Gia đình Vương phi Kate hiếm hoi xuất hiện đủ 5 thành viên: George, Charlotte và Louis chiếm trọn spotlight

Thân vương William và Vương phi Kate vừa có màn xuất hiện hiếm hoi cùng cả ba người con tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) ở Glasgow. Không chỉ thu hút bởi hình ảnh gia đình hạnh phúc, ba nhóc tỳ George, Charlotte và Louis còn khiến người hâm mộ thích thú khi mỗi bé đều bộc lộ cá tính rất riêng.

Những lần cả gia đình Thân vương William và Vương phi Kate cùng xuất hiện trước công chúng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bởi lịch trình của Hoàng gia Anh khá dày đặc, không phải sự kiện nào cũng có sự góp mặt của cả năm thành viên. Chính vì vậy, khoảnh khắc William, Kate cùng ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis xuất hiện tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung ở thành phố Glasgow nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông.

Trong ngày áp chót của giải đấu, gia đình xứ Wales có mặt tại nhà thi đấu Hydro Arena để theo dõi trận bán kết môn bóng lưới, một trong những môn thể thao được yêu thích tại các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung. Ngay từ khi bước vào khán đài, gia đình hoàng gia đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả có mặt tại sự kiện.

Xuất hiện với phong cách thanh lịch quen thuộc, Vương phi Kate lựa chọn trang phục đơn giản nhưng tinh tế, trong khi Thân vương William diện suit xanh lịch lãm. Tuy nhiên, nhân vật được chú ý nhất vẫn là ba người con của cặp đôi, đặc biệt khi cả ba ngày càng lớn và có nhiều thay đổi rõ rệt về ngoại hình cũng như thần thái.

Là người thừa kế thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, Hoàng tử George tiếp tục gây ấn tượng với vẻ ngoài chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Cậu bé ngày càng giống cha ở dáng điềm tĩnh và cách quan sát mọi thứ xung quanh. Trong suốt thời gian theo dõi trận đấu, George chăm chú theo dõi diễn biến trên sân, thỉnh thoảng trao đổi với bố mẹ và thể hiện sự hào hứng trước những pha bóng đẹp.

Nếu George được nhận xét ngày càng ra dáng một vị vua tương lai thì Công chúa Charlotte tiếp tục ghi điểm nhờ phong thái tự tin và vẻ ngoài thanh lịch. Charlotte từ lâu đã được xem là một trong những thành viên nhỏ tuổi có sức hút lớn nhất Hoàng gia Anh. Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều khiến người hâm mộ thích thú bởi những biểu cảm tự nhiên, sự lễ phép và cách tương tác gần gũi với mọi người xung quanh.

Nhiều người nhận xét Charlotte càng lớn càng mang nhiều nét giống cố Nữ hoàng Elizabeth II, từ nụ cười, ánh mắt cho đến phong thái điềm đạm. Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng cô bé thừa hưởng vẻ dịu dàng từ mẹ là Vương phi Kate.

Trong ba anh chị em, Hoàng tử Louis vẫn luôn là "cây hài" quen thuộc mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Cậu út của gia đình tiếp tục mang đến bầu không khí vui vẻ với những biểu cảm ngộ nghĩnh và sự hiếu động đúng lứa tuổi. Dù vậy, nhiều người cũng nhận thấy Louis đã trưởng thành hơn trước, biết ngồi theo dõi trận đấu và lắng nghe bố mẹ nhiều hơn so với những lần xuất hiện vài năm trước.

Chính sự khác biệt trong tính cách của ba anh em lại khiến công chúng cảm thấy gần gũi. George điềm tĩnh, Charlotte chững chạc còn Louis tinh nghịch. Mỗi em đều có dấu ấn riêng nhưng khi ở cạnh nhau lại tạo nên hình ảnh một gia đình rất tự nhiên và ấm áp.

Đối với Thân vương William và Vương phi Kate, việc đưa các con tham dự những sự kiện thể thao không phải điều mới. Trong nhiều năm qua, cặp đôi luôn cố gắng để George, Charlotte và Louis có cơ hội trải nghiệm các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ người dân cũng như làm quen dần với vai trò thành viên Hoàng gia.

Đặc biệt, cả William và Kate đều rất yêu thể thao. Thân vương William là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh trong nhiều năm, còn Vương phi Kate hiện đảm nhận vai trò bảo trợ của nhiều tổ chức thể thao và thường xuyên tham gia các hoạt động khuyến khích trẻ em vận động. Chính vì vậy, việc đưa các con tới theo dõi những giải đấu lớn được xem là một phần trong cách hai vợ chồng giáo dục con về tinh thần thể thao, sự đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

Giới quan sát Hoàng gia cũng nhận định rằng William và Kate luôn cố gắng cân bằng giữa cuộc sống hoàng gia và tuổi thơ bình thường của các con. Bên cạnh những nhiệm vụ chính thức, ba anh em George, Charlotte và Louis vẫn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, đi nghỉ cùng gia đình và có những trải nghiệm gần gũi như nhiều đứa trẻ khác.

Sau khoảng thời gian Vương phi Kate tạm rút khỏi các hoạt động công khai để điều trị ung thư, những lần gia đình xuất hiện đông đủ càng khiến công chúng xúc động hơn. Đầu năm 2025, Kate thông báo bệnh đã bước vào giai đoạn thuyên giảm và từ đó dần trở lại với lịch trình làm việc. Đến nay, việc cô có thể cùng chồng và các con tham gia những sự kiện thể thao hay hoạt động ngoài trời được xem là dấu hiệu tích cực trong hành trình hồi phục.

Không ít người hâm mộ nhận xét rằng điều họ yêu thích nhất ở gia đình xứ Wales không chỉ nằm ở những bộ trang phục chỉn chu hay nghi thức hoàng gia, mà chính là những khoảnh khắc rất đời thường. Đó có thể là lúc William cúi xuống trò chuyện với các con, Kate mỉm cười khi Charlotte hào hứng theo dõi trận đấu hay Louis vô tư thể hiện cảm xúc trước những pha bóng hấp dẫn. Những hình ảnh ấy khiến gia đình Hoàng gia trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Sự xuất hiện của cả năm thành viên tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung vì thế không đơn thuần là một lần tham dự sự kiện. Đó còn là dịp để người hâm mộ nhìn thấy một gia đình đang cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp sau quãng thời gian nhiều thử thách. Khi George ngày càng chững chạc, Charlotte ra dáng thiếu nữ còn Louis vẫn giữ nét hồn nhiên đáng yêu, nhiều người tin rằng ba anh em sẽ tiếp tục là những gương mặt được công chúng dõi theo trong hành trình trưởng thành phía trước. Và với Thân vương William cùng Vương phi Kate, có lẽ những khoảnh khắc giản dị bên các con như thế này luôn là phần quý giá nhất giữa lịch trình bận rộn của cuộc sống hoàng gia.