Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm gần 2,8 tỷ USD trong 1 ngày

Khối tài sản của 3 thành viên gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tăng mạnh, trong bối cảnh hàng loạt cổ phiếu liên quan đồng loạt bứt phá trên thị trường chứng khoán.

Phiên giao dịch ngày 21/10 chứng kiến sự bứt phá của loạt cổ phiếu gắn với tỷ phú Phạm Nhật Vượng và gia đình, gồm VIC, VHM, VRE, VPL và LPB.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes được ghi nhận trong ngày, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 34,8 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD, tương ứng 7,14%. Ông hiện đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Nguồn: Forbes

Cùng thời điểm, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng và là Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu 3,9 tỷ USD, tăng 286,9 triệu USD. Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup, có 2,8 tỷ USD, tăng 201,6 triệu USD.

Tổng cộng, khối tài sản của ba thành viên gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 41,5 tỷ USD, tăng gần 2,8 tỷ USD theo số liệu cập nhật của Forbes.

Trên thị trường chứng khoán, VIC của Vingroup tăng kịc trần lên 223.600 đồng/cổ phiếu, VHM của Vinhomes tăng 6,92% lên 61.800 đồng/cổ phiếu. Hai cổ phiếu khác trong hệ sinh thái là VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl cũng tăng lần lượt 6,42% và 3,73%.

Ngoài nhóm Vingroup, cổ phiếu LPB của LPBank cũng tăng 4,76%, lên 39.650 đồng/cổ phiếu. Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ gần 9,86% vốn ngân hàng, tương đương hơn 294,5 triệu cổ phiếu. Với mức tăng 1.800 đồng/cổ phiếu, giá trị khoản đầu tư này tăng thêm khoảng 530 tỷ đồng chỉ trong một phiên, nếu tỷ lệ sở hữu không thay đổi.

Sự bứt phá đồng loạt của các cổ phiếu đang góp phần gia tăng đáng kể giá trị tài sản trên giấy tờ của gia đình tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Tuy nhiên, thứ hạng và tài sản theo Forbes vẫn có thể biến động mạnh theo diễn biến thị trường.