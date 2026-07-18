Ngư dân câu được con cá khổng lồ dài 4m, nặng 450kg trên biển

Sử dụng lưỡi câu lớn cùng sợi dây câu chắc chắn, nhóm ngư dân đã câu được con cá khổng lồ nặng khoảng 450kg.

Joe Gonzales là một ngư dân đánh bắt cá mập lâu năm với nhiều chiến tích đáng kể, trong đó có một con cá mập hổ dài gần 3,6 mét.

Trong một lần ra khơi, Joe cùng những người bạn Eli Mata, Alan Barron, Jose Caballero và vị hôn thê Scarlett Alcover đã đến bờ biển Texas ở đảo South Padre.

"Tôi từng câu cá ở chỗ đó và bắt được vài con cá mập hổ lớn," Gonzales, 35 tuổi, kể với Wired2fish . "Chúng tôi lái mô tô nước ra biển và thả mồi câu cá mập ở vị trí cách bờ hơn 200m."

Nguồn: Wired2Fish

Khoảng 7h30 tối, một con cá mập đã cắn câu. Qua cách con cá giãy giụa, Gonzales biết đó là một con cá mập khổng lồ. Anh không biết nó to đến mức nào, hay thuộc loại cá mập nào, cho đến khi nhìn thấy chiếc vây lưng khổng lồ "xé ngang" mặt nước.

"Khi nhìn thấy vây lưng , tôi biết ngay đó là một con cá mập đầu búa khổng lồ," Gonzales nói. "Tôi đã tóm được con cá mập và nhóm của chúng tôi đã xử lý nó một cách an toàn để có thể lấy được chiếc lưỡi câu không ngạnh lớn ra khỏi miệng nó."

Các cần thủ đã đo chiều dài của con cá mập đầu búa, chụp ảnh và quay video về chiến lợi phẩm của họ. Theo đó, con cá mập dài 14 feet 5 inch (khoảng 4,3 mét). Họ ước tính con cá nặng khoảng 1.000 pound (khoảng 450 kg) và tin rằng nó đã 30 tuổi. Sau đó, họ gắn thẻ đánh số vào con cá mập gần vây lưng của nó, và thả nó trở lại biển.

"Chúng tôi gắn thẻ cho cá mập và gửi thông tin về loài cá đó cùng số hiệu của nó cho các nhà nghiên cứu của tiểu bang," Gonzales giải thích. "Họ lưu giữ dữ liệu và nếu con cá đó bị bắt lại, người câu cá có thể cung cấp số hiệu và các nhà nghiên cứu sẽ có được thông tin quý giá về cá mập."