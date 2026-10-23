6 thói quen nhỏ giúp cả ngày tràn đầy năng lượng

Chỉ với vài điều chỉnh nhỏ trong thói quen buổi sáng, bạn có thể kiểm soát lượng hormone gây căng thẳng, thư giãn tâm trí.

Buổi sáng là khởi đầu của một ngày và cũng là nền tảng của sức khỏe. (Ảnh: ITN).

Nhiều người vừa bước sang tuổi trung niên đã thấy mệt mỏi, trí nhớ kém, thậm chí còn ghen tị với năng lượng dồi dào của bạn bè quanh mình. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì 6 thói quen đơn giản dưới đây, không chỉ giúp bạn không còn lơ mơ buổi sáng mà còn giữ năng lượng tràn đầy cả ngày.

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên

Ánh nắng là nguồn năng lượng miễn phí. Người hiện đại hầu như vừa thức dậy là chạy đến cửa sổ để kéo rèm. Thực ra đây là thói quen sai lầm, ánh sáng mặt trời là "chuông báo thức" tự nhiên giúp cơ thể tỉnh dậy, đặc biệt là với người trung niên và cao tuổi, đây là "trợ thủ" sức khỏe không thể thiếu.

Bạn có thể để ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng sau khi thức dậy, thậm chí trong khi hoạt động buổi sáng cũng nên tắm nắng vừa phải, chỉ mười mấy phút là đủ.

Ánh nắng có thể điều chỉnh sự bài tiết cortisol thông qua trục hạ đồi-tuyến yên-tuyến thượng thận, tăng sự tỉnh táo và khả năng ghi nhớ, giúp bạn không còn cảm giác đầu óc nặng nề ngay khi vừa thức dậy.

Vận động nhẹ nhàng

Dopamine là một loại hormone liên quan đến niềm vui và sự thỏa mãn. Sáng sớm nếu bạn vận động nhẹ nhàng một chút hoặc tận hưởng ánh nắng, dopamine sẽ tăng lên, giúp bạn có động lực hơn để bắt đầu một ngày mới.

Chạy bộ, đi dạo, tắm nắng vào buổi sáng, tất cả những việc này có thể khiến dopamine trở thành “chiếc bánh ngọt ngào” trong não, giúp bạn cảm nhận năng lượng tích cực và vẻ đẹp của cuộc sống. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức dopamine thích hợp còn có thể tăng cường ý chí và sự tập trung của chúng ta, giúp bạn từ bỏ thói quen trì hoãn buổi sáng.

Uống cà phê phải quan tâm đến thời điểm

Cà phê giúp tỉnh táo không phụ thuộc vào lúc sớm hay muộn. Nhiều người thức dậy buổi sáng, việc đầu tiên là ôm chặt tách cà phê như thể không uống một ngụm là không sống nổi. Nhưng thực tế, uống cà phê ngay khi vừa thức dậy không giúp tỉnh táo tốt như mong đợi.

Cortisol trong cơ thể tự nhiên tăng cao vào buổi sáng, uống cà phê từ 9 đến 11 giờ mang lại hiệu quả tốt nhất. Lúc này, tác dụng ức chế adenosine của caffeine sẽ phát huy tối đa. Nếu bạn uống một tách vào thời điểm này, không chỉ tỉnh táo lâu hơn mà còn ít bị phụ thuộc.

Tập thể dục vừa phải

Vận động xương khớp giúp đánh thức các tế bào. Nhiều người buổi sáng thức dậy đều cảm thấy toàn thân như bị “rỉ sét”, vì vậy việc vận động trở nên đặc biệt quan trọng.

Việc tập thể dục không cần quá mạnh, chỉ vừa phải là đủ, ví dụ như đi bộ, chạy bộ chậm hoặc vài động tác giãn cơ đơn giản. Tập thể dục vừa phải có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp oxy lưu thông tốt đến não và cơ bắp, khiến cả người trở nên tỉnh táo.

Cần lưu ý, nếu tối hôm trước bạn không nghỉ ngơi đủ, thì đừng biến việc tập thể dục buổi sáng thành cách “trả nợ”, nếu không có thể phản tác dụng. Điều quan trọng là vừa sức, tìm nhịp điệu phù hợp với bản thân, biến việc luyện tập thành thói quen chứ không phải là cực hình.

Rửa mặt bằng nước lạnh

“Rửa mặt bằng nước lạnh” nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó lại có hiệu quả kỳ diệu trong việc tỉnh táo. Nước lạnh kích thích da, làm mạch máu co lại, giúp máu lưu thông nhanh hơn, từ đó nhanh chóng xua tan cơn buồn ngủ. Nghiên cứu cho thấy, nước lạnh còn kích thích tuyến thượng thận trong cơ thể tiết ra adrenalin, mang đến cảm giác “chiến đấu”.

Đối với một số người, rửa mặt bằng nước lạnh buổi sáng là thử thách nhỏ, nhưng khi làm được sẽ khiến họ cảm thấy kiểm soát được cả ngày dài. Tất nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc tắm nước lạnh, đặc biệt là những người có chức năng tim mạch kém. Chỉ cần rửa mặt bằng nước lạnh là đủ, vừa giúp tỉnh táo vừa không tốn sức.

Ngủ sớm từ đêm hôm trước

Con người giống như một cục pin sạc, nếu ban đêm không sạc, sáng hôm sau lấy đâu ra năng lượng? Nên đi ngủ trước 10 giờ tối để đảm bảo 7-8 tiếng ngủ chất lượng. Theo nhịp sinh học, ban đêm là thời điểm vàng để phục hồi thể lực và điều chỉnh hệ thần kinh, ngủ ngon thì mới tràn đầy năng lượng.

Nếu thường xuyên thức khuya lướt điện thoại hay xem phim, đừng trách bản thân ban ngày thiếu tập trung. Thỉnh thoảng mất ngủ không sao, nhưng thiếu ngủ kéo dài sẽ khiến bạn như pin cũ hết điện, làm gì cũng chẳng có hứng thú.

Sức khỏe là một biểu hiện của sự tự kỷ luật, đồng thời cũng là cách quan tâm bản thân. Cố gắng hướng tới những “mục tiêu nhỏ” này, dù không thể đưa bạn quay trở lại tuổi 20, nhưng ít nhất cũng giúp bạn tràn đầy tinh thần, năng lượng, sẵn sàng đón nhận thử thách mỗi ngày.

Theo 163.com