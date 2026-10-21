Thần đồng AI Trung Quốc 17 tuổi gia nhập startup của chuyên gia gốc Việt?

Nathan Chen, thần đồng AI 17 tuổi người Trung Quốc, được cho là sẽ gia nhập Discovery Loop, startup do TS. Lê Viết Quốc cùng ba cựu chuyên gia Google sáng lập.

Theo SCMP , ngày 20/10, Arfur Grok - tài khoản mạng xã hội ẩn danh chuyên theo dõi biến động nhân sự trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ - đăng thông tin Nathan Chen Guangyu sẽ đầu quân cho Discovery Loop.

Đây là startup được thành lập hồi tháng 8 bởi bốn cựu nhà nghiên cứu cấp cao của Google, gồm Jeff Dean, Lê Viết Quốc, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals.

Thần đồng AI Trung Quốc Nathan Chen. (Ảnh: SCMP)

Thông tin xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Nathan Chen thông báo rời Moonshot AI, một trong những công ty phát triển mô hình AI hàng đầu Trung Quốc, để chuyển đến Mỹ. Quyết định của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới công nghệ, làm dấy lên nhiều đồn đoán về điểm đến tiếp theo.

Chen chưa phản hồi đề nghị bình luận từ SCMP, trong khi Discovery Loop cho biết không bình luận về các vấn đề nhân sự. Vì vậy, việc thần đồng AI Trung Quốc gia nhập công ty hiện chưa được xác nhận chính thức.

Ở tuổi 17, Chen được xem là một trong những tài năng AI trẻ triển vọng nhất Trung Quốc. Dù làm việc tại Moonshot AI chưa đầy một năm, anh đã tham gia phát triển những cải tiến kỹ thuật quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm chi phí vận hành các mô hình Kimi.

Những đóng góp này giúp dòng mô hình AI chủ lực của Moonshot tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm hàng đầu của Mỹ như GPT của OpenAI và Claude của Anthropic.

Mô hình Kimi K3 của Moonshot AI cũng thu hút sự quan tâm quốc tế nhờ năng lực xử lý mạnh và đặc tính mở trọng số, cho phép các nhà phát triển tiếp cận, nghiên cứu và tùy chỉnh mô hình.

Sau khi Chen thông báo rời công ty, Du Yulun, nhà nghiên cứu cấp cao tại Moonshot AI cho biết hai người đã có nhiều cuộc trò chuyện dài về quyết định này. Theo ông, ở độ tuổi của Chen, điều tốt nhất là được tự do khám phá và theo đuổi những lĩnh vực mới mà bản thân quan tâm.

TS. Lê Viết Quốc (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên sáng lập Discovery Loop. (Ảnh: Discovery Loop)

Discovery Loop, điểm đến được đồn đoán của Chen, mới thành lập khoảng hai tháng nhưng đã thu hút sự chú ý nhờ đội ngũ sáng lập gồm những tên tuổi nổi bật trong ngành AI.

Trong đó, TS. Lê Viết Quốc là nhà khoa học máy tính người Mỹ gốc Việt, từng có nhiều đóng góp trong lĩnh vực học máy và học sâu tại Google. Ông là một trong những thành viên sáng lập Google Brain, nhóm nghiên cứu đứng sau nhiều bước tiến quan trọng về AI, trước khi làm việc tại Google DeepMind.

TS. Lê Viết Quốc du học Australia từ năm 2004, sau đó nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ) dưới sự hướng dẫn của giáo sư Andrew Ng. Năm 2014, ông được tạp chí MIT Technology Review vinh danh trong danh sách những nhà phát minh dưới 35 tuổi xuất sắc nhất thế giới.

Tháng 8/2026, TS. Lê Viết Quốc thông báo rời Google để cùng ba cộng sự lâu năm thành lập Discovery Loop. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông bày tỏ sự hào hứng khi tiếp tục hợp tác với Jeff Dean, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals, hướng tới mục tiêu tự động hóa hoạt động học máy, kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Khác với nhiều startup tập trung phát triển chatbot, Discovery Loop đặt mục tiêu sử dụng AI để tự động hóa quá trình nghiên cứu khoa học. Công ty hướng tới xây dựng những hệ thống có thể đề xuất, thực hiện và đánh giá hàng nghìn thí nghiệm cùng lúc, sau đó sử dụng kết quả để xác định hướng nghiên cứu tiếp theo.