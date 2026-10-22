Cận cảnh quốc yến xa xỉ của Hoàng gia Anh đón Quốc vương Oman: Đặc biệt nhất là bộ trà lấy cảm hứng từ cà phê truyền thống

Trước quốc yến dành cho Quốc vương Oman tại lâu đài Windsor, Hoàng gia Anh hé lộ bộ trà đặc biệt kết hợp văn hóa thưởng trà Anh với hương vị đặc trưng của Oman.

Trước thềm quốc yến chiêu đãi Quốc vương Oman, Hoàng gia Anh chia sẻ những hình ảnh và thông tin về công tác chuẩn bị cho buổi tiệc tối tại lâu đài Windsor. Bên cạnh nghi thức ngoại giao trang trọng, một chi tiết thú vị được chú ý là bộ trà được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ Kahwa - thức uống truyền thống gắn liền với văn hóa tiếp khách của người Oman. Thay vì phục vụ cà phê theo cách truyền thống, ý tưởng này được biến tấu thành những loại trà kết hợp các hương vị đặc trưng, vừa giữ tinh thần của Kahwa vừa phù hợp với văn hóa thưởng trà lâu đời của người Anh.

Quốc yến tại lâu đài Windsor và sự chuẩn bị tỉ mỉ của Hoàng gia Anh

Theo thông tin được tài khoản Facebook chính thức của Hoàng gia Anh chia sẻ, Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ chủ trì quốc yến dành cho Quốc vương Oman tại lâu đài Windsor. Đây là một sự kiện ngoại giao quan trọng, nơi các nghi thức đón tiếp được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm thể hiện sự trân trọng đối với vị khách cấp cao cũng như mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Trong những sự kiện cấp nhà nước như vậy, trải nghiệm của khách mời không chỉ nằm ở không gian tổ chức hay nghi thức trên bàn tiệc. Từ cách lựa chọn đồ uống đến việc đưa những nét văn hóa của quốc gia khách mời vào chương trình đều có thể trở thành thông điệp ngoại giao tinh tế. Với quốc yến lần này, Hoàng gia Anh lựa chọn một cách thể hiện gần gũi thông qua văn hóa đồ uống, kết nối truyền thống Oman với thói quen thưởng trà của người Anh.

Bộ trà đặc biệt lấy cảm hứng từ Kahwa của Oman

Điểm nhấn được Hoàng gia Anh tiết lộ là bộ trà lấy cảm hứng từ Kahwa. Đây vốn là loại cà phê pha cùng gia vị, thường gắn với văn hóa hiếu khách của Oman. Trong lần chuẩn bị quốc yến này, ý tưởng ấy được chuyển thể thành những thức uống từ trà, giữ lại các tầng hương thơm đặc trưng như bạch đậu khấu, hoa hồng, chà là và các loại gia vị ấm.

Thực đơn đồ uống gồm ba lựa chọn. Khách mời có thể thưởng thức trà Earl Grey lạnh kết hợp chà là, trà bạc hà lạnh với hoa hồng hoặc trà nóng pha gia vị bạch đậu khấu, tạo vị ngọt bằng mật ong Windsor.

Mỗi lựa chọn mang một sắc thái riêng. Earl Grey kết hợp chà là tạo nên sự giao thoa giữa dòng trà quen thuộc của Anh và nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Trung Đông. Bạc hà cùng hoa hồng đem lại cảm giác thanh mát, hương thơm nhẹ nhàng, trong khi trà nóng với bạch đậu khấu và mật ong Windsor gợi cảm giác ấm áp, phù hợp với tinh thần của một thức uống gia vị truyền thống.

Điều đáng chú ý là bộ trà không đơn thuần thay đổi nguyên liệu để tạo ra một thực đơn mới. Cách xây dựng đồ uống cho thấy nỗ lực giữ lại tinh thần của Kahwa, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với văn hóa trà của nước chủ nhà. Theo Hoàng gia Anh, những thức uống này phản ánh sự ấm áp và lòng hiếu khách trong cả truyền thống Oman lẫn Anh.

Khi văn hóa ẩm thực trở thành một phần của ngoại giao hoàng gia

Trong những buổi quốc yến, ẩm thực và đồ uống có thể đóng vai trò như một hình thức giao lưu văn hóa. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như hương vị được lựa chọn, nguyên liệu xuất hiện trong thực đơn hay cách phục vụ đều có thể giúp khách mời cảm nhận được sự trân trọng của nước chủ nhà.

Với quốc yến đón Quốc vương Oman, việc lấy cảm hứng từ Kahwa là cách Hoàng gia Anh đưa một nét văn hóa của quốc gia khách mời vào sự kiện, thay vì chỉ sử dụng những lựa chọn quen thuộc của mình. Trong khi đó, các loại trà vẫn giữ được dấu ấn Anh thông qua Earl Grey và mật ong Windsor.

Sự kết hợp ấy cũng cho thấy một khía cạnh thú vị của các sự kiện hoàng gia: sự trang trọng không chỉ được tạo nên bởi nghi thức, mà còn nằm trong những lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng phía sau hậu trường. Một bộ trà với ba lựa chọn khác nhau có thể trở thành chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, giúp câu chuyện về sự hiếu khách và giao lưu giữa hai nền văn hóa hiện diện ngay trên bàn tiệc.

Quốc yến tại lâu đài Windsor vì thế không chỉ là dịp tiếp đón một nguyên thủ quốc gia, mà còn là cơ hội để Hoàng gia Anh thể hiện sự kết nối với truyền thống Oman bằng một cách tinh tế, gần gũi và dễ cảm nhận.

*Theo The Royal Family