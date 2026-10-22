Siêu bão mạnh nhất 2026 lại thay đổi đường đi lần nữa, tăng phạm vi ảnh hưởng đất liền: Đài Loan (Trung Quốc) phát cảnh báo

Bán kính gió mạnh của bão Champi có thể bao trùm gần như toàn bộ Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 11 giờ 40 phút đêm ngày 21/10 (giờ địa phương) đã phát cảnh báo bão trên biển đối với cơn bão số 29 trong năm nay - Champi. Chuyên gia khí tượng Ngô Thánh Vũ cho biết, theo đường đi dự báo được công bố vào tối 21/10, hướng di chuyển của Champi lại điều chỉnh sang phía tây. Khi ở gần bờ biển Đài Loan nhất, khoảng cách chỉ còn khoảng 100 km. Có ý kiến thậm chí còn nhận định rằng bán kính gió mạnh của bão Champi có thể bao trùm gần như toàn bộ Đài Loan.

Đường đi dự báo mới nhất của bão Champi lại thay đổi lần nữa (Ảnh / NCDR)

Đường đi của Champi tiếp tục lệch về phía tây, khoảng cách gần bờ biển Đài Loan nhất chỉ khoảng 100 km

Chuyên gia Ngô Thánh Vũ chỉ ra rằng, theo đường đi dự báo phát lúc 10 giờ tối ngày 21 của Cơ quan Khí tượng Trung ương, trong quá trình tiến lên phía bắc, bão Champi lại tiến gần hơn một chút đến Đài Loan. Điểm đổi hướng đã được điều chỉnh về phía tây, sát khu vực đảo Yonaguni, khoảng cách gần nhất tới bờ biển Đài Loan chỉ còn khoảng 100 km.

Ông Ngô Thánh Vũ cho biết thêm, yếu tố bất định lớn nhất trong quá trình bão đổi hướng lên phía bắc chính là khoảng cách giữa bão và Đài Loan. Yếu tố chuyển hướng bắc vẫn không đổi, nhưng khoảng cách tới Đài Loan vẫn còn sự biến động lớn. Lần này, dù chỉ điều chỉnh khoảng 100 km - xét trên mô hình quy mô toàn cầu thì vẫn nằm trong phạm vi sai số - nhưng so với kích thước của Đài Loan, "mức chênh lệch 100 km đã đủ khiến bán kính gió mạnh từ chỗ chỉ lướt qua khu vực Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, Nghi Lan trở thành bao trùm gần 2/3 Đài Loan. Mức độ ảnh hưởng của mưa gió dự kiến sẽ tăng lên rõ rệt, thời gian ảnh hưởng cũng kéo dài hơn. Thời điểm dỡ bỏ cảnh báo bão trên đất liền có thể phải lùi đến trưa thứ Bảy (24/10), còn cảnh báo trên biển nhiều khả năng phải đến chiều hoặc chiều tối thứ Bảy."

Mưa gió dữ dội nhất từ thứ Sáu đến thứ Bảy, chuyên gia kêu gọi chủ động phòng chống bão ngay trong ngày 22/10

Ông Ngô Thánh Vũ nhận định rằng, khoảng thời gian từ thứ Sáu (ngày 23) đến nửa đầu ngày thứ Bảy (ngày 24) vẫn là lúc chịu ảnh hưởng mưa gió lớn nhất. Mặc dù cường độ bão lúc đó có thể giảm xuống cấp bão trung bình, nhưng phạm vi hoàn lưu rất rộng, cộng với tâm bão không xa đất liền nên ảnh hưởng của mưa gió vẫn rất rõ rệt. "Nhắc nhở mọi người cần chủ động làm tốt công tác phòng chống bão trong ngày 22/10. Lần này toàn Đài Loan đều sẽ cảm nhận rất rõ về sức gió, còn về lượng mưa thì các vùng núi phía Trung, Bắc và Đông Bắc vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất."

Fanpage khí tượng Weather Express cũng cho biết, bán kính gió mạnh cấp 7 của bão Champi lúc đó sẽ bao trùm gần như toàn bộ Đài Loan, còn bán kính gió mạnh cấp 10 có khả năng bao trùm Nghi Lan, Cơ Long, Đài Bắc và Tân Bắc. Thời gian ảnh hưởng dữ dội nhất là từ thứ Sáu (23/10) đến sáng sớm thứ Bảy (24/10). Nếu bão xuất hiện đường đi bất thường do địa hình Đài Loan, thậm chí đổ bộ vào đất liền, lịch trình ảnh hưởng có thể sẽ thay đổi theo.

Nguồn: ETtoday