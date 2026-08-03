Italy ghi nhận hơn 170 dư chấn sau động đất

Hơn 170 dư chấn đã được ghi nhận tại Campi Flegrei - miền Nam Italy, buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Khu vực Campi Flegrei vừa hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong khoảng 40 năm qua. Chỉ trong ngày 1/8, hơn 170 dư chấn đã được ghi nhận.

Đợt dư chấn kéo dài buộc 290 người thuộc 130 hộ dân phải sơ tán do nhiều công trình không còn bảo đảm an toàn.

Một người dân chỉ vào những hư hại tại nhà mình sau trận động đất có độ lớn 4,7 ở Pozzuoli, gần Naples, Italy, ngày 1/8/2026. (Ảnh: AP)

Đến nay, 8 tòa nhà và 5 cơ sở kinh doanh đã bị ảnh hưởng. Có 5 người bị thương phải nhập viện.

Giới chức Italy cảnh báo trong những ngày tới, khu vực này vẫn có thể xuất hiện các dư chấn có độ lớn trên 3.