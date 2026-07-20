Thấy đàn cá vây quanh túi ni lông dưới chân cầu, người đàn ông kéo lại gần: Nhìn vào liền tái mặt

Một chiếc túi ni lông mắc trong bụi cỏ dưới chân cầu khiến đàn cá tụ tập bất thường.

Đàn cá vây quanh túi ni lông dưới chân cầu

Một người dân tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, đã phát hiện chiếc túi ni lông bất thường trong lúc đến khu vực dưới cầu để đánh bắt cá như thường lệ.

Theo Khaosod, sự việc được phát hiện ngày 17/7 tại đoạn sông Chakkarat, gần cầu Ban Wang Wari, thuộc xã Si Suk, huyện Chakkarat. Người đàn ông là dân địa phương, thường xuyên đến khu vực này để tìm cá.

Trong lúc quan sát mặt nước, ông bất ngờ nhận thấy một đàn cá đang tập trung quanh chiếc túi ni lông nằm mắc trong bụi cỏ dưới chân cầu. Những con cá liên tục bơi sát vật thể bên trong, tạo nên cảnh tượng khác thường.

Ban đầu, người đàn ông cho rằng chiếc túi ni lông có thể chứa xác một con vật hoặc thức ăn bị ai đó vứt xuống sông. Ông không nghĩ rằng vật thể tưởng như bình thường ấy lại liên quan đến một sự việc đau lòng.

Do muốn bắt những con cá đang tụ tập quanh đó, người đàn ông dùng dụng cụ đánh bắt để kéo vật thể lại gần. Tuy nhiên, khi chiếc túi được đưa sát vào bờ và phần bên trong dần hiện ra, ông lập tức sợ tái mặt.

Thứ nằm trong túi ni lông không phải xác động vật hay rác thải như suy đoán ban đầu mà là thi thể một thai nhi.

Quá hoảng sợ trước cảnh tượng vừa chứng kiến, người đàn ông không tiếp tục chạm vào chiếc túi mà lập tức thông báo cho cơ quan chức năng địa phương. Cảnh sát Đồn Si Suk cùng lực lượng cứu hộ Hook 31 Nakhon Ratchasima sau đó nhanh chóng đến phong tỏa và kiểm tra hiện trường.

Tại khu vực bụi cỏ dưới chân cầu, lực lượng chức năng phát hiện thi thể thai nhi nằm bên trong túi ni lông. Vị trí chiếc túi nằm sát dòng nước, khiến nó có thể đã trôi từ một nơi khác đến trước khi mắc lại tại đây.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát xác định đây là một thai nhi nữ, tuổi thai khoảng 4-5 tháng và chưa đến thời điểm chào đời. Thi thể đã bị các sinh vật dưới nước làm tổn hại trước khi được người dân phát hiện.

Lực lượng cứu hộ sau đó đưa thi thể lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Chakkarat để khám nghiệm. Việc giám định được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân, thời điểm tử vong cũng như những dấu vết có thể giúp cơ quan điều tra lần ra người liên quan.

Cảnh sát rà camera, truy tìm người bỏ lại túi ni lông

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định chiếc túi ni lông có thể đã được mang đến khu vực cầu Wang Wari rồi ném xuống dòng nước nhằm che giấu sự việc.

Một trong những hướng được lực lượng điều tra đặt ra là vụ việc có thể liên quan đến trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Người mẹ có thể không có điều kiện chăm sóc đứa trẻ hoặc không nhận được sự hỗ trợ từ người đàn ông liên quan.

Cơ quan chức năng cũng xem xét khả năng thai nhi ra đời quá sớm, sau đó thi thể bị cho vào túi ni lông và đem bỏ dưới sông. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết điều tra ban đầu, chưa phải kết luận chính thức.

Hiện chưa có bằng chứng xác định hoàn cảnh mang thai, nguyên nhân khiến thai nhi tử vong hoặc danh tính người đã mang chiếc túi đến khu vực dưới cầu. Những thông tin này sẽ phải chờ kết quả khám nghiệm và quá trình thu thập chứng cứ của cảnh sát.

Để làm rõ vụ việc, lực lượng điều tra đã được chỉ đạo rà soát camera giám sát trên những tuyến đường dẫn đến cầu Wang Wari. Cảnh sát tập trung kiểm tra các phương tiện và người xuất hiện bất thường trong khoảng thời gian trước khi chiếc túi ni lông được phát hiện.

Nhà chức trách đồng thời thu thập thông tin về những phụ nữ từng mang thai hoặc có dấu hiệu sức khỏe bất thường tại các cộng đồng lân cận. Đây được xem là một trong những hướng có thể giúp xác định người mẹ và những cá nhân có liên quan.

Cảnh sát cũng chưa loại trừ khả năng chiếc túi bị dòng nước cuốn từ địa điểm khác đến. Việc xác định hướng chảy của dòng sông, thời gian thi thể nằm dưới nước và tình trạng của chiếc túi có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Theo Khaosod, vụ việc đang được cảnh sát Đồn Si Suk tiếp tục điều tra. Sau khi có kết quả khám nghiệm, cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với dữ liệu camera và thông tin thu thập tại khu vực để dựng lại toàn bộ diễn biến.

Phát hiện đau lòng khiến người dân sống gần cầu Wang Wari không khỏi bàng hoàng. Trước đó, khu vực dưới cầu vốn là nơi một số người dân thường xuyên đến đánh bắt cá và chưa từng ghi nhận sự việc tương tự.

Đối với người đàn ông phát hiện chiếc túi ni lông, buổi đánh cá bình thường đã trở thành trải nghiệm ám ảnh. Chỉ từ dấu hiệu đàn cá tụ tập bất thường, ông vô tình phát hiện một vụ việc mà lực lượng chức năng đang phải khẩn trương điều tra.

Cảnh sát cho biết người bỏ lại thi thể sẽ bị xử lý theo quy định nếu quá trình điều tra xác định có hành vi vi phạm pháp luật. Danh tính người liên quan và nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện vẫn chưa được công bố.

Theo Khaosod, Line, Instagram