Thiếu niên 14 tuổi hồi sinh kỳ diệu sau khi bị sét đánh ngừng tim

Thiếu niên 14 tuổi bị sét đánh khi thu hoạch mủ cao su, ngừng tuần hoàn, hô hấp nhưng đã hồi phục sau cấp cứu liên tục tại nhiều cơ sở y tế.

Ảnh: CDC Đồng Nai

Bệnh nhi Đ.H.N. (14 tuổi, ngụ phường Phú Riềng, TP. Đồng Nai) bị sét đánh khi đang thu hoạch mủ cao su và hôn mê tại chỗ. Người xung quanh lập tức ép tim, thổi ngạt trong khoảng 15 phút trước khi đưa đến Trung tâm Y tế Phú Riềng trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Tại đây, các y bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi. Sau khoảng 15 phút cấp cứu, bệnh nhi có tuần hoàn tự nhiên trở lại, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước để đặt nội khí quản.

Tối cùng ngày, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và điều trị tích cực.

Nhờ được sơ cứu và cấp cứu kịp thời qua các tuyến y tế, sau 14 giờ thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi cai máy thở thành công. Hiện em tỉnh táo hoàn toàn, sức cơ tứ chi phục hồi tốt, nhịp tim đều, phổi trong và không ghi nhận di chứng thần kinh theo thông tin từ bệnh viện.

Theo các bác sĩ, việc ép tim và thổi ngạt sớm, liên tục ngay tại hiện trường đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tuần hoàn, cung cấp oxy cho não và tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có mưa giông, người dân, đặc biệt là những người làm việc tại vườn cây hoặc khu vực đồng trống, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn; không trú dưới cây cao hoặc đứng ở nơi trống trải.

Nếu phát hiện người bị sét đánh bất tỉnh, không thở bình thường, cần gọi cấp cứu và bắt đầu hồi sinh tim phổi ngay nếu có thể. Tiếp tục ép tim theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu cho đến khi nạn nhân có dấu hiệu hồi phục hoặc lực lượng y tế tiếp nhận.