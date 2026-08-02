Manh mối vụ sát hại 5 người ở Thái Lan từ lời kể nhân chứng

Theo truyền thông, người đầu tiên lên tiếng kêu gọi giúp đỡ là bà Zarina Nazimova, mẹ của hai chị em người Nga bị sát hại ở Thái Lan.

Những bài đăng của mẹ hai chị em người Nga, lời kể của người dân địa phương và các nhân chứng quanh hiện trường cung cấp thêm nhiều manh mối giúp cảnh sát Thái Lan điều tra vụ án khiến 5 người thiệt mạng tại tỉnh Chonburi.

Cảnh báo đáng sợ từ chiếc điện thoại

Người đầu tiên lên tiếng kêu gọi giúp đỡ được cho là bà Zarina Nazimova, mẹ của hai chị em Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi).

Ngày 26/7, bà thông báo trên mạng xã hội rằng hai con mất liên lạc sau khi rời nơi lưu trú ở Pattaya vào khoảng 4h sáng bằng xe máy Honda ADV 150. Từ thời điểm đó, điện thoại của cả hai đều tắt và không thể liên lạc.

Kênh Telegram Baza dẫn lời những người quen của Diana và Roman cho biết gia đình họ đã chuyển từ Nga đến Thái Lan năm năm trước, tuy nhiên chi tiết này chưa được xác nhận.

Thông báo tìm kiếm hai chị em người Nga.

Theo Meduza, gia đình sau đó tiết lộ trước khi mất tích, Diana từng nói với mẹ rằng chiếc iPhone của cô liên tục cảnh báo có một thiết bị Bluetooth lạ ở gần.

Cô cũng bày tỏ cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Hình ảnh camera an ninh sau đó ghi lại cảnh một xe máy khác chạy phía sau xe của Diana và Roman trước khi cả hai biến mất.

Trong nhiều ngày, hơn 200 cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên chia nhau tìm kiếm tại khu rừng ở huyện Huai Yai. Bước ngoặt xuất hiện khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của hai nạn nhân bị tháo rời và chôn dưới lòng đất, cách đường khoảng 200 m.

Theo lời kể của người dân địa phương, trước khi chiếc xe được tìm thấy, họ từng nghe hai loạt tiếng súng phát ra từ khu rừng vào tối 26/7.

Một số người còn cho biết họ nghe thấy tiếng đàn ông la hét nhưng không xác định được nội dung. Cảnh sát cho biết những thông tin này được ghi nhận như lời khai của nhân chứng và vẫn đang tiếp tục được kiểm chứng.

Cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục tìm kiếm hai nghi phạm còn lại. (Ảnh minh hoạ)

Bốn người đàn ông cầm xẻng

Svetlana Sherstoboeva, người đứng đầu nhóm tình nguyện viên người Nga tham gia tìm kiếm nạn nhân, nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng các nhà điều tra sau đó đã tìm kiếm hai công dân Thái Lan. Một người được biết đến với tên Pong, tên đầy đủ được báo cáo là Thanu Katthong, và người kia là cộng sự tên Thong.

Cảnh sát du lịch, nhân viên nhập cư và chính quyền địa phương sau đó đột kích một bất động sản liên quan đến Thong, nhưng không tìm thấy người nào.

Một nhóm cán bộ địa phương cũng kể rằng họ từng nhìn thấy bốn người đàn ông cầm xẻng xuất hiện gần khu vực sau này phát hiện chiếc xe bị chôn. Khi lực lượng chức năng đến, nhóm người này đã rời khỏi hiện trường. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ nơi đó là vị trí chôn thi thể, nhưng quá trình khai quật chỉ phát hiện chiếc xe máy đã bị tháo rời.

Khu vực hiện trường vụ án: (Ảnh: Bangkok Post)

Một nhân chứng khác nói với truyền thông địa phương rằng một trong những người bị cảnh sát truy tìm từng có tiền án và nhiều lần nổ súng lên trời. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhấn mạnh đây mới chỉ là lời kể của nhân chứng và chưa được xác nhận.

Trong quá trình truy tìm nghi phạm, chị gái của Thong khai lần cuối gặp em trai là sáng 26/7, khi Thong đi cùng Pong - nghi phạm thứ hai, đi trên một chiếc xe máy màu đỏ. Theo lời kể, cả hai đều lấm lem bùn đất và nói rằng vừa đi câu cá.

Những lời kể từ người thân, người dân địa phương và các nhân chứng đã góp phần giúp cảnh sát lần theo dấu vết của nhóm nghi phạm.

Đến ngày 31/7, hai nghi phạm chính bị bắt giữ và quá trình thẩm vấn tiếp tục dẫn tới việc phát hiện thi thể hai chị em người Nga cùng ba thành viên của một gia đình Thái Lan.

Hiện cảnh sát vẫn truy bắt hai nghi phạm còn lại và tiếp tục đối chiếu toàn bộ lời khai với chứng cứ pháp y để làm rõ toàn bộ vụ án.