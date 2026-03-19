Kịch tính cảnh người đàn ông nhảy khỏi xe nghi buôn người, cứu thoát 3 đồng hương khi chỉ còn cách biên giới Myanmar 500m

Mới đây, 4 công dân Trung Quốc nghi bị tập đoàn buôn người lừa sang Thái Lan. Trên đường bị áp giải đến Myanmar, khi đi qua một ngôi làng ở biên giới Thái Lan - Myanmar, họ đã dũng cảm nhảy khỏi xe để cầu cứu. May mắn thay, người dân địa phương nghe thấy động động tĩnh đã ra tay giúp đỡ, giúp cả 4 người thoát thân an toàn. Cảnh sát Thái Lan hiện đã bắt tay vào điều tra vụ việc này.

Theo báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, Huyện trưởng huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak, ông Kanthaphon cho biết địa điểm xảy ra sự việc nằm tại làng số 2, xã Tha Sai Luad, huyện Mae Sot, chỉ cách sông Moei ở biên giới Thái Lan - Myanmar khoảng 500m.

Vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương, hình ảnh từ camera giám sát tại một giao lộ cho thấy một người đàn ông ngồi ở ghế phụ của chiếc xe bán tải màu trắng bất ngờ đẩy cửa nhảy xuống khi xe đang chạy. Sau khi tiếp đất, anh lập tức lao về phía cửa sau để tìm cách cứu những người còn lại.

Tài xế phát hiện sự việc liền nhấn ga tăng tốc. Tuy nhiên, người đàn ông này không bỏ cuộc mà tiếp tục đuổi theo xe, cố gắng mở cửa để 3 người khác ở ghế sau lần lượt nhảy xuống thoát thân. Cư dân gần đó nghe thấy tiếng động đã đổ ra xem tình hình, khiến tài xế phải bỏ xe lại hiện trường để chạy trốn.

Sau đó, người đứng đầu cộng đồng địa phương đã đưa 2 nam và 2 nữ được cứu đến đồn cảnh sát để trình báo. Cả 4 người khai rằng họ bị lừa sang Thái Lan và tổ chức buôn người ban đầu có kế hoạch bán họ sang Myanmar, chiếc xe bán tải màu trắng chính là phương tiện dùng để đưa họ xuất cảnh. Qua kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh, cảnh sát xác nhận nhóm người này nhập cảnh từ Chiang Mai vào ngày 6 tháng 3, sau đó bị đưa đến tỉnh Tak.

Do lo sợ các thành viên của tổ chức buôn người có thể truy đuổi bất cứ lúc nào, 4 nạn nhân mong muốn cảnh sát hỗ trợ để họ rời khỏi Mae Sot nhanh nhất có thể. Dưới sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, họ đã mua vé xe khách đường dài để khởi hành đi Bangkok vào ngày 10 tháng 3. Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan sau đó đã can thiệp để sắp xếp cho cả 4 người trở về nước. Cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra các cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo và buôn bán người trong vụ án này.

Nguồn: HK01