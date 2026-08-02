Bắt 4 nghi phạm sát hại gia đình Thái Lan và 2 chị em người Nga

Truyền thông và cơ quan chức năng cập nhật các diễn biến mới liên quan vụ án gây chấn động Thái Lan trong những ngày qua, khiến 5 người thiệt mạng.

Theo RT, hai chị em người Nga mất tích gần thành phố du lịch Pattaya, Thái Lan được phát hiện đã tử vong. Sau đó, thêm 3 nạn nhân bị sát hại là thành viên của một gia đình người Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan cập nhật, đến nay họ bắt giữ bốn nghi phạm trong vụ án gây chấn động liên quan đến việc bắt cóc và sát hại các công dân Nga và Thái Lan. Hai nạn nhân người Nga là Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman (17 tuổi). Ba nạn nhân người Thái Lan là ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi).

Nguồn tin ban đầu đề cập hai chị em Nga là khách du lịch. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật, hai nạn nhân này chuyển đến Thái Lan sinh sống cùng mẹ từ vài năm trước ở khu vực Huai Yai, phía đông nam Pattaya. Rạng sáng 26/7, họ rời nhà trên một chiếc xe máy thuê hiệu Honda ADV 150. Không lâu sau, Diana nhắn tin cho mẹ nói rằng có vẻ như đang bị ai đó theo dõi, trước khi cả hai mất liên lạc.

Truyền thông địa phương cho biết camera an ninh ghi lại cảnh hai chị em trò chuyện với một người đi xe máy khác không xa nhà trước khi mất liên lạc. Sau đó, lực lượng chức năng mở chiến dịch tìm kiếm. Ba ngày sau, chiếc xe máy của các nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị tháo rời và chôn trong một khu rừng gần nghĩa trang bỏ hoang.

Cảnh sát xác định Thana “Pong” Koedthong (43 tuổi) và Thongchai “Thong” Srinil (39 tuổi) là hai nghi phạm chính. Hai người bị bắt gần khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia vào ngày 31/7, sau chiến dịch truy bắt kéo dài 5 ngày.

Trong quá trình thẩm vấn, hai nghi phạm thừa nhận sát hại hai chị em người Nga và dẫn các điều tra viên tới một ngôi mộ nông trong khu rừng ở Huai Yai. Cảnh sát tìm thấy thi thể được cho là của Diana và Roman. Công tác giám định pháp y vẫn đang được thực hiện.

Theo cảnh sát, các nghi phạm giả danh cảnh sát đang làm nhiệm vụ kiểm tra để chặn xe hai chị em trên đường. Sau đó, chúng còng tay người em trai và ép hai công dân Nga đi theo vào khu rừng dưới sự đe dọa bằng súng. Nhà chức trách cho rằng động cơ ban đầu có thể là cướp tài sản. Các nghi phạm lấy đi đồ đạc của nạn nhân, bao gồm cả chiếc xe máy.

Một trong hai nghi phạm là Thong sau đó khai nhận liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại một gia đình người Thái mất tích khoảng hai tháng trước. Cảnh sát lập tức khám xét địa điểm thứ hai cách hiện trường đầu tiên chỉ vài km và phát hiện thêm ba thi thể.

Hiện Pong và Thong bị cáo buộc các tội danh gồm giết người có chủ đích, cướp tài sản, vi phạm quy định về vũ khí và giả danh cảnh sát. Hai nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ sát hại gia đình người Thái, nhưng danh tính các nghi phạm này chưa được cập nhật.

Cơ quan cải huấn Thái Lan xác nhận Pong mới được trả tự do vào ngày 5/6, sau khi chấp hành 7 năm 7 tháng tù vì các tội cố ý giết người, cùng với vi phạm quy định về vũ khí và ma túy.

Vụ án khiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gửi lời xin lỗi tới Nga, cho rằng vụ việc làm tổn hại hình ảnh đất nước và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân cũng như ngành du lịch. Ông cam kết sẽ triển khai “các biện pháp khẩn cấp” để bảo đảm những vụ việc tương tự “không bao giờ” tái diễn.

Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ quá trình điều tra và kỳ vọng các nghi phạm sẽ bị đưa ra trước công lý. Cơ quan này cũng cho biết Moskva không có khiếu nại đối với nhà chức trách Thái Lan, song nhấn mạnh việc lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan xử lý hiệu quả vụ án sẽ có ý nghĩa then chốt.