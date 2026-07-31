Cần thủ bắt được con cá trê nặng 68kg trên sông

Hình ảnh về con cá trê khổng lồ nặng 69kg đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và gây ấn tượng mạnh mẽ với kích thước của nó.

Theo tờ Mais Goiás, một nhóm bạn đi câu cá đã có một kỷ niệm khó quên trên sông Acre, Brazil, khi họ bắt được con cá trê jaú nặng 68 kg.

Rose, Rojaiso, Márcio và Tiba đã đi thuyền độc mộc khoảng 4 tiếng đồng hồ đến bên bờ sông, nơi họ ở lại 2 ngày để tìm kiếm những con cá lớn. Chuyến đi này diễn ra trong một cuộc câu cá thể thao và Rose là người câu cá xuất sắc nhất, người đã bắt được con cá trê jaú.

Con cá trê jaú được bắt trên sông Acre. Nguồn ảnh: Diário do Alto Acre

Sau khi ghi lại khoảnh khắc bằng ảnh, cả nhóm đã ăn mừng thành công chuyến đi câu cá và nhấn mạnh sự trù phú của địa điểm này. "Sông Acre rất được ưu đãi và chúng tôi có rất nhiều cá. Chúng tôi có thể nói rằng đây không phải là chuyện bịa đặt của ngư dân", Tiba nói.

Rose cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng sông đối với những người sống trong khu vực. "Đây là nguồn sống của những người đánh bắt cá và của các cộng đồng dọc theo con sông này, nơi sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên", Rose nói.

Nguồn ảnh: Diário do Alto Acre

Mặc dù mực nước sông Acre thấp hơn mức bình thường, các ngư dân cho biết vẫn còn những điểm lý tưởng để câu cá thể thao. Sông Acre bắt nguồn từ Peru, chảy qua bang Acre và đổ vào sông Purus ở Amazonas.

Cá jaú là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất ở Nam Mỹ và sinh sống ở các lưu vực sông như Paraná, Paraguay và Amazon. Loài này có thể dài hơn 1,5 mét và nặng hơn 100 kg .

Nổi tiếng với thân hình chắc khỏe, đầu rộng và sức mạnh vượt trội, cá trê jaú là một trong những loài cá được săn đón nhất trong môn câu cá thể thao. Do tốc độ phát triển chậm và chịu áp lực từ hoạt động đánh bắt và sự suy thoái môi trường sông ngòi, việc đánh bắt loài cá này phải tuân thủ các quy định về môi trường của từng khu vực.