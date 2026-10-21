Lão nông trồng được quả bí ngô khổng lồ nặng 1,4 tấn

Với trọng lượng 1.432kg, quả bí ngô này đã vượt qua kỷ lục thế giới trước đó là 1.296kg một khoảng chênh lệch xấp xỉ 136 kg.

Một người trồng bí ngô ở bang Rhode Island (Mỹ) đang có cơ hội phá kỷ lục thế giới về quả bí ngô nặng nhất, khi quả bí khổng lồ của ông vượt qua kỷ lục hiện tại gần 300 pound (136kg).

Ông Ron Wallace, một cư dân tại Greene, Rhode Island, đã mang quả bí ngô khổng lồ do mình trồng đến tham dự một cuộc thi bí ngô ở vùng New England vào ngày 10/10 (giờ địa phương) để cân trọng lượng.

Với trọng lượng 1.432kg, quả bí ngô này đã vượt qua kỷ lục thế giới trước đó là 1.296kg một khoảng chênh lệch xấp xỉ 136 kg.

Hiện tại, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới đang ghi nhận quả bí nặng 2.857 pound (1.296kg) do Ian Paton đến từ Lymington (Anh) trồng là quả bí nặng nhất thế giới. Kỷ lục này được xác lập vào ngày 3/10. Các quan chức Guinness hiện chưa đưa ra bình luận.

Ông Wallace chia sẻ: "Nó thực sự khổng lồ và tôi rất thích quá trình trồng trọt này", đồng thời cho biết thêm: "Tôi hiện đang liên hệ với các đại diện của Guinness để tiến hành quy trình xác nhận kỷ lục thế giới".

Người đàn ông đến từ thị trấn Greene cho biết bắt đầu theo đuổi sở thích trồng bí ngô sau khi thành lập một doanh nghiệp riêng chuyên bán vật tư làm vườn trực tuyến.

Ông đã nhận được khoản tiền thưởng trị giá 3.500 đôla Mỹ (khoảng 90.699 triệu đồng) khi giành chiến thắng trong cuộc thi ở vùng New England.

Trước sự kiện này, ban tổ chức của một cuộc thi khác được cho là đã mời Wallace tham gia với mức giải thưởng 70.000 đôla Mỹ (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông cho biết, mình chọn thi đấu tại sự kiện ở New England vì cảm thấy việc giành chiến thắng và lập kỷ lục ngay tại quê nhà là điều quan trọng.

Quả bí ngô khổng lồ nặng 3.156 pound (khoảng 1.432kg). Ảnh: Guinnessworldrecords



Chia sẻ về bí quyết trồng được quả bí ngô khổng lồ như vậy, Wallace nói: "Tôi mang ơn rất nhiều cộng đồng những người trồng bí ngô, nơi mọi người luôn sẵn lòng chia sẻ miễn phí các bí quyết và kinh nghiệm. Đây là năm đầu tiên tôi trồng bí ngô trong nhà kính, và việc canh tác trong nhà kính tạo ra sự khác biệt rất lớn".

Theo ông Wallace, thành tích trồng bí ngô khổng lồ không chỉ mở ra cơ hội lập kỷ lục thế giới mà còn giúp những người trồng bí ngô thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ ngành nông nghiệp, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm về cải tạo đất và kỹ thuật canh tác.