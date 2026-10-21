Chỉ vì thói quen tiện tay hay chút lười biếng, nhiều gia đình đang âm thầm tích tụ độc tố và kim loại nặng vào mâm cơm mỗi ngày vì những lọ đựng gia vị quen thuộc trong bếp.

Trong căn bếp, các lọ đựng gia vị là vật dụng quen thuộc, không thể không chạm tay vào mỗi khi đứng bếp. Tuy nhiên, theo chuyên gia độc chất và an toàn thực phẩm Tan Dunci (Đài Loan, Trung Quốc), những hũ gia vị nhỏ bé này lại chính là "góc chết" vệ sinh bị bỏ quên nhiều nhất. Sự bất cẩn vô tình của người nấu ăn có thể biến các hũ gia vị thành "ổ độc tố", khiến cả gia đình phải đối mặt với nguy cơ tổn thương tạng và mắc các bệnh ung thư nguy hiểm.

Nếu không muốn biến món ngon thành "món độc", rước bệnh vào nhà, có 5 sai lầm khi sử dụng lọ đựng gia vị bạn phải bỏ ngay:

1. Đựng gia vị trong hộp kim loại không thích hợp

Sử dụng hộp kim loại, đặc biệt là loại kém chất lượng hay bị hoen gỉ để đựng gia vị là sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Các mảnh gỉ sét bong tróc dễ dàng trộn lẫn vào gia vị, gây biến chất và đi thẳng vào đường tiêu hóa.

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Đặc biệt, chuyên gia Tan Dunci nhấn mạnh tuyệt đối không dùng đồ kim loại để chứa các gia vị có tính axit cao như giấm, tương ớt, tương cà, nước tương hay nước cốt chanh. Axit sẽ ăn mòn lớp bề mặt kim loại, kích hoạt phản ứng hóa học giải phóng các kim loại nặng cực độc như chì và cadmium. Tích tụ lâu ngày trong cơ thể, những chất này sẽ tàn phá tế bào gan, thận và làm bùng phát nguy cơ ung thư.

2. Không đóng nắp kín lọ gia vị sau khi dùng

Sau khi nêm nếm, việc quên đóng nắp hoặc vặn không kín khiến gia vị tiếp xúc liên tục với không khí nóng ẩm trong nhà bếp. Muối, đường, hạt nêm hay bột ngọt sẽ mau chóng hút ẩm, vón cục và trở thành môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn cùng nấm mốc sinh sôi.

Gia vị bị ẩm mốc là con đường ngắn nhất sản sinh ra Aflatoxin, loại độc tố sinh học được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu, có khả năng phá hủy tế bào gan cấp tính và mãn tính. Không những vậy, hũ gia vị mở nắp còn thu hút ruồi, gián cùng bụi bẩn mang theo hàng loạt vi sinh vật gây bệnh ruột.

3. Để lọ đựng gia vị gần bếp nấu, tiếp xúc ánh nắng mặt trời

Để thuận tiện thao tác, không ít người xếp trọn bộ lọ gia vị ngay cạnh bếp đun hoặc bệ cửa sổ lộng gió nắng. Nhiệt độ cao tỏa ra liên tục từ bếp lửa kết hợp với bức xạ tia UV sẽ làm đứt gãy cấu trúc dinh dưỡng, làm biến đổi hương vị và đẩy nhanh quá trình phân hủy hóa học của gia vị.

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Dưới tác động của nhiệt độ cao và hơi dầu mỡ bốc lên, gia vị sẽ bị biến chất nhanh gấp nhiều lần. Đáng chú ý, các loại gia vị dạng bột như tiêu hay ớt bột khi bị sấy nóng liên tục không chỉ sinh ra các hợp chất kích ứng dạ dày mà còn dễ bay lơ lửng trong không khí gây tổn thương niêm mạc hô hấp.

4. Lâu ngày không vệ sinh lọ đựng gia vị

Nghiên cứu từ Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chỉ ra rằng, hũ đựng gia vị là một trong những bề mặt có tỷ lệ nhiễm chéo vi khuẩn cao nhất trong nhà bếp. Trong quá trình chế biến thực phẩm sống như thịt, cá hay hải sản, bàn tay người nấu thường dính vi khuẩn rồi cầm trực tiếp vào hũ gia vị.

Những vi khuẩn nguy hiểm như E. coli và Salmonella có thể bám dính, sống dai dẳng trên bề mặt vỏ lọ. Khi kết hợp với độ ẩm cao trong bếp, chúng nhanh chóng xâm nhập vào bên trong, làm hư hỏng gia vị và thúc đẩy quá trình sinh ra độc tố Aflatoxin gây ung thư cực mạnh.

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5. Tận dụng chai nhựa cũ để đựng gia vị

Nhiều gia đình có thói quen tái sử dụng chai nhựa cũ để đựng muối, đường hay nước mắm cho tiện lợi và tiết kiệm. Tuy nhiên, đây lại là hành vi tự đầu độc sức khỏe thầm lặng.

Nhựa cũ khi tiếp xúc với gia vị mặn, chua hoặc đặt ở nơi có nhiệt độ cao gần bếp nấu sẽ rất dễ thôi nhiễm các hóa chất độc hại như Bisphenol A (BPA) và ethylene vào thực phẩm. Khi xâm nhập vào cơ thể, các hợp chất này gây rối loạn hệ nội tiết, suy giảm chức năng sinh sản và làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú hay ung thư tuyến tiền liệt.

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Lời khuyên từ chuyên gia: Để bảo vệ an toàn cho cả gia đình, chuyên gia Tan Dunci khuyến cáo nên ưu tiên dùng lọ đựng gia vị bằng thủy tinh hoặc sứ bề mặt trơn láng. Bạn chỉ nên mua lượng gia vị vừa đủ dùng, bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt và nhớ lau chùi sạch sẽ thân lọ định kỳ mỗi tuần, đánh rửa sạch và phơi khô mỗi khi thêm vào mẻ gia vị mới. Nếu thấy lọ đựng gia vị có mùi lạ, ố vàng hay nấm mốc, han gỉ phả vứt bỏ cả lọ lẫn gia vị bên trong để đảm bảo an toàn.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor