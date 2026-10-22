Phát hiện nữ sinh kiếm tiền bằng việc lập trình từ nhỏ, bỏ ngang đại học danh tiếng, 30 tuổi đã trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới của Forbes

Từng đưa ra quyết định dở việc học đại học nhưng cô gái này đã từng bước khẳng định tư duy kinh doanh nhạy bén của bản thân và ghi danh vào giới tỷ phú trẻ.

Kiếm tiền nhờ lập trình từ nhỏ, bỏ ngang đại học danh tiếng

Lucy Guo, nữ doanh nhân công nghệ người Mỹ, là một trong những gương mặt đáng chú ý trong giới tỷ phú trẻ. Theo Forbes, đến năm 2026, tài sản của cô được ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương gần 40.000 tỷ đồng. Điều khiến hành trình của Lucy Guo trở nên đặc biệt là cô đã bắt đầu kiếm tiền từ kỹ năng lập trình khi còn nhỏ, trước khi quyết định rời bỏ một trường đại học danh tiếng để theo đuổi sự nghiệp.

Sinh năm 1994 tại Mỹ trong một gia đình có cha mẹ là kỹ sư điện, Lucy Guo sớm tiếp xúc với máy tính và công nghệ. Tuy nhiên, động lực ban đầu khiến cô tìm hiểu lập trình không phải mong muốn trở thành doanh nhân hay làm giàu, mà xuất phát từ niềm yêu thích đối với các trò chơi trực tuyến.

Lucy Guo sinh năm 1994 tại Mỹ, sớm bộc lộ niềm yêu thích với máy tính và công nghệ từ khi còn nhỏ (Ảnh Forbes)

Khi còn nhỏ, Lucy Guo đặc biệt yêu thích Neopets, trò chơi cho phép người dùng chăm sóc những thú cưng ảo và tham gia các hoạt động trong thế giới trực tuyến. Để có thêm vật phẩm và tài nguyên trong trò chơi, cô bắt đầu tìm hiểu cách viết mã và tạo ra các công cụ hỗ trợ.

Theo những chia sẻ của Lucy Guo trong cuộc phỏng vấn với Wondermind, cô từng tự học lập trình và sử dụng kỹ năng này để kiếm tiền từ các hoạt động liên quan đến trò chơi. Những trải nghiệm ấy giúp cô nhận ra rằng việc tạo ra một sản phẩm kỹ thuật số có thể mang lại giá trị thực tế, ngay cả khi người thực hiện còn rất trẻ.

Không dừng lại ở sở thích giải trí, Lucy Guo tiếp tục phát triển kỹ năng công nghệ trong những năm đi học. Cô quan tâm đến thiết kế, lập trình và những sản phẩm có thể giải quyết nhu cầu của người sử dụng. Đây cũng là nền tảng giúp cô bước vào lĩnh vực công nghệ sau này.

Lucy Guo từng tự học lập trình để tạo công cụ hỗ trợ trong trò chơi trực tuyến Neopets, qua đó tìm được cơ hội kiếm tiền (Ảnh Resident Holding)

Nhờ năng lực học tập, Lucy Guo được nhận vào Đại học Carnegie Mellon, một trong những trường nổi tiếng tại Mỹ về khoa học máy tính và công nghệ. Tuy nhiên, cô không hoàn thành chương trình đại học như dự định ban đầu.

Lucy Guo quyết định bỏ học để theo đuổi cơ hội làm việc trong ngành công nghệ. Cô từng tham gia chương trình học bổng Thiel Fellowship, chương trình hỗ trợ những người trẻ lựa chọn phát triển dự án và ý tưởng kinh doanh thay vì tiếp tục con đường đại học truyền thống.

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lucy Guo. Từ một nữ sinh yêu thích lập trình, cô bắt đầu tích lũy kinh nghiệm tại các doanh nghiệp công nghệ và từng bước tham gia vào môi trường khởi nghiệp đầy cạnh tranh ở Thung lũng Silicon.

Đồng sáng lập công ty AI, trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi

Trước khi thành lập doanh nghiệp riêng, Lucy Guo từng làm việc tại một số công ty công nghệ, trong đó có Snapchat và Quora. Những trải nghiệm này giúp cô tiếp xúc với quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế giao diện và cách các doanh nghiệp công nghệ mở rộng quy mô.

Năm 2016, khi khoảng 22 tuổi, Lucy Guo cùng Alexandr Wang đồng sáng lập Scale AI. Công ty tập trung vào lĩnh vực cung cấp dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ quá trình phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Năm 2016, khi khoảng 22 tuổi, Lucy Guo cùng Alexandr Wang đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo Scale AI (Ảnh CNBC)

Trong lĩnh vực AI, dữ liệu đóng vai trò quan trọng đối với việc huấn luyện và cải thiện chất lượng mô hình. Các doanh nghiệp cần lượng dữ liệu lớn được xử lý và gắn nhãn phù hợp để hệ thống có thể học cách nhận diện hình ảnh, ngôn ngữ và nhiều loại thông tin khác. Scale AI tham gia giải quyết nhu cầu này, qua đó trở thành một trong những doanh nghiệp được chú ý khi làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo tăng tốc.

Tuy nhiên, hành trình của Lucy Guo tại Scale AI không kéo dài như nhiều người tưởng tượng. Năm 2018, cô rời công ty sau những bất đồng trong quá trình điều hành. Dù không còn tham gia quản lý, Lucy Guo vẫn giữ cổ phần tại doanh nghiệp do mình đồng sáng lập. Đây là chi tiết quan trọng trong quá trình hình thành khối tài sản của nữ doanh nhân. Khi Scale AI ngày càng được giới đầu tư đánh giá cao, giá trị phần sở hữu của Lucy Guo cũng tăng theo.

Sau khi rời Scale AI, cô tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư. Lucy Guo tham gia thành lập quỹ đầu tư Backend Capital, đồng thời phát triển những dự án mới, trong đó có nền tảng sáng tạo nội dung Passes.

Theo Forbes năm 2026, tài sản của Lucy Guo được ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương gần 40.000 tỷ đồng (Ảnh Forbes)

Tháng 4/2025, Lucy Guo gây chú ý khi được Forbes công nhận là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 30, vượt qua kỷ lục trước đó của nữ ca sĩ Taylor Swift, khi ấy 35 tuổi. Tuy nhiên, cô chỉ giữ danh hiệu này đến tháng 12 cùng năm. Thành tích này gắn với giá trị cổ phần mà cô nắm giữ tại Scale AI, chứ không đơn thuần đến từ tiền lương hoặc lợi nhuận của các dự án kinh doanh sau này. Theo hồ sơ Forbes năm 2026, tài sản của Lucy Guo được ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương gần 40.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Từ một cô bé tự học lập trình vì yêu thích trò chơi trực tuyến đến người đồng sáng lập doanh nghiệp AI có giá trị lớn, Lucy Guo đã trải qua nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp. Câu chuyện của cô gây chú ý không chỉ bởi khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng, mà còn bởi cách một kỹ năng được hình thành từ sở thích thời thơ ấu đã trở thành nền tảng cho những cơ hội kinh doanh sau này.

Nguồn: Forbes