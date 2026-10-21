Nhật Bản sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm được điều này

Ngày 20/10, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tàu thăm dò MMX lên không gian, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tàu hạ cánh xuống Phobos - một trong hai vệ tinh tự nhiên của sao Hỏa - và mang mẫu đất về Trái Đất.

Theo hãng thông tấn TASS, tàu MMX được phóng bằng tên lửa đẩy hạng nặng H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản. Toàn bộ quá trình phóng được JAXA phát sóng trực tiếp.

Nhiệm vụ chính của MMX là tiếp cận Phobos, thu thập các mẫu đất trên bề mặt vệ tinh này và đưa về Trái Đất để nghiên cứu. Theo kế hoạch, tàu sẽ trở về vào năm 2031 và thả một khoang chứa mẫu vật xuống Trái Đất.

Thông qua việc phân tích những mẫu vật này, các nhà khoa học Nhật Bản hy vọng có thể làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành của Phobos, đồng thời tìm hiểu thêm về lịch sử và quá trình hình thành sao Hỏa.

Theo TASS