Thoát cửa tử sau 3 lần ngừng tim trong nửa giờ đồng hồ

Nam du khách 61 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, liên tiếp ngừng tim 3 lần trong khoảng 30 phút, được bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy hồi sức và can thiệp mạch vành kịp thời.

Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cứu sống ông L.N.S., 61 tuổi, quốc tịch Đài Loan, bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất và sốc tim. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh dần ổn định.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội lan lên vai trái, khó thở, huyết áp tụt còn 75/40 mmHg. Chỉ 23 phút sau khi nhập viện, người bệnh đột ngột mất ý thức, không bắt được mạch, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Trong khoảng 30 phút, bệnh nhân liên tiếp ngừng tim 3 lần.

Các bác sĩ lập tức hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, đặt nội khí quản và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Kết quả thăm khám, điện tâm đồ và xét nghiệm xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng rung thất, ngừng tim và sốc tim.

Ekip cấp cứu, hồi sức và tim mạch nhanh chóng phối hợp đưa bệnh nhân đến phòng can thiệp để tái thông động mạch vành khẩn cấp. Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống DSA phát hiện huyết khối gây tắc gần hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD), nhánh mạch quan trọng cung cấp máu cho phần lớn thành trước tim.

Ekip do ThS.BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy, thực hiện hút huyết khối, đặt stent phủ thuốc và nong bóng nhằm khôi phục dòng máu nuôi cơ tim. Sau can thiệp, dòng chảy động mạch vành đạt mức TIMI 3, cho thấy mạch máu được tái thông thành công.

Theo bác sĩ Đinh Danh Trình, rung thất, ngừng tim và sốc tim là những biến chứng đặc biệt nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. Hồi sức ngay lập tức và tái thông động mạch vành khẩn cấp có vai trò quyết định đối với cơ hội sống của người bệnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp mạch vành thành công cho 5 du khách quốc tế mắc nhồi máu cơ tim.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cảnh giác với dấu hiệu đau tức ngực, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt hoặc ngất. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt.