Máy bay chở 180 hành khách bất ngờ mất động cơ giữa không trung: Điều gì giúp thảm họa không xảy ra?

Máy bay của British Airways được cho là chỉ còn cách thảm họa trong gang tấc sau sai sót của phi công khi hạ cánh xuống London.

Mới đây, The Sun lần đầu công bố thông tin về sự cố nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay BA919 từ Düsseldorf (Đức) đến London hôm 6/7. Khi máy bay hạ xuống độ cao khoảng 4.000 feet (khoảng 1.200 m) và chuẩn bị tiếp cận đường băng, một trong những hệ thống cung cấp dữ liệu bay của chiếc Airbus A320 bất ngờ gặp trục trặc.

Sự cố khiến máy bay rơi vào trạng thái thất tốc (stall) – tình huống cực kỳ nguy hiểm khi cánh máy bay không còn tạo đủ lực nâng, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát nếu phi công xử lý không đúng cách.

Theo các nguồn tin trong ngành hàng không, trong lúc tìm cách khắc phục sự cố, cơ phó đã đưa ra thao tác điều khiển không phù hợp, buộc cơ trưởng phải lập tức giành lại quyền điều khiển để cứu máy bay.

Một nguồn tin mô tả: "Khôi phục máy bay từ trạng thái thất tốc vốn đã rất khó, đặc biệt khi máy bay đang ở độ cao thấp như vậy. Chỉ cần chậm vài giây, hậu quả có thể rất nghiêm trọng."

Máy bay Airbus A320 của British Airways bất ngờ bị chết động cơ khi đang chuẩn bị hạ cánh - Ảnh: The Sun

Người này cũng cho biết việc cơ trưởng phải trực tiếp can thiệp vào thao tác điều khiển của cơ phó trong buồng lái là tình huống cực kỳ hiếm gặp.

Theo một số lãnh đạo cấp cao trong ngành hàng không, chiếc Airbus A320 khi đó đã tiến rất gần tới kịch bản được gọi là "hull loss" – thuật ngữ chỉ trường hợp máy bay bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng đến mức không thể tiếp tục khai thác.

Nguồn tin cho biết sau sự cố, cơ trưởng hiện tạm thời ngừng bay để điều trị căng thẳng tâm lý.

Vụ việc được ghi nhận là "mất kiểm soát máy bay trong lúc bay" (Loss of Control In-flight) và đánh giá ban đầu cho rằng nguyên nhân xuất phát từ thao tác của phi công.

Hiện Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) đã mở cuộc điều tra đối với sự cố này.

Về phía British Airways, hãng xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra. Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh (CAA) từ chối bình luận do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.

Dù mới chỉ trong 6 tháng đầu năm, British Airways đã liên tiếp gặp nhiều sự cố liên quan đến phi hành đoàn.

Hồi tháng 2, ba tiếp viên của hãng máy bay này đã phải nhập viện sau khi vô tình ăn phải kẹo dẻo chứa THC – hoạt chất gây tác động lên thần kinh có trong cần sa. Mỗi viên có hàm lượng THC lên tới 300 mg. Số kẹo này được cho là do một hành khách tặng sau chuyến bay từ Anh đến Los Angeles (Mỹ).

Theo PEOPLE, hãng hàng không không nghi ngờ các tiếp viên cố ý vi phạm quy định, đồng thời không có dấu hiệu cho thấy họ biết những viên kẹo mình sử dụng có chứa cần sa.

Danh tính của ba tiếp viên cũng như hành khách được cho là đã tặng số kẹo này hiện vẫn chưa được công bố.

Theo quy định của British Airways, mọi hình thức mang theo hoặc sử dụng cần sa trên các chuyến bay của hãng đều bị nghiêm cấm, bất kể là cần sa phục vụ mục đích giải trí hay điều trị y tế.

Chính sách của hãng cũng viện dẫn quy định của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), trong đó nêu rõ việc sở hữu cần sa, kể cả cần sa y tế, vẫn là hành vi vi phạm luật liên bang Mỹ. Những trường hợp bị phát hiện mang theo chất này sẽ được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật xử lý.

Tiếp viên hàng không phải nhập viện sau khi vô tình ăn phải kẹo dẻo chứa chất gây nghiện - Ảnh minh họa

Đến tháng 7, trong một chuyến bay khác của British Airways mang số hiệu BA276 cất cánh từ sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ đến London, Anh. Khi máy bay đang ở độ cao 30.000 feet (hơn 9.100 m) thì bất ngờ 3 phi công và nhiều tiếp viên gặp vấn đề sức khỏe, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước chuyến đi, ba phi công của chuyến bay hôm đó đã dùng bữa sáng tại sảnh khách sạn, bao gồm nước đóng chai của một công ty bên ngoài, theo báo cáo từ tờ Gulf News của Dubai.

Trong suốt chuyến bay, phi công đầu tiên được coi là "mất khả năng điều khiển", cần thở oxy và được chăm sóc y tế thêm sau khi hạ cánh. Hai phi công còn lại tiếp tục hành trình, và các triệu chứng của họ được cho là ngày càng trầm trọng hơn trên hành trình.

Hiện Hiệp hội Phi công Hàng không Vương quốc Anh (BALPA), công đoàn đại diện cho hơn 10.000 phi công tại Anh, đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo không có nhiều phi công trên cùng một chuyến bay bị ốm đồng thời. "Các phi công được khuyến khích sử dụng suất ăn khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro cùng bị ngộ độc thực phẩm", đại diện BALPA giải thích.