vợ chồng cô cùng hai con nhỏ vẫn giữ cuộc sống định cư ổn định chứ không chuyển hẳn sang Úc sinh sống.

3. Bi kịch tình thân và khoảng cách chưa thể hàn gắn với gia đình hai bên

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của một ngôi sao truyền hình, đời tư của Meghan lại là chuỗi bi kịch rạn nứt tình thân dai dẳng. Mối quan hệ giữa cô và cha đẻ - ông Thomas Markle đã hoàn toàn sụp đổ ngay trước thềm đám cưới hoàng gia năm 2018 sau hàng loạt scandal bêu xấu trên báo chí.

Những bất hòa này nghiêm trọng đến mức Meghan quyết định giữ khoảng cách tuyệt đối, không cho hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) tiếp xúc với ông ngoại nhằm bảo vệ sự bình yên cho gia đình nhỏ. Ở chiều ngược lại, mối quan hệ giữa vợ chồng Sussex và Hoàng gia Anh cũng không mấy khả quan.

Mặc dù Harry và Meghan đã đưa hai con trở lại Anh sinh sống tại vùng Cotswolds và từng thực hiện một số hoạt động từ thiện cộng đồng tại Nottingham, khoảng cách giữa họ với vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate Middleton vẫn rất lớn. Lần cuối cùng "Bộ tứ quyền lực" (Fab Four) xuất hiện cùng nhau đã từ tháng 9/2022 trong lễ tang Cố Nữ hoàng Elizabeth II. Các chuyên gia nhận định, dù công chúng vẫn tò mò về một màn tái hợp trong tương lai, khả năng hàn gắn mối quan hệ này vẫn đối mặt với bức tường băng giá từ cả hai phía.

Từ một nữ diễn viên bước chân vào hoàng tộc đến người phụ nữ tự mình chèo lái thương hiệu cá nhân, cuộc đời của Meghan Markle là minh chứng cho sự lựa chọn tự do đi kèm với cái giá không nhỏ của truyền thông. Dù liên tục đối mặt với làn sóng chỉ trích hay những hoài nghi về tính chân thật, không thể phủ nhận rằng cái tên Meghan Markle vẫn sở hữu sức hút đặc biệt, khiến công chúng không thể rời mắt khỏi mỗi bước đi của cô.

*Theo People, MarieClaire, Hello!