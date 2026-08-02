Thủ tướng Thái Lan xin lỗi người dân và du khách Nga sau vụ sát hại hai anh em người Nga cùng ba thành viên của một gia đình Thái Lan tại tỉnh Chonburi.

Theo Nation Thailand, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gửi lời xin lỗi tới người dân và du khách Nga sau vụ sát hại hai anh em người Nga cùng ba thành viên của một gia đình Thái Lan tại tỉnh Chonburi. Ông đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh nhằm khôi phục niềm tin của người dân và khách du lịch.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi

Ngày 1/8, Thủ tướng Anutin cùng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Đại tướng Kitrat Phanphet, tới Chonburi để theo dõi tiến độ điều tra. Khoảng 14h cùng ngày, ông thị sát khu vực gần đường cao tốc, nơi thi thể hai anh em người Nga được tìm thấy trong một ngôi mộ chôn nông.

Sau đó, ông tiếp tục tới địa điểm gần đó, nơi thi thể ba thành viên của một gia đình Thái Lan gồm người cha, mẹ và cô con gái được phát hiện trong cùng một ngôi mộ. Thi thể các nạn nhân được lực lượng chức năng khai quật vào tối hôm trước.

Thủ tướng Thái Lan đến trực tiếp hiện trường nơi phát hiện các thi thể.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Anutin cho rằng vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Thái Lan, đặc biệt là niềm tin đối với hai điểm du lịch nổi tiếng quốc tế là Chonburi và Pattaya.

“Chúng ta phải khôi phục niềm tin nhiều nhất có thể. Nếu để những vụ việc như thế này tiếp diễn, tội phạm sẽ ngày càng lộng hành”, ông nói.

Vụ án không chỉ khiến hai du khách nước ngoài thiệt mạng mà còn cướp đi sinh mạng của ba công dân Thái, làm tổn hại hình ảnh của đất nước.

“Đây không chỉ là việc hai người nước ngoài bị sát hại. Danh tiếng của người dân Thái Lan cũng bị ảnh hưởng” , ông nói. Ông cho biết chính phủ sẽ nỗ lực trấn an cả người dân trong nước lẫn du khách quốc tế rằng những vụ việc tương tự sẽ không tái diễn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ xảy ra hoặc che giấu các vụ trọng án.

Ông Anutin gửi lời xin lỗi tới các du khách nước ngoài, đặc biệt là người Nga, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Thái Lan.

“Chúng ta phải mang lại cho du khách nước ngoài sự yên tâm cao nhất. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người dân Nga và chia buồn với gia đình các nạn nhân, nhất là khi họ đã luôn khuyến khích người dân đến du lịch tại Thái Lan”, ông nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái nhấn mạnh đây là hành vi của một số cá nhân phạm tội và không phản ánh tình hình an ninh chung của đất nước. “Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa Thái Lan là quốc gia không an toàn. Đó là hành động của những kẻ xấu”, ông nói.

5 người được phát hiện thiệt mạng sau khi cảnh sát Thái Lan điều tra các vụ mất tích khác nhau.

Nghi phạm giả danh cảnh sát, có thể giết người để bịt đầu mối

Thủ tướng Anutin nhận định đây là vụ án đặc biệt dã man và cho rằng các nghi phạm có thể không chỉ nhằm cướp tài sản mà còn sát hại nạn nhân để tránh bị nhận diện. Các đối tượng rất thông thạo địa bàn vì đã lựa chọn kỹ nơi gây án và chôn giấu thi thể.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới là đánh giá ban đầu trong quá trình điều tra; kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cảnh sát và phán quyết của tòa án. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai nghi phạm chính từng được trả tự do sau thời gian chấp hành án trước khi xảy ra vụ việc mới.

Ông Anutin yêu cầu lực lượng chức năng điều tra đến cùng và đưa các nghi phạm ra xét xử. Trước câu hỏi về việc dư luận kêu gọi áp dụng án tử hình, Thủ tướng Thái Lan cho biết luật pháp nước này vẫn quy định hình phạt tử hình đối với một số tội danh nghiêm trọng, song việc tuyên án hoàn toàn thuộc thẩm quyền của tòa án.

Về khả năng sửa đổi luật hình sự, ông Anutin cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành có đủ chế tài đối với các tội phạm nghiêm trọng nên chưa cần xem xét thay đổi ngay. Ông cũng cam kết việc giảm án hoặc đặc xá sẽ được cân nhắc hết sức thận trọng trong thời gian ông giữ cương vị Thủ tướng.

Hai nghi phạm đang được giữ và thẩm vấn.

Cảnh sát Thái Lan đang thẩm vấn hai nghi phạm và truy bắt thêm hai đồng phạm sau khi cuộc điều tra vụ mất tích của hai anh em người Nga dẫn tới việc phát hiện thêm thi thể ba thành viên của một gia đình Thái Lan tại tỉnh Chonburi.

Theo cảnh sát, các nghi phạm được cho là giả danh cảnh sát trong cả hai vụ án và mục đích ban đầu có thể là cướp phương tiện của các nạn nhân. Hai nạn nhân Nga được xác định là Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman Nazimov (17 tuổi). Thi thể của họ được tìm thấy cùng nhau tại khu rừng thuộc xã Huai Yai.

Theo lời khai của nghi phạm Thong, hắn và đồng phạm Pong tình cờ gặp hai chị em người Nga khi họ đang dừng xe bên đường. Hai đối tượng được cho là đã giả danh cảnh sát để kiểm tra giấy tờ, sau đó khống chế các nạn nhân và đưa vào khu vực rừng nhằm cướp chiếc xe máy.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy nam nạn nhân bị bắn, còn nữ nạn nhân có dấu hiệu bị hành hung. Chiếc xe máy sau đó được cất giấu rồi tháo rời để bán phụ tùng. Tuy nhiên, khi vụ mất tích gây chú ý, các đối tượng được cho là đem chôn các bộ phận của chiếc xe.

Lời khai giữa hai nghi phạm còn nhiều điểm mâu thuẫn và hiện được điều tra, đối chiếu với chứng cứ pháp y. Quá trình thẩm vấn giúp cảnh sát làm rõ vụ mất tích trước đó của một gia đình người Thái gồm ông Wichian (53 tuổi), bà Chantana (50 tuổi) và con gái Nichapha (18 tuổi). Gia đình này mất liên lạc từ giữa tháng 6 và được người thân trình báo mất tích vào ngày 27/6.

Thi thể của cả ba sau đó được tìm thấy trong một đồn điền dừa, cách nơi phát hiện hai anh em người Nga không xa.

Theo lời khai của nghi phạm Thong, có bốn đối tượng đã giả danh cảnh sát, đột nhập vào nhà gia đình này vào ban đêm, khống chế hai vợ chồng rồi bắt giữ cô con gái khi cô vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi. Ba nạn nhân sau đó bị đưa đi bằng chính chiếc xe bán tải của gia đình.

Theo lời khai, các nạn nhân bị sát hại trước khi chiếc xe và điện thoại di động bị cướp. Cảnh sát cũng đang xác minh thông tin cho rằng chiếc xe được dự định sử dụng để vận chuyển ma túy.

Nghi phạm Pong được cho là đã thừa nhận tham gia vụ án và khai thêm hai đồng phạm khác có biệt danh Ball và Fluke. Cảnh sát cho biết đang rà soát hồ sơ của nghi phạm Pong để xác định liệu nhóm này có liên quan đến các vụ án khác hay không. Trong khi đó, nghi phạm Thong khai rằng mình tham gia vì bị Pong đe dọa sẽ gây hại cho gia đình.

Lực lượng điều tra hiện tiếp tục đối chiếu lời khai với chứng cứ pháp y, đồng thời truy bắt hai nghi phạm còn lại để làm rõ toàn bộ vụ án.