Một bệnh viện tại Hàn Quốc phải gánh khoản viện phí gần 15 tỷ đồng sau khi chăm sóc người đàn ông Trung Quốc hôn mê suốt 6 năm, trong khi gia đình từ chối thanh toán.

Theo YTN, người đàn ông (được gọi là A) nhập cảnh Hàn Quốc bằng visa du lịch vào tháng 9/2019 và ở lại lao động trái phép. Chỉ 9 ngày sau khi đến Hàn Quốc, ông bất ngờ đổ bệnh. Đến tháng 12 cùng năm, A được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo Luật Cấp cứu y tế và Luật Y tế của Hàn Quốc, các cơ sở y tế có nghĩa vụ điều trị cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, không được tự ý từ chối hoặc chấm dứt điều trị. Vì vậy, bệnh viện đã phải duy trì việc chăm sóc bệnh nhân trong suốt 6 năm.

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Trong khoảng thời gian này, tổng chi phí điều trị của A lên tới 840 triệu won (tương đương khoảng 15,3 tỷ đồng).

Khi bệnh viện liên hệ với gia đình bệnh nhân tại Trung Quốc để yêu cầu thanh toán, các con của A cho biết không đủ khả năng chi trả và từ chối thanh toán viện phí. Gia đình cũng gửi văn bản từ bỏ việc tiếp tục điều trị.

Do không có cơ chế buộc gia đình chịu trách nhiệm và cũng không có nguồn hỗ trợ từ chính phủ, bệnh viện phải tự gánh toàn bộ khoản chi phí khổng lồ này.

Để tìm hướng giải quyết, tháng 7 năm ngoái, đại diện bệnh viện đã gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc. Sau đó, cơ quan này phối hợp với Bộ Y tế và Phúc lợi, Bộ Ngoại giao cùng chính quyền thành phố Ulsan nhằm tìm phương án xử lý chi phí điều trị và đưa bệnh nhân về nước.

Tuy nhiên, những nỗ lực trên đều không thành công do vướng mắc về quy định pháp luật và khoảng trống trong cơ chế xử lý các trường hợp người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp mắc bệnh nặng.

Đến tháng 4 năm nay, người đàn ông đã qua đời tại bệnh viện, để lại khoản viện phí không có người đứng ra thanh toán.

Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh luận tại Hàn Quốc về những lỗ hổng trong hệ thống đối với các bệnh nhân là người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, đặc biệt là những trường hợp hôn mê kéo dài hoặc không có người thân chăm sóc.

Sau sự việc, Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân đã kiến nghị các bộ, ngành sớm xây dựng cơ chế hỗ trợ xử lý viện phí chưa thanh toán và quy trình hồi hương đối với bệnh nhân nước ngoài. Chính quyền thành phố Ulsan hiện cũng đang xây dựng hướng dẫn hành chính cho các cơ quan liên quan, trong khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cam kết sẽ chủ động phối hợp thông qua các kênh ngoại giao nếu xảy ra những trường hợp tương tự trong tương lai.

Nguồn: ETtoday