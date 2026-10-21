Hủy dự án trung tâm thương mại và logistics hơn 10.000 tỷ đồng, nhà đầu tư Trung Quốc rút lui sau 3 năm, khu đất 150.000 m2 tìm chủ mới

Dự án logistics trị giá 392 triệu USD tại cảng Colombo không tiếp tục theo thỏa thuận liên doanh với doanh nghiệp Trung Quốc sau hơn ba năm kể từ khi được công bố lần đầu.

Dự án South Asia Commercial and Logistics Hub (SACLH), trung tâm thương mại và logistics được quy hoạch tại cảng Colombo của Sri Lanka, đã không thể tiếp tục triển khai theo thỏa thuận liên doanh ban đầu sau khi các cổ đông quyết định chấm dứt hợp tác.

Theo thông tin công bố mới nhất, China Merchants Port Holdings, Sri Lanka Ports Authority (SLPA) và doanh nghiệp xây dựng Sri Lanka Access Engineering đã thống nhất chấm dứt các thỏa thuận liên quan đến dự án.

Dự án được công bố vào tháng 4/2023 với tổng vốn đầu tư dự kiến 392 triệu USD (khoảng 10.142 tỷ đồng), nhằm xây dựng một tổ hợp thương mại và logistics quy mô lớn tại cảng Colombo. Công trình có diện tích sàn dự kiến khoảng 150.000 m2, được kỳ vọng cung cấp các dịch vụ kho bãi, gom hàng, xử lý hàng lẻ và logistics phục vụ hoạt động thương mại cảng biển.

Theo cơ cấu liên doanh ban đầu, công ty con của China Merchants Port Holdings, tập đoàn khai thác cảng biển Trung Quốc, nắm giữ 70% cổ phần. Cơ quan Quản lý Cảng Sri Lanka (SLPA) và doanh nghiệp xây dựng Access Engineering của Sri Lanka mỗi bên sở hữu 15%.

Dự án được triển khai theo mô hình xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT), với thời hạn khai thác dự kiến 50 năm. Tuy nhiên, các bên sau đó đã thống nhất chấm dứt những thỏa thuận liên quan, bao gồm thỏa thuận cổ đông, hợp đồng BOT và hợp đồng thuê địa điểm.

Cảng Colombo của Sri Lanka.

Theo thông tin được công bố, quyết định chấm dứt hợp tác liên quan đến những thay đổi của môi trường triển khai, điều kiện bên ngoài, tiến độ và các cân nhắc thương mại cũng như lợi ích của cổ đông. Các bên không xác định một nguyên nhân đơn lẻ là yếu tố quyết định việc dừng dự án.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số tiền đã đầu tư vào liên doanh đạt khoảng 37,1 triệu USD. Theo thỏa thuận chấm dứt, các đối tác dự kiến thu hồi khoảng 29,8 triệu USD, tương đương 80% số vốn đã đầu tư.

Trong đó, Cơ quan Quản lý Cảng Sri Lanka (SLPA) sẽ thanh toán 21,9 triệu USD cho liên doanh trong vòng 30 ngày, sau khi khấu trừ thuế và các khoản nợ. Khoảng 7,9 triệu USD tiền mặt còn lại cũng được phân chia theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Như vậy, số tiền các bên dự kiến thu hồi thấp hơn khoảng 7,3 triệu USD so với tổng vốn đã đầu tư tính đến cuối năm 2025.

Việc chấm dứt liên doanh khép lại phương án triển khai dự án được công bố từ năm 2023. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Sri Lanka từ bỏ kế hoạch phát triển trung tâm logistics tại cảng Colombo.

SLPA cho biết cơ quan này sẽ tìm phương án triển khai mới theo mô hình hợp tác công – tư (PPP), với định hướng lựa chọn nhà đầu tư thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh và các phê duyệt cần thiết.

Cảng Colombo là đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng tại Ấn Độ Dương. Việc tìm được nhà đầu tư thay thế sẽ là bước tiếp theo để Sri Lanka tiếp tục kế hoạch mở rộng các dịch vụ logistics tại cảng, sau khi phương án liên doanh với China Merchants Port Holdings và Access Engineering không được duy trì.