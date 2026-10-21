Một đài truyền hình quốc gia "gây bão" khi phát livestream 24/7 cảnh chó con ngủ và bú sữa, người dân cả nước mê mệt

Chương trình ăn khách này hiện đã bước sang mùa thứ 6.

Trời bên ngoài đã sập tối. Dòng chảy tin tức thì liên tục dồn dập. Thế nhưng, đài truyền hình quốc gia Phần Lan đã có giải pháp: Những chú chó con vô cùng đáng yêu, sẵn sàng lên sóng bất kể ngày đêm.

Yle đã thu hút hàng triệu người truy cập vào trang web của mình nhờ "Pentulive" (tiếng Phần Lan nghĩa là "Chó Con Trực Tiếp") – luồng phát sóng 24/7 quay cảnh Hilkka, một cô chó giống Lagotto Romagnolo, cùng đàn chó con mới sinh đang ngủ, chơi đùa và bú mẹ một cách hăng hái.

Hilkka và các con của cô chó là những ngôi sao của chương trình "Pentulive" tại Phần Lan. Ảnh chụp màn hình từ luồng phát trực tiếp của Yle.

Hilkka đã sinh ra 2 bé gái và 4 bé trai vào ngày 10 tháng 10. Webcam được bật lên ngay sau đó, và các chú chó con sẽ tiếp tục làm tâm điểm chú ý cho đến khi chuyển đến nhà mới vào tháng 12.

Vì chó con cần ngủ tới 20 giờ mỗi ngày nên các hoạt động có phần hạn chế. Điều này có thể giải thích tại sao "Pentulive" – hiện đã bước sang mùa thứ 6 – lại được dán nhãn là "truyền hình chậm" (slow TV). Đây là một khái niệm lần đầu tiên được thử nghiệm tại Na Uy vào năm 2009, khi đài truyền hình công cộng Na Uy phát sóng chuyến hành trình kéo dài 7 giờ của một đoàn tàu.

Dù vậy, theo thông cáo báo chí từ Yle, những khán giả theo dõi được hứa hẹn cơ hội chứng kiến những "cột mốc quan trọng của đàn chó con": từ việc mở mắt, học đi cho đến buổi chơi đùa đầu tiên ở bên ngoài.

Dù Phần Lan có dân số khá khiêm tốn – chỉ dưới 5,66 triệu người – trang web "Pentulive" đã ghi nhận 6,5 triệu lượt xem trang vào năm ngoái, và các kênh mạng xã hội của chương trình thu hút tới 20 triệu lượt xem. Dựa trên số liệu người xem tính đến thời điểm hiện tại, đàn chó con năm nay hứa hẹn sẽ vượt qua cả những kỷ lục trước đó.

Sáu chú chó con vẫn chưa có tên chính thức. Ảnh do người phối giống cung cấp / Julia Kiiskinen - Yle.

Là một trong những quốc gia ở cực bắc thế giới, Phần Lan đang chuẩn bị bước vào mùa đông dài và tăm tối. Nhiệt độ có thể giảm xuống mức -50°C, và ở một số khu vực thuộc phía bắc Vòng Bắc Cực, mặt trời thậm chí không mọc lên khỏi đường chân trời trong nhiều tuần liền.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người dân nơi đây lại yêu thích một niềm vui ấm áp để xua đi sự khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài.

Ý tưởng về camera theo dõi chó con lần đầu tiên được khởi xướng vào năm 2021 bởi phóng viên khoa học Pirjo Koskinen của Yle, như một phần của chuỗi bài viết về khoa học loài chó. Cô chia sẻ với CNN rằng mục đích một phần là "để làm rõ vài tuần đầu tiên cực kỳ quan trọng của một chú chó," đồng thời nói thêm: "Những gì diễn ra tại nơi phối giống – cũng tương tự như với trẻ em loài người – sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của chú chó."

Trốn vào "bong bóng chó con"

Koskinen tin rằng việc trốn tránh thực tại khốc liệt của cuộc sống hàng ngày chính là một phần sức hút của "Pentulive". Cô chia sẻ: "Tất cả là về sự chăm sóc, tình yêu thương và sự nuôi dưỡng – tất cả những khía cạnh tích cực của con người vốn thường bị đẩy sang một bên bởi dòng tin tức tiêu cực liên tục. 'Puppy Live' mang lại sự thư thái và thoải mái giữa nhịp sống hối hả hàng ngày; đó là một lối thoát tuyệt vời từ thế giới loài người để bước vào một 'bong bóng chó con'."

Khán giả có thể theo dõi những chú chó mới sinh 24/7 cho đến khi chúng chuyển sang nhà mới vào tháng 12.

Đàn chó gồm 2 bé gái và 4 bé trai. Ảnh do người phối giống cung cấp.

Sonja Mutanen, một nghiên cứu sinh tiến sĩ nghiên cứu về truyền thông và động vật tại Đại học Đông Phần Lan, đã giải thích sức hút đặc biệt của nó đối với người dân Phần Lan.

"Đối với nhiều khán giả, những luồng phát trực tiếp này là điểm sáng rất được mong chờ trong những tháng mùa đông tăm tối ở Phần Lan," cô nói với CNN. "Chủ đề mang lại năng lượng tích cực này có thể thúc đẩy cảm giác gắn kết và trạng thái tinh thần thoải mái, điều rất quan trọng trong khoảng thời gian cuối thu và mùa đông khi mọi người có xu hướng ở nhà nhiều hơn."

Phát trực tiếp mang lại trải nghiệm khác biệt

Miiamaaria Kujala, phó giáo sư thần kinh học nhận thức so sánh tại Đại học Helsinki, đã chia sẻ rằng một nguồn phát trực tiếp tác động đến chúng ta theo cách hoàn toàn khác so với các đoạn video ngắn (reels) đang phổ biến trên mạng xã hội hiện nay.

"Luồng phát trực tiếp mang lại một điều dường như đang thiếu vắng trong cuộc sống bận rộn thời hiện đại: một cái gì đó chân thực, tự nhiên và mỏng manh," cô nói. "Pentulive có nhịp điệu đúng chuẩn đời thực: Nó bao gồm những khoảng thời gian rất bình yên và những khoảnh khắc hoạt động bất ngờ. Là một luồng phát trực tiếp, nó nhiều khả năng sẽ gợi lên những phản ứng cảm xúc mãnh liệt hơn từ người xem... nhưng việc quan sát một chú chó con đang ngủ cũng mang lại cảm giác vô cùng bình yên."

Nó cũng mang lại "cảm giác về sự tiếp nối khi theo dõi các chú chó con lớn lên từng ngày," cô cho biết thêm: "Chúng không chỉ là những con vật ngẫu nhiên, bạn sẽ dần nhận biết và hiểu rõ từng cá thể một."

Đây là lứa sinh thứ hai của Hilkka, cô chó 5 tuổi hiện đang trong thời gian nghỉ phép khỏi vai trò "chó học đường" – nơi cô chó trợ giúp hỗ trợ cảm xúc cho các học sinh.

Cho đến nay, những "cục bông" này mới chỉ được người phối giống đặt biệt danh, nhưng vào ngày 24/10 tới, chúng sẽ chính thức được đặt tên. Công chúng theo dõi sẽ thu hẹp danh sách các cái tên, từ đó chính các chú chó con sẽ tự "chọn" tên cho mình – bằng cách ngồi trong một vòng tròn xếp sẵn các phong bì niêm phong và hít hà chiếc phong bì mà chúng thích.

Nguồn: CNN