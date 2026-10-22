5 không khi ăn mướp

Mướp là loại quả quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình, tuy nhiên cần sử dụng đúng cách để hỗ trợ sức khỏe và giữ giá trị dinh dưỡng.

Trong nhiều gia đình Việt Nam, mướp là loại thực phẩm thường xuất hiện trong bữa ăn nhờ vị thanh, mềm, dễ chế biến và phù hợp với thời tiết nóng. Quả non có thể xào, nấu canh hoặc hấp. Khi nấu chín, phần thịt quả mềm, chứa nhiều nước nên thường tạo cảm giác dễ ăn và nhẹ bụng.

Tuy nhiên, giá trị của mướp không chỉ nằm ở vai trò thực phẩm. Việc bổ sung mướp vào khẩu phần mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

Phòng ngừa bệnh về mắt

Thoái hóa điểm vàng là một vấn đề về mắt có thể dẫn đến mù lòa. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong mướp rất hữu ích để ngăn ngừa các vấn đề về mắt và loại quả này cũng là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời trong số các loại rau củ.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Mướp cũng góp phần vào việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Mangan có trong mướp là một yếu tố quan trọng trong việc sản xuất các enzym tiêu hóa có ích cho quá trình tạo gluconeogenesis. Nghiên cứu cho thấy, mangan có thể thúc đẩy bài tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Có lợi cho tim mạch

Ảnh minh họa.

Lợi ích sức khỏe của mướp đối với tim có thể được nhận thấy thông qua hàm lượng vitamin A dồi dào. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ 900mg vitamin A có thể làm giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim.

Ngăn ngừa đau cơ

Công dụng tiếp theo của mướp là ngăn ngừa chuột rút, cơn đau và co thắt ở các cơ. Hàm lượng kali trong mướp góp phần ổn định chất lỏng và thư giãn các cơ.

Giảm viêm khớp

Hàm lượng đồng trong mướp cung cấp một chất chống viêm hữu ích để làm dịu tình trạng cứng và đau do viêm khớp.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Vitamin B6 có trong mướp chịu trách nhiệm sản xuất hemoglobin trong máu, giúp vận chuyển oxy đến tất cả tế bào và máu. Vì vậy, hãy thêm mướp vào thực đơn hàng ngày để bổ sung vitamin B6, giúp giảm các triệu chứng thiếu máu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Tốt cho da

Các nghiên cứu chứng minh rằng, tiêu thụ vitamin C với lượng vừa đủ rất có lợi cho sức khỏe làn da. Vitamin C có thể làm giảm khô da, nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Vitamin C chứa trong mướp còn đóng vai trò chính trong việc sản xuất protein để xây dựng cơ, da, mạch máu và dây chằng, giúp chữa lành vết thương nhanh chóng.

Ảnh minh họa.

Mướp có nhiều giá trị dinh dưỡng tuy nhiên có một số điểm bạn cần lưu ý khi ăn để đảm bảo sức khỏe:

Không ăn mướp có vị đắng

Mướp có vị đắng khả năng chứa nhiều cucurbitacin. Đây là một nhóm hợp chất hóa học tự nhiên có vị rất đắng, xuất hiện ở nhiều loài thực vật thuộc họ bầu bí bao gồm mướp, bầu, bí đao, bí đỏ, dưa chuột. Những hợp chất này đóng vai trò bảo vệ cây chống lại côn trùng và động vật ăn lá.

Theo tạp chí Nghiên cứu Lâm sàng và Chẩn đoán, người ăn phải mướp nhiễm nhiều cucurbitacin có thể xuất hiện triệu chứng như buồn nôn và nôn, tiêu chảy, đau bụng dữ dội, choáng váng, mệt lả. Trường hợp nặng mất nước nghiêm trọng, tụt huyết áp, thậm chí phải nhập viện.

Năm 2018, một vụ ngộ độc tại Ấn Độ do uống nước ép bầu có vị đắng khiến nhiều người phải nhập viện, trong đó có một người tử vong do suy đa tạng.

Không ăn mướp sống hoặc chưa chín hẳn

Mướp chưa được nấu chín kỹ có thể chứa các hợp chất gây kích ứng đường tiêu hóa như saponin hoặc chất ức chế enzyme tiêu hóa. Các chất này thường bị phân hủy khi mướp được nấu chín đúng cách.

Theo Healthline , người ăn phải mướp chưa nấu chín kỹ có thể đau bụng, co thắt dạ dày, đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nguy cơ nhiễm khuẩn.

Không ăn quá nhiều mướp

Nhiều người cho rằng càng ăn nhiều thực phẩm có tính mát càng nhanh hết nóng trong. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức có thể khiến cơ thể khó thích nghi, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ gây lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Không ăn mướp đã già, xơ

Mướp khi già đi sẽ trở nên xơ, cứng và nhiều hạt. Ăn nhầm loại mướp già có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa mà không mang lại dinh dưỡng gì. Các nguy cơ bao gồm khó tiêu hoặc tắc ruột, nhất là ở trẻ em hoặc người có vấn đề đường ruột; đau bụng, khó chịu; nghẹn nếu nuốt phải hạt cứng; sợi xơ có thể làm tổn thương cổ họng hoặc ruột.

Bởi vậy nên chọn quả mướp nhỏ đến vừa, mềm tay. Khi bổ ra, nếu thấy hạt đã cứng, chuyển màu, ruột khô xơ thì nên bỏ.

Không ăn mướp khi lạnh bụng, tiêu chảy

Do có tính mát, mướp có thể không phù hợp với những người hay đau bụng, đi ngoài phân lỏng hoặc cơ địa dễ lạnh. Nhóm đối tượng này nên ăn với lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi sử dụng.