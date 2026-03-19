Bi hài 1 thế hệ 'kiếm nhiều tiền nhưng không giàu' tại Mỹ: Thu nhập gần 12 tỷ đồng/năm vẫn thuê nhà, hàng tháng phải phụ thuộc vào lương

Sở hữu mức thu nhập mà nhiều người mơ ước, nhưng không ít gia đình Mỹ vẫn phải đối mặt với cảm giác bất an tài chính. Câu chuyện của Alex, một giám đốc marketing tại New York, là ví dụ điển hình.

Ở tuổi 34, Alex cùng vợ đạt tổng thu nhập khoảng 450.000 USD (11,8 tỷ đồng) mỗi năm - cao gấp nhiều lần mức trung bình của một hộ gia đình Mỹ. Tuy nhiên, thay vì cảm giác dư dả, điều họ trải qua lại là áp lực tài chính kéo dài. Hai vợ chồng vẫn chưa sở hữu nhà riêng, đang thuê căn hộ tại Brooklyn Heights với giá 6.500 USD/tháng và vẫn chưa trả xong khoản vay sinh viên.

“Tôi kiếm được nhiều hơn cả bố mẹ cộng lại, nhưng đôi khi vẫn có cảm giác sống phụ thuộc vào từng kỳ lương,” Alex chia sẻ. Mục tiêu của anh là tích lũy được tài sản ròng khoảng 1–2 triệu USD - một con số tưởng chừng không quá xa vời với mức thu nhập hiện tại, nhưng thực tế lại khó đạt được.

Thu nhập cao nhưng chưa “chạm” tới sự giàu có

Alex không phải trường hợp cá biệt. Tại Mỹ, khoảng 14% hộ gia đình có thu nhập từ 200.000 USD trở lên. Tuy nhiên, mức thu nhập cao không đồng nghĩa với việc họ đã thực sự giàu có.

Giới chuyên gia gọi nhóm này là HENRYs - viết tắt của “High Earners, Not Rich Yet” (kiếm nhiều nhưng chưa giàu). Đây là tầng lớp có thu nhập cao nhưng chưa tích lũy được tài sản đáng kể, thường xuyên phải cân đối chi tiêu và đối mặt với áp lực tài chính.

Marie Incontrera, 39 tuổi, là một ví dụ khác. Từng chỉ kiếm 15.000 USD mỗi năm từ công việc sáng tác âm nhạc, cô chuyển sang kinh doanh dịch vụ trợ lý ảo và nhanh chóng thành công trong giai đoạn đại dịch. Hiện tại, thu nhập cá nhân của Marie đạt khoảng 300.000 USD mỗi năm.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng trước đây, mức thu nhập này không mang lại cảm giác an toàn. “Khi còn trẻ, tôi nghĩ chỉ cần kiếm được từng đó tiền là đã thành công. Nhưng bây giờ, tôi lại lo lắng về tài chính nhiều hơn cả hồi 20 tuổi,” cô nói.

“Lạm phát lối sống” và gánh nặng vô hình

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố: chi phí sinh hoạt leo thang, áp lực nợ nần và đặc biệt là hiện tượng “lạm phát lối sống”.

Nhà tâm lý học Sabrina Romanoff cho rằng khi thu nhập tăng, mức chi tiêu cũng tăng theo - từ nhà ở, giáo dục, du lịch cho tới các trải nghiệm cao cấp. Điều này khiến nhiều người dù kiếm được nhiều tiền vẫn không tích lũy được tài sản.

Một khảo sát của BHG Financial cho thấy 62% người có thu nhập trên 300.000 USD vẫn đang mang nợ thẻ tín dụng. Thậm chí, quan niệm về “giàu có” tại Mỹ cũng đã thay đổi: nhiều người cho rằng phải kiếm được tới 520.000 USD mỗi năm mới thực sự được xem là giàu.

Theo bà Kamila Elliott, CEO của Collective Wealth Partners, vấn đề cốt lõi nằm ở việc phân bổ tài chính thiếu trọng tâm. “Nhiều người muốn cùng lúc tận hưởng du lịch xa xỉ, ăn uống sang trọng, mua sắm hàng hiệu, đồng thời vẫn kỳ vọng tích lũy đủ để mua nhà và chuẩn bị cho hưu trí. Điều đó gần như không thể,” bà nhận định.

Bài toán ưu tiên và kỷ luật tài chính

Các chuyên gia khuyến nghị, để thoát khỏi vòng xoáy “kiếm nhiều nhưng chưa giàu”, nhóm HENRYs cần xác định rõ ưu tiên tài chính của mình.

Nếu gia đình và tương lai con cái là mục tiêu hàng đầu, việc dành nguồn lực cho giáo dục hoặc mua nhà nên được ưu tiên hơn các khoản chi tiêu mang tính hưởng thụ. Đồng thời, mỗi cá nhân cần theo dõi sát sao tài sản ròng - tức tổng tài sản sau khi trừ đi các khoản nợ - theo định kỳ.

Chỉ khi nhìn thấy giá trị tích lũy thực sự tăng lên, cảm giác an toàn tài chính mới dần được thiết lập, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hàng tháng.

Câu chuyện của Alex hay Marie cho thấy một thực tế đang ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn: thu nhập cao không còn là “tấm vé” đảm bảo cho sự giàu có. Trong một nền kinh tế mà chi phí sống liên tục leo thang và chuẩn mực tiêu dùng ngày càng cao, “giàu” không chỉ được đo bằng thu nhập, mà còn bằng khả năng kiểm soát tài chính và tích lũy lâu dài. Với nhiều người, hành trình từ “kiếm nhiều” đến “thực sự giàu” có lẽ còn dài hơn họ từng nghĩ.

Theo: NY Post﻿