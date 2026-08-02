Hai bé gái bị bế nhầm tại bệnh viện, hoán đổi cuộc đời suốt 37 năm: "Nếu cứ mãi không biết sự thật, liệu có phải sẽ nhẹ nhõm hơn không"

Hoàn cảnh hai gia đình rất khác nhau, dù chỉ sống cách nhau 4, 5 cây số.

Ngày 3 tháng 10 năm 1989, hai bé gái lần lượt chào đời tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách nhau chỉ 55 phút. Do thời điểm đó bệnh viện chưa trang bị vòng đeo tay định danh cho trẻ sơ sinh, chỉ dùng thẻ giấy để đánh dấu, nên hai bé gái đã bị bế nhầm ngoài ý muốn và bước vào gia đình của nhau từ đó.

Nhà của hai gia đình cách nhau chưa đầy 4 hoặc 5 cây số

Rạng sáng ngày 3 tháng 10 năm 1989, hai sản phụ lần lượt hạ sinh bé gái tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn - bà Chu sinh con lúc 2 giờ 30 phút, còn bà Dư sinh bé gái còn lại sau đó 55 phút lúc 3 giờ 25 phút.

Ảnh thời thơ ấu của hai nhân vật chính. Bên trái là Lý Tuệ, bên phải là Hoàng Hiểu Lâm.

Theo hồi ức của hai nhân vật chính, điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện thời điểm đó vô cùng thiếu thốn, khoa sản vẫn chưa trang bị vòng tay nhận dạng cho trẻ sơ sinh, mà chỉ kẹp hoặc buộc một tấm thẻ giấy ghi thông tin họ tên vào chăn gối của trẻ. Nhân lực của bệnh viện khi đó rất căng thẳng, các phòng bệnh thường xuyên xảy ra tình trạng sập nguồn mất điện. Sau khi chào đời, các bé được bế đi cân trọng lượng, cắt rốn rồi đưa vào phòng trẻ sơ sinh, cho đến khi xuất viện mới chính thức được hộ lý trao lại cho gia đình.

Năm 2025, Hoàng Hiểu Lâm vì ôm ấp nghi ngờ về thân thế của mình trong thời gian dài nên đã báo cảnh sát để tìm người thân. Qua giám định DNA, kết quả xác nhận bà Chu mới là mẹ ruột của Hoàng Hiểu Lâm, trong khi ông Hoàng và bà Dư mới là cha mẹ ruột của Lý Tuệ. Điều khiến người ta thở dài tiếc nuối là nhà của hai gia đình chỉ cách nhau chưa đầy 4 hoặc 5 cây số.

Chồng nghi ngờ vợ ngoại tình đề nghị ly hôn, giám định ADN lột trần sự thật

Tháng 7 năm 2022, Hoàng Hiểu Lâm ủy quyền tiến hành giám định ADN, kết quả lần lượt xác nhận cô không có quan hệ huyết thống với cả ông Hoàng lẫn bà Dư - những người nuôi dưỡng cô khôn lớn. Hoàng Hiểu Lâm miêu tả lúc biết kết quả giống như "trời sập xuống", sau đó cô được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và đã báo cảnh sát với hy vọng làm rõ sự thật.

Trong khi đó, sau khi hay tin đã tìm thấy con gái ruột là Lý Tuệ, ông Hoàng trằn trọc mất ngủ nhiều ngày liền, vì luôn lo lắng cho hoàn cảnh của con gái nên đã đột ngột bị xuất huyết não phải nhập viện.

Bên cạnh đó, ông Hoàng cũng tiết lộ rằng ông từng có sự hoài nghi về thân thế của con gái từ nhiều năm trước. Khi Hoàng Hiểu Lâm còn nhỏ, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô mang nhóm máu O, trong khi ông Hoàng mang nhóm máu A. Thêm vào đó, ông luôn cảm thấy ngoại hình và vóc dáng của con gái không có điểm nào giống mình. Tháng 8 năm 1994, ông Hoàng và bà Dư ra tòa ly hôn theo phán quyết của tòa án, Hoàng Hiểu Lâm do ông Hoàng nuôi dưỡng, nhưng sau đó vì cảm thấy "không cảm nhận được sự quan tâm từ cha", cô đã chuyển sang sống cùng bà Dư.

Hoán đổi cuộc đời, gia cảnh khác biệt một trời một vực

Hoàng Hiểu Lâm có hoàn cảnh gia đình tương đối khá giả, ông Hoàng làm công chức, còn bà Dư là nhân viên đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân từ nhỏ đã phải chịu đựng sự thiếu hụt lớn về tình cảm của người cha.

Ngược lại, Lý Tuệ lớn lên trong một gia đình làm nông, cha cô từ sớm đã mất hết tiền tiết kiệm trong nhà vì sập bẫy lừa đảo đầu tư khiến gia đạo sa sút. Cô không thể thi đậu vào cấp 3 phổ thông, học trường nghề được 1 năm thì bỏ học, lần lượt làm các công việc như nhân viên bán hàng, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn, nhân viên kinh doanh bất động sản, dần dà trở thành trụ cột kinh tế của gia đình.

Năm 2019, Lý Tuệ được chẩn đoán mắc bệnh về máu, đến năm 2020 phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp và vẫn phải uống thuốc cho đến tận bây giờ.

Giấy khai sinh của 2 cô gái là bằng chứng trong vụ việc

Hiện tại, cả hai đều có thái độ bảo lưu đối với việc "nhận lại người thân". Lý Tuệ vẫn sống chung với người mẹ nuôi dưỡng cô khôn lớn là bà Chu, trong khi bà Dư bày tỏ sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương. Lý Tuệ từng nghẹn ngào thừa nhận: "Nếu cứ mãi không biết sự thật, liệu có phải sống sẽ nhẹ nhõm hơn không."

Khởi kiện bệnh viện liên quan yêu cầu bồi thường 2,6 triệu nhân dân tệ

Lý Tuệ và Hoàng Hiểu Lâm đã đệ đơn kiện Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn ra tòa, cho rằng sự sơ suất của nhân viên y tế năm xưa đã dẫn đến việc bế nhầm hai người, yêu cầu phía bệnh viện bồi thường các khoản phí như tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí điều trị, phí luật sư tổng cộng hơn 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,1 tỷ đồng). Trong đó, Lý Tuệ yêu cầu các tổn thất liên quan như chi phí phụng dưỡng lên tới hơn 1,04 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,64 tỷ đồng). Vụ án được ấn định xét xử vào ngày 13 tháng 8 năm 2026.

Một nhân viên thuộc văn phòng đảng ủy Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn hồi đáp rằng vụ án đã bước vào quy trình tư pháp và đang được xử lý theo đúng pháp luật và quy định. Người này không tiết lộ chi tiết điều tra nội bộ của bệnh viện, mà chỉ cho biết "sự việc đã trôi qua hơn 30 năm rồi, phải đợi phán quyết của tòa án thì mới rõ".

Nguồn: HK01