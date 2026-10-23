Trẻ bị viêm phổi do uống nhầm dầu thắp đèn thờ

Bé trai 16 tháng tuổi ở Phú Thọ bị viêm phổi sau khi uống nhầm dầu thắp đèn thờ...

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận cấp cứu bé trai 16 tháng tuổi do uống nhầm dầu thắp đèn thờ.

Theo gia đình, khi đang làm việc nhà, bố bé nghe tiếng con khóc thét nên chạy vào kiểm tra và phát hiện chai dầu thắp đèn thờ đặt dưới chân tủ thờ đã bật nắp. Miệng bé có mùi dầu. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng ho nhiều, nôn ói, mệt lả nên được đưa đến cơ sở y tế.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám, cấp cứu, truyền dịch và sử dụng thuốc theo phác đồ. Kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm ghi nhận dấu hiệu viêm phổi do hít phải dầu thắp.

BS.CKI. Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, cho biết biến chứng nguy hiểm của ngộ độc dầu thắp là suy hô hấp. Dầu thắp thuộc nhóm hydrocarbon, dễ đi vào đường thở trong quá trình uống hoặc khi trẻ bị gây nôn. Khi xâm nhập vào phổi, dầu có thể gây viêm phổi, xẹp phổi và tổn thương mô phổi nghiêm trọng.

Sau điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp, xăng dầu hoặc hóa chất, người nhà không tự gây nôn, móc họng hay tìm cách xử trí tại nhà, vì có thể khiến chất độc đi vào đường thở, làm tổn thương phổi nặng hơn. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Để phòng ngừa tai nạn, phụ huynh cần cất dầu thắp, hóa chất và thuốc ngoài tầm với của trẻ; không đựng hóa chất trong chai lọ thực phẩm để tránh nhầm lẫn. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra môi trường sống, loại bỏ các vật dụng nguy hiểm và giám sát trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.