Người đàn ông 69 tuổi đột ngột tử vong khi đi tiểu đêm, bác sĩ chỉ thẳng 3 thói quen "cực độc"

Một người đàn ông 69 tuổi đột ngột tử vong khi đang đi tiểu đêm dù trước đó vẫn sinh hoạt bình thường, bác sĩ ở Trung Quốc cảnh báo người cao tuổi về 3 thói quen ban đêm tưởng chừng vô hại nhưng không nên chủ quan.

Thức khuya, uống quá nhiều nước sát giờ đi ngủ hay để cảm xúc kích động có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tim mạch. Người trung niên, cao tuổi cần chú ý điều chỉnh sinh hoạt ban đêm, đồng thời nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để phòng ngừa biến cố nguy hiểm.

Trường hợp ông Lý, 69 tuổi, sống tại Trung Quốc, được mô tả là người có sức khỏe tương đối tốt, không mắc bệnh nền nghiêm trọng và vẫn tự đi bộ, làm việc nhà hằng ngày. Tuy nhiên, một đêm trước khi xảy ra sự việc, ông ngồi lâu để sử dụng điện thoại, uống nhiều nước ấm và thức khuya trò chuyện. Đến rạng sáng, khi thức dậy đi tiểu, ông bất ngờ cảm thấy tức ngực, đau dữ dội rồi ngừng tim. Dù gia đình nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi, theo Sohu.

Ảnh minh họa.

Sự việc là lời nhắc nhở rằng những người lớn tuổi, kể cả khi vẫn sinh hoạt bình thường, cũng không nên chủ quan trước các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Trên thực tế, các biến cố như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và rối loạn nhịp tim có thể xảy ra bất ngờ. Tuổi tác, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc và bệnh tim mạch tiềm ẩn đều có thể làm tăng nguy cơ. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, đặc biệt khi kéo dài trong thời gian dài.

Vì sao người cao tuổi cần thận trọng vào ban đêm?

Khi tuổi tác tăng lên, mạch máu có thể mất dần độ đàn hồi, trong khi khả năng điều hòa huyết áp và nhịp tim cũng có thể thay đổi. Một số người còn mắc các bệnh lý nền nhưng chưa được phát hiện hoặc kiểm soát tốt.

Đặc biệt, việc đột ngột đứng lên, nhất là ở người đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu, có thể gây chóng mặt, choáng váng và té ngã.

Nếu người cao tuổi xuất hiện đau ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh hoặc choáng ngất khi đi vệ sinh, cần nghĩ đến khả năng có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và gọi cấp cứu ngay.

Ba thói quen người lớn tuổi nên tránh vào ban đêm

Thức khuya, ngồi lâu và sử dụng điện thoại sát giờ ngủ: Thức khuya thường xuyên có thể làm gián đoạn nhịp sinh học, giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát huyết áp, đường huyết. Việc ngồi bất động quá lâu cũng không có lợi cho sức khỏe, nhất là ở những người vốn ít vận động.

Người cao tuổi nên duy trì giờ ngủ, giờ thức tương đối ổn định, hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ và tránh các nội dung khiến bản thân căng thẳng. Nếu đã ngồi lâu, có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng trước giờ nghỉ, miễn là cơ thể cảm thấy thoải mái và không có triệu chứng bất thường.

Không nhất thiết mọi người phải đi ngủ trước 23 giờ, nhưng nên bảo đảm thời lượng ngủ phù hợp, thường khoảng 7-9 giờ mỗi đêm đối với người trưởng thành, tùy nhu cầu và tình trạng sức khỏe.

Uống quá nhiều nước hoặc ăn quá no ngay trước khi ngủ: Uống nhiều nước trong thời gian ngắn sát giờ đi ngủ có thể khiến một người phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần, làm gián đoạn giấc ngủ và tăng nguy cơ té ngã khi di chuyển trong bóng tối.

Ăn quá no, đặc biệt với những món nhiều dầu mỡ, cũng có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược, khiến giấc ngủ kém chất lượng.

Để hạn chế tình trạng này, người cao tuổi nên phân bổ lượng nước uống hợp lý trong ngày, giảm uống nhiều một lúc vào sát giờ ngủ và tránh ăn quá no vào buổi tối. Tuy nhiên, không nên cố tình nhịn uống nước nếu đang khát hoặc có chỉ định bổ sung nước từ bác sĩ. Người mắc bệnh tim, thận cần tuân thủ hướng dẫn riêng về lượng dịch phù hợp.

Nếu thường xuyên tiểu đêm nhiều lần, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân, thay vì tự ý hạn chế nước quá mức.

Tránh căng thẳng và vận động gắng sức sát giờ ngủ: Thông thường cãi vã, tức giận, lo lắng kéo dài hoặc xem những nội dung gây kích động trước khi ngủ có thể khiến cơ thể khó thư giãn, làm tim đập nhanh và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bên cạnh đó, tập luyện cường độ cao ngay trước giờ nghỉ có thể khiến một số người khó đi vào giấc ngủ. Người lớn tuổi nên ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ chậm, hít thở thư giãn hoặc nghe nhạc nhẹ vào buổi tối. Các bài tập thể lực nên được bố trí vào thời điểm phù hợp với sức khỏe và thói quen sinh hoạt.

Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở hoặc chóng mặt khi vận động, cần dừng lại và tìm trợ giúp y tế khi cần thiết. Để giảm nguy cơ biến cố tim mạch, người cao tuổi nên kiểm tra huyết áp định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh nền, dùng thuốc theo chỉ định và duy trì chế độ ăn uống, vận động hợp lý.