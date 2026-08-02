Bom phát nổ gần nhà hàng ở Moskva: 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương

Quả bom tự chế do một phụ nữ mang theo phát nổ gần nhà hàng cao cấp ở trung tâm Moskva tối 1/8, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 21 người bị thương.

Bên ngoài hiện trường vụ bom phát nổ khiến 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra khoảng 20h (giờ địa phương) gần nhà hàng Italy Balzi Rossi nằm trong một trong bảy tòa nhà chọc trời tại Quảng trường Kudrinskaya, Moskva.

Bên ngoài hiện trường vụ bom phát nổ khiến 3 người thiệt mạng, 21 người bị thương

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết, một phụ nữ chưa rõ danh tính tìm cách vào nhà hàng nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại, theo hãng thông tấn nhà nước RIA. Sau đó, quả bom phát nổ, khiến người phụ nữ này, nhân viên bảo vệ và một thực khách tại nhà hàng thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết 21 người khác bị thương với mức độ khác nhau được đưa đi cấp cứu. RIA công bố video, cho thấy lực lượng thực thi pháp luật được trang bị vũ khí hạng nặng phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Đến nay, giới chức Nga chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như chưa xác định hoặc nêu nghi phạm đứng sau vụ tấn công.

Các sĩ quan cảnh sát và nhân viên dịch vụ khẩn cấp gần hiện trường vụ nổ tại nhà hàng ở trung tâm Moskva. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn bốn năm, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hồi đầu năm nay tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ các quan chức quân sự cấp cao sau hàng loạt vụ ám sát và âm mưu ám sát mà Moskva cáo buộc do Kiev đứng sau.

Báo Kommersant, dẫn các nguồn tin riêng, cho biết quả bom được cho là nhằm gây thương vong cho các thực khách đang dùng bữa tại khu vực sân hiên ngoài trời của nhà hàng.

Tờ báo này cũng nhận định thiết bị nổ có thể được kích hoạt từ xa bởi người khác, và người phụ nữ mang theo quả bom có khả năng không hề biết đó là thiết bị chứa chất nổ.

Theo thông tin trên website của nhà hàng Balzi Rossi, cơ sở này đóng cửa trong ngày 1/8 để tổ chức một sự kiện riêng.