Sau thất bại tại World Cup 2026: Tổng thống Argentina thông báo nóng!

Sau thất bại ở chung kết World Cup 2026, Tổng thống Milei đã công bố quyết định khiến người người chú ý.

Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương World Cup, đội tuyển Argentina vẫn nhận được sự chào đón đặc biệt từ quê nhà. Chỉ ít giờ sau trận chung kết World Cup 2026, Tổng thống Argentina Javier Milei đã đưa ra một quyết định đáng chú ý là sẽ ban hành ngày nghỉ lễ quốc gia để người dân cả nước có thể cùng chào đón và tri ân đội tuyển khi trở về.

Thông báo được ông Milei đăng tải trên mạng xã hội X ngay sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ). Dù thất bại ở trận đấu cuối cùng và lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch giành được năm 2022, hành trình của thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn được đánh giá là một chiến dịch đáng tự hào khi họ lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Tổng thống Javier Milei là tổng thống thứ 53 của Argentina, người đã nhậm chức vào tháng 12 năm 2023

Điều đặc biệt là Chính phủ Argentina sẽ không tự quyết định thời điểm tổ chức lễ mừng. Thay vào đó, toàn bộ quyền lựa chọn ngày diễn ra sự kiện sẽ được trao cho các cầu thủ và ban huấn luyện.

"Tùy theo ngày mà các cầu thủ và ban huấn luyện quyết định tổ chức lễ kỷ niệm, ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày nghỉ lễ quốc gia" , Tổng thống Milei cho biết.

Động thái này được xem là sự ghi nhận dành cho những đóng góp của đội tuyển quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để hàng triệu người hâm mộ có thể trực tiếp tham gia các hoạt động chào đón mà không bị ảnh hưởng bởi công việc hay học tập.

Theo truyền thông Argentina, đội tuyển sẽ khởi hành từ Mỹ vào rạng sáng thứ Hai và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể của buổi diễu hành hoặc lễ gặp gỡ người hâm mộ vẫn chưa được chốt.

Chính phủ nước này cho biết đang chuẩn bị các phương án cho cả ngày thứ Hai và thứ Ba, song sẽ chỉ chính thức ban hành sắc lệnh nghỉ lễ sau khi nhận được xác nhận từ HLV Lionel Scaloni cùng các cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa mọi kế hoạch tổ chức sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lịch trình của đội tuyển.

Khác với nhiều sự kiện quốc gia do chính phủ chủ động sắp xếp, lần này Casa Rosada - Phủ Tổng thống Argentina - lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn khi để chính những nhân vật chính của giải đấu quyết định thời điểm phù hợp nhất. Theo giới quan sát, đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với tập thể đã mang đến niềm tự hào lớn cho bóng đá Argentina trong nhiều năm liên tiếp.

Dù lỡ hẹn với chức vô địch, Lionel Messi cùng các đồng đội vẫn có một kỳ World Cup 2026 đáng nhớ khi chiến đấu đến trận đấu cuối cùng

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở trận chung kết, hàng nghìn cổ động viên đã đổ về khu vực quảng trường Obelisk, địa điểm quen thuộc của các lễ ăn mừng bóng đá tại Buenos Aires. Dù đội nhà không thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai liên tiếp, bầu không khí tại đây vẫn tràn ngập những lá cờ xanh - trắng và những lời động viên dành cho Lionel Messi cùng các đồng đội.

Tổng thống Milei cũng nhanh chóng gửi thông điệp cảm ơn tới đội tuyển sau trận đấu. Ông khẳng định Argentina đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và vẫn xứng đáng nhận được sự tự hào của người dân cả nước.

World Cup 2026 khép lại với vị trí á quân dành cho Argentina, nhưng hành trình của Messi và các đồng đội vẫn được xem là một trong những chiến dịch thành công nhất lịch sử bóng đá nước này. Sau chức vô địch năm 2022 và tiếp tục lọt vào trận chung kết bốn năm sau đó, đội tuyển Argentina thêm một lần khẳng định vị thế của mình trong nhóm những cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới.

Giờ đây, điều người hâm mộ Argentina chờ đợi không chỉ là ngày đội tuyển trở về quê nhà, mà còn là thời điểm cả đất nước sẽ cùng tạm gác công việc để tri ân những người hùng đã cống hiến hết mình trên sân cỏ. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về HLV Lionel Scaloni, đội trưởng Lionel Messi và toàn đội, trước khi Tổng thống Javier Milei chính thức ký sắc lệnh nghỉ lễ trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: derechadiario, aninews