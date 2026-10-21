Thảm kịch 53 người thiệt mạng trong xe tải: Những vết cào xé tuyệt vọng trên vách sắt và bản án mới nhất

Các nạn nhân, với hy vọng vượt biên trái phép đã cố gắng "cào xé tìm đường thoát" khỏi chiếc xe không có điều hòa.

Ngày 20/10, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án một người đàn ông Guatemala bị dẫn độ sang Mỹ do vai trò của hắn trong một vụ buôn người năm 2022. Vụ việc đã dẫn đến cái chết của 53 người nhập cư bị vận chuyển trong một chiếc xe rơ-moóc đóng kín, nóng bức tại Texas.

Miranda-Orozco, 39 tuổi, bị tuyên phạt 30 năm tù sau khi thừa nhận đã thu xếp việc di chuyển và chỗ ở cho hai người đã tử vong và một người khác bị thương nặng.

Gần 20 người tại Mỹ và Guatemala đã bị kết án kể từ khi việc phát hiện chiếc xe rơ-moóc chứa đầy thi thể bị bỏ lại gây chấn động các cộng đồng vốn đã quen với cảnh người trẻ rời quê hương để chạy trốn nghèo đói hoặc bạo lực ở Trung Mỹ và Mexico.

"Rõ ràng là họ đã phải chịu đựng vô cùng đau đớn trong những giờ cuối cùng trên cõi đời này," Công tố viên Mỹ Justin Simmons phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo sau phiên tòa tuyên án.

Các công tố viên Mỹ và Guatemala gọi mức án dành cho Rigoberto Román Miranda-Orozco là một bước tiến khác hướng tới công lý trong một trong những vụ buôn người đẫm máu nhất dọc biên giới Mỹ - Mexico tại San Antonio vào năm 2022.

Nạn nhân cố gắng "cào xé tìm đường thoát" khỏi chiếc xe không có điều hòa

Chính quyền cho biết hệ thống điều hòa của rơ-moóc bị hỏng và không thể thổi không khí lạnh cho những người bị mắc kẹt bên trong suốt chuyến đi kéo dài 3 giờ đồng hồ trong thời tiết thiêu đốt vào tháng 6 năm 2022, di chuyển từ thành phố biên giới Laredo đến San Antonio. Các công tố viên cho biết mỗi người nhập cư đã trả tới 15.000 USD (388 triệu VNĐ) để được đưa qua biên giới Mỹ.

Khi chiếc xe bị bỏ lại được mở ra trên một con đường hẻm ở San Antonio, 48 người nhập cư đã tử vong. 16 người khác được đưa đến bệnh viện, nơi có thêm 5 người qua đời.

Ông Simmons cho biết các điều tra viên đã tìm thấy quần áo mà hành khách cởi ra để hạ nhiệt cùng những vết cào trên tường của rơ-moóc.

"Họ đã thực sự cố gắng cào xé để tìm đường thoát ra ngoài," ông nói.

21 trong số những người thiệt mạng đến từ Guatemala, theo ông Simmons.

Hình ảnh chiếc xe tải "tử thần"

Các bị cáo khác vẫn đang chờ tuyên án

Thẩm phán Liên bang Orlando Garcia đã tuyên án Miranda-Orozco, kẻ bị bắt tại Guatemala vào năm 2024 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm sau đó.

Hắn đã nhận tội vào tháng 7 với các cáo buộc: âm mưu đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ dẫn đến tử vong, tiếp tay đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ dẫn đến tử vong, cũng như tiếp tay đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ gây thương tích nghiêm trọng, các công tố viên cho biết.

Năm ngoái, Felipe Orduna-Torres, người được các công tố viên mô tả là kẻ cầm đầu các hoạt động buôn người bên trong lãnh thổ Mỹ, đã bị án chung thân tại Mỹ. Armando Gonzales-Ortega, trợ lý đắc lực của hắn, bị tuyên phạt 83 năm tù.

Ngày tuyên án cho những người khác, bao gồm cả tài xế chiếc xe tải, đã được ấn định.

Thảm kịch này là vụ việc tồi tệ nhất trong số những vụ làm cướp đi hàng ngàn sinh mạng trong những thập kỷ gần đây khi con người tìm cách vượt biên vào Mỹ từ Mexico. Trước đó, 10 người nhập cư đã thiệt mạng vào năm 2017 sau khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải đậu tại siêu thị Walmart ở San Antonio. Vào năm 2003, thi thể của 19 người nhập cư cũng được tìm thấy trong một chiếc xe tải nóng như lò bát quái ở phía đông nam San Antonio.

Nguồn: CNN