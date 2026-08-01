Ngư dân bắt được con cá khổng lồ dài 1,5 mét trên biển

Người dân địa phương đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy 2 ngư dân khiêng con cá khổng lồ dài 1,5 mét lên bờ.

Cư dân của Taperoá, ở phía nam bang Bahia, Brazil, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện một con cá tarpon dài khoảng 1,5 mét, được các ngư dân địa phương kéo lên từ dưới nước.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 người đàn ông đã dùng một cây gậy để khiêng con cá lên bờ, cũng như phản ứng của người dân địa phương, những người đã ăn mừng chiến tích này. Với giọng điệu vui vẻ, một người có mặt đã nói đùa rằng con cá là "một đứa trẻ nhỏ".

Còn được gọi là cá pirapema hoặc cá tarpon, cá camurupim là một loài cá lớn sống ở vùng ven biển, phổ biến ở các vùng phía Bắc và Đông Bắc của đất nước.

Con cá măng dài 1,5 mét bị bắt. Ảnh cắt từ clip

Loài cá này có thể dài hơn 2 mét và nặng hơn 100 kg, được đánh giá cao về sức mạnh và sức bền – những đặc điểm khiến việc đánh bắt chúng trở thành một thách thức thực sự đối với ngư dân.

Một đặc điểm nổi bật khác của cá tarpon là khả năng sống sót trong môi trường có độ mặn thấp và thậm chí cả trong vùng nước ít oxy, điều này giúp chúng phân bố rộng rãi hơn ở nhiều khu vực ven biển khác nhau.

Việc phát hiện loài động vật này càng khẳng định sự đa dạng phong phú của hệ động vật biển trong khu vực và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương cũng như người dùng internet.