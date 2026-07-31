Đi tắm biển, người dân vớt được những chiếc túi chứa 21 tỷ đồng tiền mặt

Những người đi biển vô cùng ngỡ ngàng phát hiện chiếc túi chứa 21 tỷ đồng tiền mặt trôi dạt vào bờ biển của một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Đoạn clip ghi lại cho thấy những du khách mở khóa một chiếc túi mua sắm và phát hiện bên trong chứa đầy những bó tiền giấy. Một người qua đường hiếu kỳ thậm chí còn rút ra vài xấp tiền mặt rồi nhanh chóng cất chúng lại chỗ cũ.

Cảnh tượng này được phát hiện tại Casuzze, một khu nghỉ mát ven biển ở bờ biển phía nam của Sicily, Ý.

Những người đi tắm biển đã tập trung xung quanh một số túi đựng đầy tiền mặt sau khi chúng được cho là bị ném xuống biển từ một chiếc thuyền máy bị mắc cạn.

Hàng ngàn bảng Anh trôi dạt vào một bãi biển ở Sicily. Ảnh: CEN

Các nhà điều tra Ý cho biết chiếc thuyền dài 5,5 mét này đang di chuyển từ Malta thì được cho là gặp sự cố động cơ. Sau khi hết nhiên liệu, nó trôi dạt về phía bờ biển, trên thuyền có 3 người đàn ông và một cậu bé khoảng 13 tuổi.

Theo các nhà điều tra, 3 trong số 4 người trên thuyền đã nhảy xuống nước khi chiếc thuyền tiếp tục trôi dạt về phía bãi biển.

Khi các sĩ quan tiến gần đến con tàu, họ cho biết người duy nhất còn lại trên tàu đã được nhìn thấy đang ném những chiếc túi kín xuống biển. Dòng hải lưu đã cuốn một số chiếc túi trôi dạt vào bờ, nơi những người đi biển đã giúp vớt chúng lên.

Các nhà chức trách đã thu hồi được gần như toàn bộ số tiền, ước tính tổng cộng từ 500.000 đến 600.000 bảng Anh ( 17,6 - 21 tỷ đồng).

4 người trên tàu đã bị đưa đi thẩm vấn, trong khi chiếc thuyền máy được kéo về cảng để kiểm tra.

Ủy viên cảnh sát Ragusa, Salvatore Fazzino, cho biết chiếc tàu bị chặn lại chỉ vì gặp sự cố kỹ thuật bất ngờ.

Ông ấy nói: "Động cơ bị hỏng khiến con thuyền phải dừng lại. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng ta đã không chặn bắt nó".

Những bao tiền mặt bị ném ra từ một chiếc thuyền máy bị mắc cạn. Ảnh: CEN

Fazzino nói thêm rằng Lực lượng Bảo vệ bờ biển được cho là đã thu hồi toàn bộ số tiền mặt. Các nhà điều tra sau đó đã tiết lộ rằng người điều khiển chiếc thuyền là một người đàn ông gốc Malta. Danh tính của 3 người còn lại vẫn chưa được xác định.

Hiện tại, họ đang cố gắng xác định nguồn gốc số tiền và lý do tại sao một lượng tiền mặt lớn như vậy lại được vận chuyển trên tuyến đường giữa Malta và Sicily.

Các nhà chức trách đang xem xét một số khả năng, bao gồm rửa tiền, thanh toán liên quan đến ma túy, buôn lậu ngoại tệ và tiền giả.

4 người này sau đó đã được thả tự do trong khi chờ điều tra thêm và vẫn đang được tại ngoại theo lệnh của cảnh sát.