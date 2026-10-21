Đồng Nai: Cứu sống bé gái 8 tuổi bị sốc sốt xuất huyết, suy đa cơ quan

Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã cứu sống bé gái 8 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng suy đa cơ quan nguy kịch.

Theo Sở Y tế TP Đồng Nai, đầu tháng 8-2026, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau bụng, nôn ói. Sau hơn 1 ngày điều trị, bệnh diễn tiến nặng, khiến trẻ suy hô hấp phải thở máy, tăng áp lực ổ bụng, suy thận gây vô niệu và rối loạn đông máu nặng. Đặc biệt, men gan tăng trên 24.500 U/L, cao hơn 600 lần so với mức bình thường.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu, gồm thở máy, dẫn lưu dịch ổ bụng, truyền các chế phẩm máu, thay huyết tương 2 chu kỳ và lọc máu 17 chu kỳ nhằm thay thế chức năng thận.

Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn khi bệnh nhi tiếp tục xuất hiện các biến chứng như viêm phổi do vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm nấm phổi, xuất huyết bàng quang và tổn thương gan nặng. Sau hơn 1 tháng can thiệp tích cực, chức năng gan, thận của trẻ dần hồi phục.

Đến ngày 13-10, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, có thể tự ngồi vững, ăn uống tốt và trò chuyện bình thường với gia đình. Sau hơn 2 tháng điều trị, trẻ được xuất viện.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi còn nhận được sự hỗ trợ viện phí từ các nhà hảo tâm, giúp gia đình vượt qua khó khăn.