"Thuyết âm mưu" sốc nhất trong Tây Du Ký: Tôn Ngộ Không thực ra đã chết ở giữa tác phẩm?

Kẻ sống sót, tháp tùng Đường Tăng đi tiếp đến Tây Thiên là ai?

Trong hành trình 81 kiếp nạn của Tây Du Ký, trận chiến phân tranh Thật - Giả ở hồi 57-58 giữa Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Hầu luôn được đánh giá là hồi truyện kỳ quái và ly kỳ bậc nhất. Từ Kính Chiếu Yêu của Thác Tháp Lý Thiên Vương, Hồ Tĩnh Nguyệt của Quan Âm, cho đến Vòng Kim Cô của Đường Tăng... tất cả đều bó tay trước hai đại thánh hoàn toàn giống nhau từ ngoại hình, thần thái cho tới pháp lực.

Cuối cùng, chỉ khi đến trước linh đài của Như Lai Phật Tổ, sự thật mới được phanh phui: Kẻ giả dạng là Lục Nhĩ Hầu. Tôn Ngộ Không trong cơn giận dữ đã dùng gậy Như Ý đập chết Lục Nhĩ Hầu ngay trước mặt Phật Tổ.

Thế nhưng, suốt hàng trăm năm qua, một giả thuyết rợn người vẫn âm thầm lan truyền: Kẻ bị đập chết năm đó thực chất mới là Tôn Ngộ Không thật. Kẻ sống sót, tháp tùng Đường Tăng đi tiếp đến Tây Thiên chính là Lục Nhĩ Hầu.

Luận điểm này có căn cứ hay chỉ là chiêu trò suy diễn? Và nếu đó là sự thật, ý nghĩa triết học đằng sau vụ "tráo người" này là gì?

Những "vết nứt" bất thường củng cố cho thuyết âm mưu

Để thuyết phục người đọc, những người cổ xuy cho giả thuyết này dựa vào hàng loạt chi tiết mang tính "bất thường" trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân.

Đầu tiên là phản ứng sợ hãi của Đế Thính. Khi hai Ngộ Không đại náo Địa Phủ, Đế Thính — linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát có khả năng áp tai xuống đất nghe thấu vạn vật — đã nhận ra ai thật ai giả. Nhưng Đế Thính lại phán một câu đầy bí hiểm rằng bản thân xem ra được nhưng không dám nói. Sự e ngại này dấy lên nghi vấn về việc liệu Đế Thính đang sợ một "kịch bản" khổng lồ được dàn dựng bởi thế lực tối cao mà Địa Phủ không thể can thiệp.

Tiếp đến là mâu thuẫn trong năng lực của Lục Nhĩ Hầu. Như Lai Phật Tổ giải thích Lục Nhĩ Hầu là loài khỉ quý biết trước tương lai, hiểu rõ quá khứ vạn vật. Nếu sở hữu khả năng thấu thị tương lai, Lục Nhĩ Hầu không có lý do gì lại đâm đầu theo Ngộ Không đến tận Linh Sơn gặp Như Lai — nơi duy nhất bóc trần bản chất của nó, trừ khi nó biết chắc rằng khi đến đó, chính nó mới là kẻ được lựa chọn để sống tiếp.

Bên cạnh đó, khung cảnh diễn ra vô cùng hỗn loạn khi Phật Tổ dùng bát vàng nhốt Lục Nhĩ Hầu. Với pháp lực tương đương, việc Lục Nhĩ Hầu nhanh tay ra đòn trước đánh chết Ngộ Không thật rồi vu khống kẻ vừa chết là điều hoàn toàn có thể xảy ra mà không ai kịp kiểm chứng, nhất là khi Phật Tổ không hề can thiệp sâu.

Cuối cùng là sự thay đổi tâm lý đột ngột. Trước hồi 57, Ngộ Không liên tục cãi lời Đường Tăng, nhiều lần bị đuổi đi và tâm tính vô cùng ngông cuồng. Tuy nhiên, sau cuộc chiến Thật - Giả, Ngộ Không trở nên ngoan ngoãn, tận tụy một lòng, không còn tranh cãi với sư phụ hay dọa bỏ về Hoa Quả Sơn. Sự thay đổi 180 độ này củng cố niềm tin rằng "linh hồn" ngông cuồng của Ngộ Không đã bị thay thế bởi một Lục Nhĩ Hầu biết nghe lời hơn.

Tầng nghĩa ẩn dụ - "Sự chết đi" của Tâm Ma

Nếu phân tích dưới góc nhìn văn học cổ điển và triết học Phật giáo — tinh thần chủ đạo của Tây Du Ký — giả thuyết "tráo người" thực chất chỉ là cách hiểu trên bề nổi. Tôn Ngộ Không thực sự đã chết, nhưng không phải là cái chết thể xác, mà là cái chết của Tâm Ma.

Trong tiểu thuyết, "Lục Nhĩ" (Sáu tai) biểu thị cho Sáu Căn (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý) trong Phật giáo. Trước khi diễn ra trận chiến thật - giả, Ngộ Không vì giận dữ đã đánh chết bọn cướp và bị Đường Tăng nổi giận đuổi đi. Trong lòng Ngộ Không lúc này trỗi dậy sự oán hận, bất mãn và khao khát khẳng định bản thân. Lục Nhĩ Hầu xuất hiện không phải từ một ngọn núi nào khác, mà sinh ra từ chính sự phẫn nộ và oán hận của Tôn Ngộ Không. Việc Lục Nhĩ Hầu cướp hành lý, tự lập một đoàn đi lấy kinh giả ở Hoa Quả Sơn chính là đại diện cho tham vọng không cần Đường Tăng vẫn có thể thành Phật.

Cuộc chiến từ Nam ra Bắc, lên Trời xuống Đất thực chất là cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội giữa Lý trí và Dục vọng. Đế Thính không dám lên tiếng vì việc diệt trừ Tâm Ma phải do chính bản thân Ngộ Không thực hiện, người ngoài không thể can thiệp. Khi Như Lai phán dạy, Ngộ Không nhận diện được Tâm Ma của chính mình, và hành động đập chết Lục Nhĩ Hầu chính là khoảnh khắc Tôn Ngộ Không dùng trí tuệ để diệt trừ hoàn toàn Lục Dục, Sáu Căn ma quỷ trong tâm trí.

Con khỉ ngông cuồng, kiêu ngạo, luôn hận sư phụ trước kia đã thực sự chết đi. Người sống sót trở về tháp tùng Đường Tăng là một Tôn Ngộ Không đã ngộ đạo, tâm trí thanh tịnh, đạt đến trạng thái Định Tâm.

Cái chết đẹp nhất trên hành trình thỉnh kinh

Dù hiểu theo thuyết âm mưu "bị tráo người" để thấy sự tàn khốc của quyền lực, hay hiểu theo nhãn quan Phật giáo về sự diệt trừ Tâm Ma, hồi truyện Thật Giả Mỹ Hầu Vương vẫn là một tuyệt tác đỉnh cao của Ngô Thừa Ân.

Tôn Ngộ Không không bị kẻ khác sát hại. Nó đã tự tay tiêu diệt phiên bản tồi tệ, ngông cuồng nhất của chính mình để hoàn thiện con đường tu hành. Đó không phải là một bi kịch của sự tráo đổi, mà là đỉnh cao của sự trưởng thành và Giác Ngộ.