Bác sĩ ung bướu nói thẳng: Nếu có 7 dấu hiệu này của ung thư phổi, tuyệt đối không được làm ngơ

Ung thư phổi có thể âm thầm tiến triển mà không gây triệu chứng rõ ràng. Bác sĩ ung bướu cảnh báo 7 dấu hiệu cần chú ý để phát hiện bệnh và thăm khám kịp thời.

Thông tin Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc ung thư đã thu hút sự chú ý đến một thực tế đáng lo ngại: ung thư phổi có thể phát triển mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Điều này khiến một số người không nhận ra cơ thể có vấn đề cho đến khi bệnh được phát hiện tình cờ trong quá trình kiểm tra sức khỏe vì một lý do khác, theo báo Anh Mirror.

Giáo hoàng 71 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi sau khi các bác sĩ phát hiện bất thường trong một đợt kiểm tra vùng bụng định kỳ. Giáo sư Stefano Margaritora, bác sĩ phẫu thuật điều trị cho Giáo hoàng, tiết lộ rằng bệnh được phát hiện hoàn toàn tình cờ. Trước đó, Giáo hoàng cảm thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường và không có triệu chứng liên quan đến đường hô hấp.

Sau đó, Giáo hoàng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải. Ngày 18/10, ông xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau phẫu thuật. Vậy mọi người cần chú ý những dấu hiệu nào và khi nào nên tìm đến bác sĩ?

Tiến sĩ Jiri Kubes, Giám đốc y khoa của Trung tâm Trị liệu Proton tại Prague, Cộng hòa Séc cho biết việc nhận biết những thay đổi về sức khỏe là rất quan trọng, ngay cả khi ban đầu các dấu hiệu có vẻ không đáng kể.

Tiến sĩ Kubes là bác sĩ chuyên khoa ung bướu xạ trị, chuyên về liệu pháp chùm tia proton. Ông nói: “Ung thư phổi không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Điều này khiến bệnh khó được phát hiện và là một trong những lý do mọi người không nên xem nhẹ những thay đổi bất thường hoặc kéo dài về sức khỏe.”

“Mặc dù nhiều triệu chứng liên quan đến ung thư phổi có thể xuất phát từ những nguyên nhân ít nghiêm trọng hơn, việc đi khám sớm vẫn rất quan trọng. Nếu phát hiện ung thư, giai đoạn bệnh tại thời điểm chẩn đoán có thể ảnh hưởng đến những phương pháp điều trị mà người bệnh có thể lựa chọn.”

Mặc dù nhiều triệu chứng liên quan đến ung thư phổi có thể xuất phát từ những nguyên nhân ít nghiêm trọng hơn, việc đi khám sớm vẫn rất quan trọng. (Ảnh minh họa)

7 triệu chứng ung thư phổi không nên bỏ qua

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), triệu chứng ung thư phổi có thể khác nhau ở mỗi người và một số bệnh nhân không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu. Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm:

Ho dai dẳng, không khỏi

Tình trạng ho kéo dài hơn 3 tuần nên được bác sĩ kiểm tra, đặc biệt nếu cơn ho ngày càng nặng hoặc có sự thay đổi so với kiểu ho thường gặp trước đây.

Ho ra máu

Ngay cả khi đờm chỉ có những đốm máu nhỏ hoặc vài vệt máu, người bệnh cũng cần được tư vấn y tế khẩn cấp. Không nên mặc định đây chỉ là hậu quả của việc ho nhiều gây kích ứng đường hô hấp.

Khó thở

Nếu bạn bất ngờ cảm thấy khó thở hơn bình thường khi thực hiện những hoạt động hằng ngày, hoặc tình trạng khó thở vốn có ngày càng nghiêm trọng, hãy đi khám để tìm nguyên nhân.

Nhiễm trùng đường hô hấp tái diễn

Những đợt nhiễm trùng ở ngực liên tục quay trở lại hoặc tình trạng nhiễm trùng không khỏi như dự kiến cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân dù không thay đổi chế độ ăn uống hay mức độ vận động có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Vì vậy, bạn nên đi khám nếu gặp tình trạng này.

Đau ngực hoặc đau vai kéo dài

Đau ngực hoặc đau vai, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc tăng lên lúc hít thở hay ho, cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo cần chú ý.

Mệt mỏi liên tục hoặc chán ăn

Cảm giác kiệt sức bất thường hoặc mất cảm giác thèm ăn mà không rõ nguyên nhân cũng có thể xuất hiện ở người mắc ung thư phổi, nhất là khi đi kèm những triệu chứng khác.

Tiến sĩ Kubes nhấn mạnh: “Có một hoặc nhiều triệu chứng kể trên không đồng nghĩa với việc bạn mắc ung thư. Tuy nhiên, nếu một dấu hiệu kéo dài, trở nên nghiêm trọng hơn hoặc khác thường so với trạng thái sức khỏe của bạn, đừng chỉ chờ đợi xem nó có tự biến mất hay không.”

“Ung thư phổi cũng có thể xảy ra ở những người chưa từng hút thuốc. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ lớn nhất, nhưng không phải yếu tố duy nhất. Vì vậy, không nên bỏ qua các triệu chứng đáng lo ngại chỉ vì bản thân chưa từng hút thuốc.”

NHS khuyến cáo những người bị ho kéo dài hơn 3 tuần hoặc xuất hiện các triệu chứng có thể liên quan đến ung thư phổi nên liên hệ với bác sĩ để được kiểm tra. Người bị ho ra máu cần tìm kiếm tư vấn y tế khẩn cấp.

Trường hợp của Giáo hoàng là lời nhắc nhở rằng ung thư phổi không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và chủ động đi khám khi cần thiết có thể tạo ra khác biệt quan trọng trong quá trình phát hiện và điều trị bệnh.