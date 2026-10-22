Vingroup lên kế hoạch xây nhà máy 500 triệu USD tại một quốc gia trăm triệu dân, công suất 200.000 xe mỗi năm

Theo kế hoạch được phía Philippines công bố, nhà máy có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành xây dựng sau khoảng 12-18 tháng.

Theo thông tin từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI), Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại quốc gia Đông Nam Á này. Dự án dự kiến khởi công vào đầu năm 2027, với công suất ban đầu 200.000 xe mỗi năm.

Thông tin được DTI công bố ngày 21/10, sau cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Cristina Roque với ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch GSM Global.

Theo kế hoạch được phía Philippines công bố, nhà máy có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành xây dựng sau khoảng 12-18 tháng.

Nếu triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một cơ sở sản xuất xe điện mới của Vingroup tại thị trường Đông Nam Á, bên cạnh các hoạt động sản xuất và kinh doanh xe điện mà tập đoàn đang phát triển ở Việt Nam và nước ngoài.

Trong cuộc làm việc, Bộ trưởng Cristina Roque đã giới thiệu các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm những cơ chế hỗ trợ theo Đạo luật CREATE MORE và chương trình Green Lanes nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý thủ tục đối với các dự án đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, địa điểm cụ thể của nhà máy, danh mục xe dự kiến sản xuất và tỷ lệ sản phẩm phục vụ thị trường nội địa hay xuất khẩu chưa được công bố.

Ngoài kế hoạch sản xuất ô tô điện, Vingroup còn dự kiến đưa các mẫu xe máy điện vào thị trường Philippines. Nhà máy mới được định hướng phục vụ cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu, song chưa có thông tin cụ thể về thị trường tiêu thụ ở nước ngoài.

Trước đó, Vingroup cũng bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực khác tại Philippines như y tế và giải trí, trong đó có khả năng phát triển bệnh viện và công viên chủ đề. Tuy nhiên, các kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, chưa có thông tin về quy mô vốn đầu tư và địa điểm thực hiện.

Vingroup hiện có hoạt động kinh doanh ô tô điện tại Philippines thông qua VinFast. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Philippines, VinFast đã bán 115 xe tại quốc gia này trong năm 2025.

Trước kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hiện diện tại Philippines thông qua Green SM, thương hiệu taxi điện thuộc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM.

Green SM chính thức ra mắt tại Philippines vào ngày 10/6/2025, ban đầu tập trung tại khu vực Metro Manila. Chỉ sau 48 giờ hoạt động, ứng dụng gọi xe của hãng ghi nhận hàng chục nghìn lượt tải và từng đứng đầu danh mục Du lịch và Địa phương (Travel & Local) trên Google Play tại Philippines.