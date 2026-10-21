Đang đeo tai nghe trên máy bay, nữ bác sĩ Việt "nhanh như chớp" chạy đến ép tim cứu sống khách Tây bất tỉnh

Đang đeo tai nghe trên máy bay rất thư giãn nhưng chợt nhận ra tiếp viên trưởng phát loa khẩn thiết tìm kiếm nhân viên y tế hỗ trợ, nữ bác sĩ ngay lập tức bật dậy ứng cứu.

Đó chính là BS Phạm Thị Vân Thanh!

Theo vnExpress, khoảng 30 phút sau khi máy bay VN215 của Vietnam Airlines cất cánh từ Hà Nội đi TP HCM chiều 20/10, nữ hành khách 50 tuổi bất ngờ tái xanh, bất tỉnh. Bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, từng công tác tại khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, lúc này đang đeo tai nghe, không hay biết sự việc cho đến khi nghe tiếp viên trưởng phát loa khẩn thiết tìm kiếm nhân viên y tế hỗ trợ.

Bác sĩ lập tức bật dậy chạy đến chỗ người khách đang được các tiếp viên ép tim ngoài lồng ngực, tham gia hồi sức người khách. Sau khoảng 3-5 phút, người khách bắt đầu cử động tay, có dấu hiệu nôn. Bác sĩ Thanh nghiêng người bệnh sang một bên để tránh sặc, đồng thời đề nghị di chuyển những hành khách ngồi gần đó để có thêm không gian cấp cứu.

Tổ bay phối hợp với bác sĩ Thanh xử trí tình huống. Huyết áp ban đầu ghi nhận ở mức 80/50 mmHg, lo người khách có thể bị hạ đường huyết, bác sĩ Thanh cho uống khoảng 3-4 ly nước đường ấm. Sau khoảng 15 phút, huyết áp tăng lên 100/60 mmHg, sắc mặt và môi bệnh nhân hồng hào trở lại, có thể giao tiếp.

Người bệnh sau đó được nằm nghỉ, theo dõi liên tục trong hành trình còn lại của chuyến bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Chân dung BS Phạm Thị Vân Thanh. (Ảnh: BSCC)

Chưa có đủ thông tin để xác định nguyên nhân khiến khách Tây bất tỉnh

Theo VTC News đưa tin, ban đầu BS Thanh nghĩ đến khả năng nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, khi tỉnh hơn, người phụ nữ cho biết không đau ngực. Bác sĩ tiếp tục cân nhắc những nguyên nhân khác, trong đó có đột quỵ. Hiện chưa có đủ thông tin để xác định nguyên nhân khiến người phụ nữ bất tỉnh.

Được biết, nữ hành khách vừa kết thúc chuyến du lịch 14 ngày tại Việt Nam, đang trên đường trở về Australia và quá cảnh TP.HCM. Sau khi máy bay hạ cánh, bà được nhân viên y tế tại sân bay kiểm tra. Kết quả đánh giá cho thấy bà đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục chuyến bay nối chuyến đến Melbourne ngay trong đêm.

Bác sĩ Thanh từng công tác tại khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi hô hấp và hiện cố vấn chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế.

“Những ca cấp cứu bệnh nhân nguy kịch tôi gặp thường xuyên ở Bệnh viện Chợ Rẫy nên không quá bỡ ngỡ khi có tình huống trên máy bay”, bà chia sẻ với VTC News.