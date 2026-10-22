15 bức ảnh cho thấy thế giới quá thú vị nhưng bạn chưa từng để ý

Theo Thanh Niên Việt
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Tất cả đều không phải ảnh AI.

Thiên nhiên và con người – hai "nghệ sĩ" vĩ đại khi bắt tay cùng nhau sẽ tạo nên những tuyệt tác thấu tận tâm hồn. Dưới đây là những bức ảnh nguyên bản, không qua bất kỳ lớp chỉnh sửa nào. Nhờ sự hòa quyện giữa phép màu của tạo hóa và ống kính tài hoa của người nghệ sĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu ấy đã mở ra một thế giới tự nhiên và cuộc sống hiện đại vô cùng phong phú, kỳ ảo.

Đây là điều xảy ra nếu chúng ta ném trà nóng lên không trung ở Bắc Cực

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 1.

Một ngôi đền phủ đầy tro bụi từ vụ phun trào núi lửa Ontake, Nhật Bản

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 2.

Hai thế giới chia cắt ở New York, Hoa Kỳ

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 3.

Siêu trăng trong kính viễn vọng vô tuyến

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 4.

Một bãi biển của Ý

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 5.

Hình ảnh chụp tại Vân Nam, Trung Quốc

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 6.

Mực đom đóm Hotaru Ika, Nhật Bản

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 7.

Những chú chim hồng hạc tụ tập theo hình dạng một chú chim hồng hạc ở bán đảo Yucatan

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 8.

Rừng vô tận ở Nga

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 9.

Hình ảnh một tổ ong

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 10.

Cơn bão chim

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 11.

Mùa đông đến đột ngột, Mari El, Nga

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 12.

Ảnh tự sướng với sao chổi, cách Trái đất 290.000.000 dặm (do tàu thăm dò Rosetta cung cấp)

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 13.

Mùa thu và mùa đông gặp nhau ở Colorado, Hoa Kỳ

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 14.

Hình ảnh phơi sáng lâu một chiếc máy bay cất cánh

15 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thú vị- Ảnh 15.
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