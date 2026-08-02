Kết thúc tìm kiếm tại AEON Mall Kumamoto sau động đất 7,1 độ: Danh tính 7 nạn nhân được tiết lộ khiến nhiều người xót xa

Chiến dịch cứu hộ tại AEON Mall Kumamoto đã chính thức khép lại với 7 người tử vong và 5 người bị thương.

Chính quyền tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) ngày 1/8 thông báo đã chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto, nơi xảy ra vụ nổ và sập một phần công trình sau trận động đất mạnh 7,1 độ hôm 28/7. Nhà chức trách xác nhận không còn người mắc kẹt, vụ việc khiến 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Theo NHK, lực lượng cứu hộ trong ngày 1/8 tiếp tục tập trung tìm kiếm tại khu vực trung tâm của tòa nhà - nơi bị hư hại nặng nhất. Các đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát, đồng thời nhiều lần kiểm tra trực quan bên trong nhằm xác nhận có còn người mắc kẹt hay không.

Trung tâm thương mại AEON Mall Kumamoto bị tàn phá sau trận động đất (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho biết hiện không ghi nhận thêm trường hợp mất tích nào, vì vậy xác định công tác tìm kiếm đã hoàn tất và chính thức kết thúc vào trưa cùng ngày.

Phía AEON xác nhận cả 7 nạn nhân thiệt mạng đều là nhân viên làm việc tại các cửa hàng trong trung tâm thương mại.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Giới chức nghi ngờ trận động đất có thể đã làm rò rỉ khí gas, khiến khí tích tụ bên trong tòa nhà và phát nổ. Tuy nhiên, cơ chế chính xác dẫn đến sự cố hiện vẫn chưa được làm rõ.

Sau khi chiến dịch cứu hộ khép lại, Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực tham gia công tác cứu hộ trong nhiều ngày qua.

Nguồn: ETtoday