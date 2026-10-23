Nam sinh 22 tuổi ngất trên sân trường vì ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ thở dài: "Đã sớm có 3 dấu hiệu cảnh báo"

Tưởng mình ngất xỉu vì chạy bộ quá sức và học hành căng thẳng, chàng sinh viên trẻ sốc nặng khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán: Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.

Mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối ở tuổi 22

Một nam sinh viên đại học 22 tuổi ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đột nhiên bị ngất xỉu khi đang chạy bộ trên sân trường. Chàng trai ngay lập tức được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nghĩa Đại (Đài Loan, Trung Quốc).

Báo cáo xét nghiệm máu cho thấy nam sinh có nồng độ huyết sắc tố bằng một nửa so với người bình thường, bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng bụng cho thấy đại tràng của bệnh nhân có một khối u.

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Bác sĩ Trần Trí Nhất, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp và Phẫu thuật Đại trực tràng tại bệnh viện lập tức chỉ định phẫu thuật thăm dò ổ bụng và sinh thiết khối u cho bệnh nhân nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.

Ông kể: “Chúng tôi phát hiện một khối u có đường kính khoảng 7cm trong đại tràng của bệnh nhân. Các tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết, gan và các bộ phận khác của cơ thể. Kết quả sinh thiết cho thấy đây là khối u ác tính. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối".

Khi khai thác thêm về tiền sử bệnh, bác sĩ Trần thở dài: “Cơ thể bệnh nhân đã xuất hiện 3 dấu hiệu cảnh báo từ nửa năm trước”.

Cụ thể, bệnh nhân chia sẻ anh bị thay đổi tần suất đi đại tiện. Theo nam sinh, trước đây ngày nào anh cũng đi đại tiện, nhưng bắt đầu từ 6 tháng trước, khoảng 3 - 4 ngày anh mới đi đại tiện một lần. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng bị đi ngoài phân dẹt hình lá lúa và bị sụt cân rất nhanh không rõ nguyên nhân.

Mặc dù cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường trong thời gian dài nhưng nam sinh không mấy bận tâm và không đi kiểm tra. Điều này khiến bệnh nhân bỏ lỡ “thời gian vàng” để điều trị ung thư đại trực tràng.

Khi nghe bác sĩ giải thích, nam sinh đã vô cùng sốc và hối hận vì không đi khám sớm, anh òa khóc nức nở. Ngay sau đó, anh bắt đầu bước vào phác đồ điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích.

Bác sĩ cảnh báo các yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng

Theo bác sĩ Trần trí Nhất, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Cụ thể bao gồm:

- Tuổi tác: Những người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn

- Tiền sử gia đình: Những người có cha mẹ, anh chị em ruột, mắc ung thư đại tràng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

- Hút thuốc lá và uống rượu: Hút thuốc và uống rượu làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

- Chế độ ăn kém lành mạnh: Những người thường xuyên có thói quen ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ, thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn, ăn ít chất xơ có nguy cơ cao mắc ung thư đại tràng.

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- Thừa cân hoặc béo phì: Tình trạng thừa cân hoặc béo phì có liên quan đến tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm cả ung thư đại tràng.

- Mắc một số hội chứng hoặc bệnh lý liên quan đến đường ruột: Người mắc viêm đại tràng mạn tính, bệnh Crohn, đa polyp, hội chứng Lynch,... có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn.

Với nam sinh này, anh còn trẻ nhưng lại chủ nquan với sức khỏe, có rất nhiều thói xấu. Từ ăn uống không lành mạnh đến thức khuya kéo dài, hút thuốc và thường xuyên rời vào trạng thái căng thăng, tức giận.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng cần chú ý

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), công bố tháng 7/2026 trong báo cáo GLOBOCAN 2024, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 2,04 triệu ca ung thư đại trực tràng mới và gần 918.000 ca tử vong. Đây là loại ung thư phổ biến thứ 3 và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 2 toàn cầu.

Bác sĩ Trần Trí Nhất nhấn mạnh, tiên lượng bệnh phụ thuộc rất lớn vào giai đoạn phát hiện. Nếu được chẩn đoán sớm, người bệnh có cơ hội điều trị thành công cao hơn. Ngược lại, khi ung thư đã tiến triển đến giai đoạn 4 và di căn đến các cơ quan khác, việc điều trị thường phức tạp hơn, mục tiêu có thể chuyển sang kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống.

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Vì vậy, cần đặc biệt chú ý khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư đại trực tràng sau:

- Tiêu chảy, táo bón, thay đổi tần suất đi đại tiện;

- Đi ngoài ra máu, phân đen, phân dẹt, phân có dịch nhầy;

- Đau bụng, đầy hơi;

- Giảm cân mà không rõ nguyên nhân;

- Thường xuyên mệt mỏi;

- Thiếu máu.

Nguồn và ảnh: Health Sent, Sohu