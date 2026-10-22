Tại quốc gia "giàu nhất thế giới", người kiếm 26 tỷ đồng/năm vẫn chọn đi thuê nhà

Dù có thu nhập lên tới hàng triệu USD mỗi năm, ngày càng nhiều hộ gia đình giàu có tại Mỹ lựa chọn thuê nhà thay vì mua bất động sản.

Theo dữ liệu từ RentCafe, số hộ gia đình thuê nhà tại Mỹ có thu nhập từ 1 triệu USD/năm (khoảng 26 tỷ VNĐ) trở lên đã tăng hơn gấp 3 lần trong giai đoạn 2020-2024, vượt xa tốc độ tăng của nhóm sở hữu nhà có cùng mức thu nhập.

Một trong những nguyên nhân chính là lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao, khiến chi phí sở hữu bất động sản trở nên đắt đỏ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh khiến nhiều người giàu không muốn dồn một lượng vốn lớn vào nhà đất. Việc thuê nhà cũng mang lại sự linh hoạt hơn, đặc biệt khi việc mua bán bất động sản cao cấp thường tốn nhiều thời gian và chi phí.

Xu hướng này tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, nơi giá nhà cao và chênh lệch chi phí giữa thuê và mua đặc biệt rõ rệt.

New York dẫn đầu với hơn 7.000 hộ gia đình thuê nhà có thu nhập trên 1 triệu USD/năm, tiếp đến là San Francisco với hơn 1.800 hộ và Los Angeles với khoảng 1.500 hộ. San Jose và Seattle cũng nằm trong nhóm 5 thành phố có nhiều hộ thu nhập cao đi thuê nhà nhất.

Tại New York, với ngân sách thuê từ 15.000 USD - 20.000 USD/tháng, người thuê có thể sống trong căn hộ 2-3 phòng ngủ nhìn ra Công viên Trung tâm hoặc căn hộ hai tầng tại khu West Village. Tuy nhiên, nếu mua bất động sản tương đương, tổng chi phí thường cao hơn đáng kể khi tính cả lãi vay, thuế và phí bảo trì hàng tháng.

Đáng chú ý, xu hướng thuê nhà của giới giàu đang lan sang cả những thành phố vừa và nhỏ. Tại Harrisburg, bang Pennsylvania, số hộ thuê nhà có thu nhập trên 1 triệu USD/năm tăng từ 3 hộ năm 2020 lên hơn 140 hộ. Thành phố Provo, bang Utah, ghi nhận mức tăng từ 10 lên 264 hộ, trong khi Des Moines, bang Iowa, tăng từ 4 lên 92 hộ trong cùng giai đoạn.

Phần lớn những người thuê nhà thuộc nhóm thu nhập cao làm việc trong các ngành có mức lương hấp dẫn như công nghệ, tài chính hoặc giữ vị trí quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Đặc biệt, khoảng 75% hộ thuê nhà có thu nhập trên 1 triệu USD/năm đạt mức này nhờ tổng thu nhập của hai người, thay vì chỉ một cá nhân kiếm được hàng triệu USD.

Theo Yahoo Finance