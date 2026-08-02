3,6 triệu người theo dõi một chuyến bay đặc biệt băng qua 3 châu lục, 2 lần ngắm bình minh

Hơn 3,6 triệu người theo dõi hành trình dài hơn 24 giờ không hạ cánh của Qantas, chuyến bay được xem là dài nhất lịch sử hàng không thương mại.

Bay hơn 24 giờ liên tục, băng qua 3 châu lục

Một chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không Qantas (Úc) vừa lập cột mốc mới trong lịch sử hàng không thương mại khi bay liên tục 24 giờ 24 phút mà không hạ cánh, vượt quãng đường 23.075 km từ Melbourne (Úc) đến Toulouse (Pháp). Chuyến bay đã thu hút hơn 3,6 triệu người theo dõi trực tuyến và phá kỷ lục về thời gian bay dài nhất của máy bay thương mại.

Đây là một phần của Project Sunrise (Dự án Bình minh) - kế hoạch đầy tham vọng của Qantas nhằm khai thác các đường bay thẳng siêu dài, kết nối bờ đông nước Úc với London (Anh) và New York (Mỹ) mà không cần dừng tiếp nhiên liệu giữa chặng.

Ảnh: Fanpage Qantas

Chuyến bay được thực hiện bằng chiếc Airbus A350-1000ULR phiên bản siêu tầm xa, đã được cải tiến với bình nhiên liệu bổ sung để đáp ứng các hành trình kéo dài hơn một ngày.

Sau khi cất cánh từ Melbourne, máy bay không hạ cánh tiếp nhiên liệu mà bay liên tục qua Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, băng qua 3 châu lục và 2 đại dương trước khi hạ cánh tại nhà máy của Airbus ở thành phố Toulouse, tây nam nước Pháp.

Trong suốt hành trình, phi hành đoàn và hành khách còn trải qua hiện tượng hiếm gặp khi chứng kiến 2 lần hoàng hôn và 2 lần bình minh. Airbus cho biết từ tháng 6/2026, hãng đã triển khai chương trình thử nghiệm chuyên sâu kéo dài hai tháng đối với dòng máy bay này để chuẩn bị cho việc khai thác thương mại.

Ảnh: Fanpage Qantas

Vượt kỷ lục tồn tại hơn 20 năm

Giới chuyên môn đánh giá chuyến bay đã vượt qua cột mốc từng được Boeing 777-200LR thiết lập vào năm 2005 trên hành trình từ Hồng Kông đến London với thời gian bay 22 giờ 42 phút, qua đó trở thành chuyến bay thương mại có thời gian bay dài nhất từng được ghi nhận.

Trước đó khoảng một tuần, chính chiếc A350-1000ULR này cũng đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm từ Toulouse đến Melbourne với thời gian hơn 19 giờ, nằm trong chuỗi thử nghiệm của Project Sunrise.

Theo nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, hành trình lịch sử này đã thu hút hơn 3,6 triệu lượt theo dõi trực tuyến, trở thành chuyến bay được quan tâm nhiều thứ hai trong lịch sử của nền tảng, chỉ sau chuyến chuyên cơ đưa linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trở về London vào năm 2022.

Qantas hiện đã đặt mua 12 chiếc Airbus A350-1000ULR. Mỗi máy bay được trang bị thêm khoảng 20.000 lít nhiên liệu, cấu hình 238 ghế nhằm tối ưu sự thoải mái cho các chuyến bay siêu dài.

Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 4/2027. Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, từ tháng 10/2027, Qantas sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng hằng ngày từ Sydney đến London, với thời gian bay khoảng 19–21 giờ tùy điều kiện thời tiết và hướng gió.

Hãng kỳ vọng Project Sunrise sẽ mở ra kỷ nguyên mới của hàng không đường dài, rút ngắn đáng kể hành trình giữa Úc và châu Âu. Trước đây, tuyến bay nổi tiếng mang tên "Kangaroo Route" (Tuyến đường Chuột túi) từng mất tới nhiều ngày với nhiều điểm dừng trung chuyển, trong khi tương lai hành khách có thể hoàn thành hành trình chỉ với một chuyến bay thẳng.

Nguồn: ETtoday