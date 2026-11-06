Gõ thiếu một chữ, ông chủ Xiaomi biến cú "hớ" thành chiến dịch quảng cáo xe viral không tốn một xu

Hôm 3/11, Lôi Quân đăng bài giới thiệu chương trình cọc mẫu xe điện SUV cỡ trung YU7. Tuy nhiên, ông chủ Xiaomi gõ thiếu một chữ "vạn" dẫn tới sai số tới mười nghìn lần: Từ cọc trước 7,99 vạn tệ thành 7,9 tệ...

Chỉ thiếu một chữ "vạn" nhưng con số bị lệch tới mười nghìn lần. Điều khiến cư dân mạng tin rằng bài đăng do chính Lôi Quân tự tay gõ là tấm ảnh kèm theo vẫn ghi đúng 7,99 vạn tệ, chỉ phần chữ ông viết mới sai, nghĩa là nếu qua tay đội truyền thông thì hai con số đã khớp nhau từ đầu.

Thay vì chỉ trích, phần bình luận nhanh chóng biến thành chỗ bắt trend. Có người viết nếu tiền trả trước đúng là 7,99 tệ thì xin đặt luôn một tá, người khác nói sẵn sàng đưa mười tệ và không cần nhận lại tiền thừa. Đặt cạnh giá niêm yết thực tế của YU7, từ 233.500 tệ (khoảng 897 triệu đồng) đến 389.900 tệ cho bản GT (khoảng 1,5 tỷ đồng), mức lệch càng thành chuyện để đùa.

Theo 21st Century Business Herald, Lôi Quân sửa lại con số ngay trong ngày, ở đúng phần bình luận nơi mọi người đang trêu, rồi chỉnh luôn bài đăng. Chủ đề về cú gõ sai sau đó lên danh sách tìm kiếm nóng của Weibo, kéo theo tên xe, mức trả trước thật và cả chương trình bán hàng tháng 11.

Ba tuần trước đó, một từ lóng từ hãng xe Trung khác khiến khách tuyên bố hủy mua xe

Ngày 15/10, tại buổi mở bán sớm mẫu SUV MONA L05 giá từ 169.800 tệ (khoảng 652 triệu đồng), quản lý sản phẩm của Xpeng nhiều lần dùng từ "lão đăng" khi nói về gu thẩm mỹ của người lớn tuổi. Đây là tiếng lóng vùng Đông Bắc Trung Quốc, đại ý lão già lẩm cẩm, và phản ứng của khách hàng đi thẳng vào chuyện tiền. Một bình luận được báo Trung Quốc dẫn lại nhiều lần: "Bỏ hai chục vạn mua xe của các anh, còn bị các anh chỉ mặt, xe này tôi không mua nữa."

Bảy ngày sau, nữ quản lý sản phẩm đăng video xin lỗi. Nhưng đến ngày 24/10, phó chủ tịch tập đoàn Vu Đào lại đăng bài khẳng định từ này không gây khó chịu, đồng thời đề nghị dư luận bớt chỉ trích người trẻ. Sang ngày 25 và 26/10, cư dân mạng soi ra chiếc nhẫn trên tay cô trong video lúc có lúc không, còn nền tảng thì gắn nhãn video nghi được tạo bằng AI.

Khác biệt nằm ở cách xử lý

Nếu chỉ xét mức độ, lỗi của Xiaomi nặng hơn nhiều. Lôi Quân ghi sai giá trong chính bài quảng cáo của mình, ở một thị trường mà giá là thứ người mua so sánh trước tiên, còn Xpeng chỉ dùng sai một từ trên sân khấu. Nhưng cú gõ sai đó không làm ai bị hạ thấp, người đọc chỉ được vui khi trêu, trong khi từ "lão đăng" lại có đối tượng bị nhắm tới, và đối tượng ấy đang là người cân nhắc xuống tiền.

Cách hai bên xử lý cũng đi theo hai hướng ngược nhau. Ở Xiaomi, người mắc lỗi là nhà sáng lập và cũng chính ông sửa, trong cùng ngày. Còn ở Xpeng, lời xin lỗi xuất hiện sau một tuần và đến từ nhân viên chứ không phải từ công ty, rồi hai ngày sau bị lãnh đạo phủ nhận.

Khi cấp dưới nhận lỗi mà cấp trên nói không có gì đáng xin lỗi, công chúng không nhận được lời xin lỗi nào mà chỉ thấy công ty chưa thống nhất với nhau về việc đã xảy ra chuyện gì. Ông Vu Đào còn cho biết mấy vị bị gọi là "lão đăng" trong nội bộ không ai phật ý, trong khi người cảm thấy bị xúc phạm lại không phải các sếp. Một tuần cũng đủ để câu chuyện đổi chủ đề, từ việc một nhân viên nói hớ sang câu hỏi hãng xe này nghĩ gì về khách hàng của mình.

Kết quả là cả hai chủ đề đều lên danh sách tìm kiếm nóng của Weibo, nhưng thứ đi kèm thì khác hẳn. Chủ đề của Xiaomi mang theo giá xe và chương trình bán hàng, còn chủ đề của Xpeng mang theo cuộc tranh luận kéo dài hai tuần về việc lời xin lỗi của hãng có thật hay không, đúng vào lúc mẫu xe mới chuẩn bị lên kệ.

Theo Sina