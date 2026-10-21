Đúng sáng nay - 21/10, sân bay Gia Lâm ghi nhận một máy bay vận tải quân sự của Việt Nam thực hiện sứ mệnh thiêng liêng hạ cánh

Sứ mệnh thiêng liêng máy bay này thực hiện cụ thể là gì?

Sáng 21/10, sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội) là điểm đến của một chuyến bay mang ý nghĩa đặc biệt. Thay vì vận chuyển quân nhân hay trang thiết bị, chiếc CASA C-295 thuộc Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, được giao nhiệm vụ đưa hàng nghìn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ miền Tây Nam Bộ ra Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN.

Khoảng 7h15 cùng ngày, chiếc máy bay vận tải quân sự cất cánh từ sân bay quốc tế Cần Thơ, hướng về sân bay Gia Lâm. Trên khoang là 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được thu thập từ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mang theo hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh nhưng đến nay vẫn còn thiếu thông tin.

Hơn 8.450 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên chuyến bay đặc biệt

Sáng 21/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân cùng chính quyền các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để vận chuyển ra Hà Nội.

Trước khi đưa lên máy bay, các mẫu sinh phẩm đã trải qua quá trình kiểm tra, bảo quản và niêm phong nghiêm ngặt. Toàn bộ số mẫu được đóng trong 114 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, với tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn.

Số mẫu này được thu thập từ các địa phương gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Trong đó, Cần Thơ bàn giao 338 mẫu, còn Đồng Tháp có 2.050 mẫu.

Đáng chú ý, việc vận chuyển những mẫu sinh phẩm này đòi hỏi quy trình bảo quản riêng nhằm duy trì chất lượng phục vụ giám định. Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng, Trợ lý Phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9, cho biết các mẫu sau khi thu thập được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ 15-20 độ C, độ ẩm 45-55%, tránh ánh sáng trực tiếp và hạn chế nguy cơ nhiễm tạp chất.

Trước chuyến bay, lực lượng quân y phối hợp các đơn vị không quân bố trí khu vực lưu giữ tạm thời tại sân bay Cần Thơ, kiểm tra số lượng, chất lượng và hoàn tất công tác niêm phong.

Sau khi được vận chuyển đến Hà Nội, số mẫu sinh phẩm sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng, để thực hiện các bước phân tích, giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Chiếc máy bay quân sự dài gần 25 m, có thể chở tới 9 tấn hàng hóa

Đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt lần này là CASA C-295, dòng máy bay vận tải quân sự chiến thuật đa năng do Airbus phát triển tại Tây Ban Nha, hiện được Lữ đoàn Không quân 918 khai thác.

Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất Airbus, C-295 có chiều dài khoảng 24,5 m, chiều cao 8,66 m, sử dụng hai động cơ cánh quạt Pratt & Whitney Canada PW127G. Máy bay có tốc độ hành trình tối đa khoảng 480 km/h, khả năng chuyên chở tới 9 tấn hàng hóa, tùy cấu hình.

Không chỉ có khả năng vận chuyển hàng hóa, C-295 còn có thể bố trí chở khoảng 70 quân nhân hoặc chuyển đổi cấu hình để phục vụ vận chuyển y tế. Máy bay được thiết kế với cánh đặt cao, khoang hàng rộng và cửa bốc dỡ phía đuôi, thuận tiện cho nhiệm vụ hậu cần, vận tải và cứu hộ, cứu nạn.

Một ưu điểm khác của dòng máy bay này là khả năng cất, hạ cánh trên đường băng ngắn, kể cả một số đường băng chưa được trải nhựa. Nhờ đó, C-295 phù hợp với nhiều nhiệm vụ quân sự cũng như hỗ trợ nhân đạo trong những điều kiện địa hình khác nhau.

Tại Việt Nam, C-295 đã tham gia nhiều hoạt động vận tải, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên loại máy bay này được sử dụng để vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 5/10 vừa qua, Quân khu 9 đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm từ Cần Thơ ra Hà Nội bằng CASA C-295.

Đó là lần đầu Quân khu 9 sử dụng máy bay quân sự để thực hiện nhiệm vụ này. Như vậy, riêng hai đợt vận chuyển bằng đường hàng không trong tháng 10, lực lượng chức năng đã đưa tổng cộng 23.854 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định.

Hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh

Chuyến bay ngày 21/10 nằm trong hoạt động triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Đây là đợt bàn giao mẫu sinh phẩm thứ 12 của Quân khu 9. Qua các đợt, đơn vị đã bàn giao khoảng 32.000 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Bên cạnh đó, lực lượng Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ thuộc phạm vi triển khai, kết thúc công tác này sớm gần 7 tháng so với thời hạn của chiến dịch. Đơn vị cũng đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, gồm 748 hài cốt ở trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia.

Những con số trên cho thấy quy mô của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đang được triển khai. Tuy nhiên, việc thu thập mẫu sinh phẩm mới chỉ là một bước trong hành trình này.

Sau khi được chuyển tới các cơ sở chuyên môn, mẫu sinh phẩm cần trải qua quá trình phân tích, giám định và đối chiếu với dữ liệu ADN của thân nhân cùng các thông tin liên quan. Kết quả giám định có thể cung cấp căn cứ khoa học quan trọng để từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.