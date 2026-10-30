Quá khứ ít ai biết của Vương phi nước Anh

Trước khi trở thành Vương phi được hàng triệu người ngưỡng mộ, Kate Middleton từng trải qua những năm tháng không hoàn toàn êm đềm như nhiều người vẫn tưởng.

Nhắc đến Vương phi Kate, công chúng thường nghĩ ngay đến hình ảnh một người phụ nữ điềm tĩnh, chỉn chu và luôn xuất hiện với phong thái tự tin trong những sự kiện quan trọng của Hoàng gia Anh. Là vợ của Thân vương William, người thừa kế ngai vàng, Kate ngày nay giữ một vị trí đặc biệt trong gia đình Hoàng gia và nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc sống Hoàng gia, Catherine Elizabeth Middleton cũng từng là một cô gái bình thường với những trải nghiệm tuổi thơ, những khó khăn thời đi học và cả áp lực khi chuyện tình cảm trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đằng sau câu chuyện tình yêu thường được ví như cổ tích là hành trình trưởng thành với không ít thử thách.

Tuổi thơ trong gia đình trung lưu và những năm tháng sống xa nước Anh

Kate Middleton sinh ngày 9/1/1982 tại Reading, Berkshire, Anh. Cô là con gái đầu lòng của Michael và Carole Middleton, có hai người em là Pippa và James.

Không giống nhiều phụ nữ từng kết hôn với các thành viên Hoàng gia châu Âu, Kate không xuất thân từ một gia đình mang tước vị quý tộc. Cha mẹ cô đều từng làm việc trong ngành hàng không. Michael Middleton đảm nhận công việc điều phối chuyến bay, trong khi Carole Middleton từng là tiếp viên hàng không của British Airways.

Khi Kate còn nhỏ, gia đình cô từng chuyển đến Amman, Jordan, vì công việc của cha. Cô sống tại quốc gia Trung Đông này trong hơn hai năm trước khi cùng gia đình trở về Anh vào năm 1986.

Một bước ngoặt quan trọng đối với gia đình Middleton xuất hiện khi Carole quyết định thành lập Party Pieces, công ty chuyên cung cấp đồ trang trí và phụ kiện tổ chức tiệc. Hoạt động kinh doanh phát triển giúp gia đình có điều kiện tài chính ngày càng tốt, tạo cơ hội cho ba người con được tiếp cận nền giáo dục chất lượng.

Kate theo học tại những ngôi trường tư thục danh tiếng, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và sớm bộc lộ niềm yêu thích đối với thể thao, nghệ thuật.

Dù không lớn lên trong Hoàng gia, Kate cũng không có tuổi thơ thiếu thốn về vật chất. Gia đình Middleton thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, sau này trở nên giàu có nhờ kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc sống của cô vẫn có những trải nghiệm rất khác với môi trường được chuẩn bị sẵn cho một người thừa kế ngai vàng.

Điểm đáng chú ý trong quá trình trưởng thành của Kate chính là sự gắn bó với gia đình. Cha mẹ cô luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các con, kể cả sau khi Kate kết hôn với William. Nền tảng gia đình ấy thường được giới quan sát Hoàng gia nhắc đến khi phân tích cách Kate xây dựng cuộc sống riêng và nuôi dạy ba người con sau này.

Từng được cho là bị bắt nạt ở trường, phải chuyển môi trường học tập khi mới 14 tuổi

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh tự tin và khả năng giao tiếp trước công chúng của Vương phi Kate là những câu chuyện không mấy dễ chịu trong thời niên thiếu. Khi còn là học sinh, Kate từng theo học tại Downe House, một trường nội trú nữ sinh danh tiếng ở Berkshire. Tuy nhiên, quãng thời gian tại đây được cho là không diễn ra thuận lợi như mong đợi.

Theo một số cuốn tiểu sử và lời kể được báo chí Anh dẫn lại, Kate từng gặp khó khăn trong việc hòa nhập, thậm chí bị một số bạn học chế giễu và bắt nạt.

Nhà viết tiểu sử Marcia Moody từng đề cập đến trải nghiệm này khi tìm hiểu về cuộc sống của Kate trước khi trở thành thành viên Hoàng gia. Một số nguồn tin cho rằng những vấn đề tại trường học đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô gái trẻ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Kate chưa công khai xác nhận đầy đủ những chi tiết được truyền thông thuật lại về việc bị bắt nạt. Vì vậy, đây vẫn là câu chuyện chủ yếu được biết đến thông qua lời kể của những người quen và các tác phẩm tiểu sử.

Năm 14 tuổi, Kate chuyển đến Marlborough College, ngôi trường nội trú có cả học sinh nam và nữ tại Wiltshire. Môi trường mới đánh dấu một giai đoạn khác trong cuộc sống của cô. Kate dần hòa nhập, xây dựng các mối quan hệ bạn bè và tích cực tham gia những hoạt động thể thao.

Cô được biết đến là người yêu thích khúc côn cầu, quần vợt và nhiều môn thể thao khác. Bên cạnh đó, Kate cũng có thành tích học tập tốt, đặc biệt quan tâm đến nghệ thuật.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Kate dành một khoảng thời gian trải nghiệm trước khi bước vào đại học. Cô từng theo học tại Florence, Italy, nơi nổi tiếng với những di sản nghệ thuật và kiến trúc, trước khi tiếp tục con đường học vấn ở Scotland.

Nếu những câu chuyện về thời đi học là chính xác, chúng cho thấy quá trình trưởng thành của Kate không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trước khi xuất hiện trước hàng triệu người với tư cách Vương phi, cô cũng từng phải học cách thích nghi với môi trường mới và tìm kiếm sự tự tin.

Chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ và áp lực trước khi bước vào Hoàng gia

Năm 2001, Kate nhập học tại Đại học St Andrews, Scotland, chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật. Đây cũng là nơi cô gặp Thân vương William, người khi ấy đang theo học tại cùng trường.

Ban đầu, Kate và William là bạn bè trong môi trường đại học. Mối quan hệ của cả hai dần phát triển thành tình yêu và thu hút sự chú ý của truyền thông khi danh tính bạn gái của người thừa kế ngai vàng được công chúng biết đến.

Kể từ đó, cuộc sống của Kate thay đổi đáng kể.

Từ một sinh viên có thể sinh hoạt tương đối bình thường, cô bắt đầu phải đối mặt với sự theo dõi của các tay săn ảnh. Những lần xuất hiện trên đường phố, các chuyến nghỉ dưỡng hay hoạt động cá nhân đều có thể trở thành đề tài trên các tờ báo Anh. Không chỉ ngoại hình và phong cách thời trang, xuất thân gia đình, nghề nghiệp và từng động thái của Kate cũng bị đem ra bình luận.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2005, Kate từng làm việc trong lĩnh vực thời trang và tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô thường xuyên bị lu mờ bởi những câu hỏi xoay quanh mối quan hệ với William.

Đặc biệt, việc hai người yêu nhau nhiều năm nhưng chưa đính hôn khiến Kate trở thành đối tượng của không ít lời bàn tán. Truyền thông Anh từng gắn cho cô biệt danh mang hàm ý chờ đợi lời cầu hôn, tạo nên áp lực không nhỏ đối với chuyện tình cảm của cặp đôi.

Năm 2007, Kate và William bất ngờ chia tay sau nhiều năm hẹn hò. Nguyên nhân cụ thể của cuộc chia tay không được hai người công bố đầy đủ, dù truyền thông đưa ra nhiều suy đoán liên quan đến áp lực và định hướng tương lai.

Sau một thời gian, cả hai nối lại quan hệ. Tháng 11/2010, William và Kate chính thức công bố đính hôn. Đến ngày 29/4/2011, đám cưới của họ được tổ chức tại Tu viện Westminster, thu hút sự quan tâm của công chúng trên toàn thế giới.

Khoảnh khắc Kate bước vào lễ đường trong chiếc váy cưới của Alexander McQueen đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô. Từ một người phụ nữ không thuộc tầng lớp quý tộc, Kate chính thức trở thành thành viên Hoàng gia Anh.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, Kate và William có ba người con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Năm 2022, sau khi Vua Charles III lên ngôi, Kate được trao danh hiệu Vương phi xứ Wales.

Nhìn lại hành trình trước khi kết hôn, có thể thấy cuộc đời Kate không đơn giản là câu chuyện một cô gái bình thường gặp hoàng tử rồi trở thành Vương phi. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, cô đã trải qua nhiều năm trưởng thành trong gia đình, học tập, làm việc và thích nghi với sự chú ý ngày càng lớn của công chúng.

Có lẽ chính những trải nghiệm ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một Kate Middleton điềm tĩnh, thận trọng và đề cao đời sống gia đình như ngày nay. Tuy nhiên, không ai ngoài chính Kate có thể xác định đầy đủ những trải nghiệm riêng tư đã ảnh hưởng đến cô sâu sắc đến mức nào.

Điều chắc chắn là con đường bước vào Hoàng gia của Kate không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn. Đằng sau lễ cưới cổ tích năm 2011 là gần một thập kỷ yêu đương, trưởng thành và đối diện với áp lực từ sự nổi tiếng.

*Theo Royal UK, Reuters